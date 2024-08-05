企业微信4.1.28版本上线 可自动总结会议重点

站长之家（ChinaZ.com）8月5日 消息:企业微信的最新版本4.1.28推出了一系列新功能，旨在提高会议效率和工作协同性。
更新的亮点包括:
自动总结会议重点和生成待办清单:企业微信会议录制现在能够自动识别和总结会议中的重点内容和任务，帮助用户快速把握会议核心并形成行动项。
按章节分段回顾会议:会议录制可以自动按照话题和发言人进行分段，便于用户快速定位和回顾会议中的关键部分。
语音转文字和自动生成字幕:会议录制新增了自动生成字幕的功能，支持多语言翻译，便于不同语言背景下的会议内容回顾。
多设备同时参会:用户可以使用手机、电脑、平板等不同设备同时加入会议，提高了会议的便捷性和演示的灵活性。
智能表格界面优化:新版本优化了智能表格的界面布局，使用户更容易找到工作表和仪表盘，并加快了本地Excel或在线表格导入智能表格的速度。
新增实用模板和自动化提醒:智能表格新增了项目管理、工作计划、销售经营等多种实用模板，用户还可以将个人创建的智能表格保存为模板并分享。表单视图支持设置自动化提醒，提高工作效率。
此外，企业微信在聊天、搜索、邮件、互通和安全功能等方面也进行了更新，以进一步提升用户体验。这些改进体现了企业微信对提高工作效率和促进团队协作的持续关注和投入。
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