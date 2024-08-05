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小鹏汇天获1.5亿美元B1轮融资 计划四季度启动“陆地航母”预售

2024-08-05 09:10 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月5日 消息:今日，小鹏汇天宣布，1.5亿美元B1轮融资，同时启动B2轮融资。此轮融资将确保小鹏汇天飞行汽车研发规模量产和商业化进程的顺利实现。

小鹏汽车

小鹏汇天即将在广州开发区建设全球首个利用现代化流水线进行大规模量产的飞行汽车工厂，首先用于生产分体式飞行汽车“陆地航母”的飞行体部分。

同时分体式飞行汽车“陆地航母”计划于今年四季度启动预售。

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