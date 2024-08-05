小鹏汇天获1.5亿美元B1轮融资 计划四季度启动“陆地航母”预售

站长之家（ChinaZ.com）8月5日 消息:今日，小鹏汇天宣布，获1.5亿美元B1轮融资，同时启动B2轮融资。此轮融资将确保小鹏汇天飞行汽车研发规模量产和商业化进程的顺利实现。
小鹏汇天即将在广州开发区建设全球首个利用现代化流水线进行大规模量产的飞行汽车工厂，首先用于生产分体式飞行汽车“陆地航母”的飞行体部分。
同时分体式飞行汽车“陆地航母”计划于今年四季度启动预售。
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近期，博主@来自路易分享了一张车谍照，据称这是小鹏汽车即将推出的陆地航母”分体式飞行汽车。从谍照中可以观察到，这款新车拥有较大的整体尺寸，并采用了独特的六轮布局，侧面还配备了隐藏式门把手。IT之家关注到，小鹏汽车已经宣布，这款分体式飞行汽车陆地航母”将在今年的第四季度开启预订，并计划在明年第四季度开始量产交付。
快科技8月5日消息，自从荣耀三年前独立以来，时不时就有IPO的传闻。对此，荣耀今天正式回应称，始终坚持公开透明的发展原则，也会持续多元化股权结构。荣耀计划在今年四季度启动相应的股份制改革，并在之后适时启动IPO流程，并且在相应的过程中会批露相关财务数据。另外，从2021年1月1日至今，荣耀没有获得过深圳市政府超出对通常企业的支持”。据悉，荣耀曾在去年
日本:本土产品重应试，AI产品帮“正音”总体来看，能够登上日本畅销榜的产品有两类，一是备考App，另一类是能够练口语的产品。上榜的三个日本本土开发者的产品来自日本开发者的产品有三款SpeakBUDDY、abceed、Mikan-TOEIC。这篇是日本AI语言学习篇，结合上篇《估值5亿美元了，抓住日韩，AI语言学习产品跻身赛道Top3》，是我们对于AI语言学习产品在日韩市场表现的整体观察，以
AI语言学习产品Speak又融资了，完成了2000万美金B-3轮融资，由BuckleyVentures领投，之前领投了2700万美金轮次的OpenAIStartupFund这次也跟投了。完成本轮融资之后，Speak的总融资额达到8400万美金，光2023年就融了两轮，现在估值达到5亿美金，相比去年估值翻倍。找到了“培养能力有趣”的价值点，可能也是Speak在韩国能做得不错的原因。
AI语言学习产品Speak又融资了，完成了2000万美金B-3轮融资，由BuckleyVentures领投，之前领投了2700万美金轮次的OpenAIStartupFund这次也跟投了。完成本轮融资之后，Speak的总融资额达到8400万美金，光2023年就融了两轮，现在估值达到5亿美金，相比去年估值翻倍。找到了“培养能力有趣”的价值点，可能也是Speak在韩国能做得不错的原因。
阿维塔品牌即将推出其中大型轿车阿维塔12的增程版，预计在2024年第四季度上市。这款新车已完成工信部的申报流程，将配备与深蓝G318相同的1.5T发动机作为增程器，最大功率达到115kW，纯电续航里程可达201公里。阿维塔12增程版的推出，不仅丰富了品牌的新能源车型阵容，也为消费者提供了更多选择。
AMD近日宣布，将以6.65亿美元的全现金方式收购芬兰人工智能初创公司SiloAI，力图缩小与行业领导者NVIDIA的差距。SiloAI作为欧洲最大的私人AI实验室之一，专注于为企业提供定制化的AI模型和平台。AMD的MI300芯片已经直接挑战了英伟达的Hopper系列芯片，通过此次收购，AMD不仅在硬件上与NVIDIA竞争，更在软件层面寻求突破，以期在AI领域实现更全面的布局。
全球领先的数字员工机器人公司壹沓科技宣布完成B轮融资，本轮融资由鼎晖VGC领投，新尚资本跟投，指数资本继续担任独家财务顾问。壹沓科技CEO卞晓瑜表示:“本轮融资将加速壹沓科技在大模型领域的研发和布局，进一步巩固大供应链等市场领先地位，为全球用户提供基于大模型的数字员工机器人超自动化平台产品及服务”。壹沓科技接连荣获上海市科技小巨人、高新技术企业、专精特新及双软企业等多项政府高质量资质认证，在专业技术领域拥有近百项知识产权，连续举办2022年、2023年、2024年世界人工智能大会供应链高端论坛，多次荣获国际顶级咨询公司Gartner、IDC，以及中国信通院等第三方权威机构在人工智能及大模型方面的荣誉奖项，构建基于大模型的数字员工机器人超自动化平台，助力企业实现业务超自动化。
今天英特尔公布了第二财季的财报，营收128亿美元，同比转盈为亏。英特尔本财季营收为128亿美元，同比下降1%；应占净亏损为16亿美元上年同期的应占净利润为15亿美元，同比转盈为亏。
今日晚间，小鹏汽车举办AI智驾技术发布会，会上，何小鹏表示MONAM03将于8月1日起陆续到店，并将在8月举办正式发布会。他开MONA时发现比他开的所有20万及以下的车，MONO都是碾压性的，性能动态的体验非常的棒。工信部申报信息显示，小鹏MONAM03至少提供两种动力版本，分别搭载140kW电机和160kW电机，全系匹配磷酸铁锂电池，售价围绕15万元展开。
Zitefy是一个开源项目，旨在为开源社区提供服务。它利用先进的技术，帮助开发者和社区更高效地协作和管理项目。Zitefy的主要优点包括用户友好的界面、强大的功能以及对开源精神的支持。
