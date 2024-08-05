企业微信4.1.28版本上线 可自动总结会议重点

LLM Quality Beefer-Upper是一款旨在通过自动化批评、反思和改进来提升大型语言模型(LLM)响应质量的网站。它采用思维链方法，已被证明是提高LLM质量和准确性的最佳方法。用户可以使用和细化定制和预构建的多代理提示模板，以获得最可靠和高质量的输出。该网站目前使用Claude Sonnet 3.5 API，因为它是市场上最好的LLM。一旦有更优秀的模型出现，它将立即采用，因为提供最高质量的输出是该应用的唯一目标。