EmoTalk3D是一个专注于3D虚拟人头合成的研究项目，它通过收集多视角视频、情感注释和每帧3D几何数据来解决传统3D人头合成中存在的视角一致性和情感表达不足的问题。该项目提出了一种新颖的方法，通过训练EmoTalk3D数据集，实现了情感可控的3D人头合成，具有增强的唇部同步和渲染质量。EmoTalk3D模型能够生成具有广泛视角和高渲染质量的3D动画，同时捕捉到动态面部细节，如皱纹和微妙表情。
LLM Quality Beefer-Upper是一款旨在通过自动化批评、反思和改进来提升大型语言模型(LLM)响应质量的网站。它采用思维链方法，已被证明是提高LLM质量和准确性的最佳方法。用户可以使用和细化定制和预构建的多代理提示模板，以获得最可靠和高质量的输出。该网站目前使用Claude Sonnet 3.5 API，因为它是市场上最好的LLM。一旦有更优秀的模型出现，它将立即采用，因为提供最高质量的输出是该应用的唯一目标。
deepin-IDE是一款专为开发者设计的轻量级多语言跨平台集成开发环境，支持C/C++、JAVA、Python、JS等多种编程语言。它具备版本管理、智能编辑器、工具链管理等基础能力，并支持代码迁移、反向调试等特色功能。deepin-IDE还融入了AI智能编程技术，如代码生成、代码翻译和注释生成，大幅提升开发效率。此外，它支持国产硬件平台如龙芯、飞腾等，致力于构建操作系统新生态。
SumFin是一款旨在帮助投资者做出更明智的股票决策的应用程序。它通过汇总和总结与用户相关的股市新闻，提供全球金融市场的洞察，使投资者能够轻松获取关键信息。该应用由拥有数十年全球金融市场和金融科技经验的团队开发，注重简洁性，避免复杂性，致力于不断改进，以保持用户领先。
Intimal AI是一个利用数据驱动心理学的在线平台，通过AI技术帮助用户深化人际关系，解码爱情奥秘，并以精确和掌控的方式引导恋爱关系。它不同于传统的约会应用，Intimal专注于提供个性化的约会建议和关系指导，帮助用户在约会场景中获得更好的体验和结果。
AWSME.ai是一个利用人工智能技术提供聊天支持的平台，它通过理解业务需求，为品牌和客户之间建立更深层次的连接。产品通过集成GPT技术，优化了B2B互动、潜在客户生成和销售渠道加速。AWSME.ai的AI聊天机器人通过提供个性化推荐、视频、链接或GIF等多媒体丰富响应，同时无缝集成到HubSpot和ConvertKit等工具中，提升了客户体验并提高了转化率。
NVIDIA App 是一款专为PC游戏玩家和创作者设计的应用程序，它可以帮助用户及时升级到最新的NVIDIA驱动程序和技术。通过统一的GPU控制中心，用户可以优化游戏和应用设置，利用游戏内悬浮窗的强大录像工具捕捉精彩时刻，并轻松发现最新的NVIDIA工具和软件。
BackPack是一个创新的音乐创作平台，允许用户将他们的图片和视频通过Discord转换成歌曲。它提供了一个独特的方式，让用户可以将自己的社交媒体帖子转化为音乐，增添个性化的背景音乐到他们的表情包中，并且可以与朋友合作创作音乐。
allsides是一个专注于个人品牌建设和社交网络的平台，它允许用户在一个专属空间内展示自己的多样才华和成就。通过AI策划，用户可以将自己的技能、作品和成就集中展示，获得更广泛的认可和连接。平台支持跨平台连接，自动识别多种URL，如GitHub、Medium、Patreon等，为用户提供了一个全新的、有意义的联网方式。
Alpha-VLLM提供了一系列模型，支持从文本到图像、音频等多模态内容的生成。这些模型基于深度学习技术，可以广泛应用于内容创作、数据增强、自动化设计等领域。
Lumina-mGPT是一个多模态自回归模型家族，能够执行各种视觉和语言任务，特别是在从文本描述生成灵活的逼真图像方面表现突出。该模型基于xllmx模块实现，支持以LLM为中心的多模态任务，适用于深度探索和快速熟悉模型能力。
ComfyUI-CogVideoXWrapper 是一个基于Python的视频处理模型，它通过使用T5模型进行视频内容的生成和转换。该模型支持从图像到视频的转换工作流程，并在实验阶段展现出有趣的效果。它主要针对需要进行视频内容创作和编辑的专业用户，尤其是在视频生成和转换方面有特殊需求的用户。
即梦AI是一个专为创意爱好者打造的AI表达平台，通过自然语言描述生成独一无二的图片和视频，支持编辑和分享功能，让用户的想象力得到充分展现。深圳市脸萌科技有限公司开发，提供即梦会员订阅服务，享受更多特权。
MiniCPM-V 2.6是一个基于8亿参数的多模态大型语言模型，它在单图像理解、多图像理解和视频理解等多个领域展现出领先性能。该模型在OpenCompass等多个流行基准测试中取得了平均65.2分的高分，超越了广泛使用的专有模型。它还具备强大的OCR能力，支持多语言，并在效率上表现出色，能够在iPad等终端设备上实现实时视频理解。
Minvo是一个利用人工智能技术进行视频编辑和社交媒体内容创建的工具。它允许用户从长视频中快速生成多个适合社交媒体的短视频片段，具有易于操作的界面和强大的编辑功能，如自动剪辑、AI插入表情、自动添加B-roll视频等。Minvo适合播客、直播、电视广播、讲道、企业家和代理机构使用，帮助他们节省时间，提高内容的吸引力和传播效率。
TarotRead AI是一个结合塔罗牌占卜与人工智能技术的在线平台，旨在为用户提供快速、个性化的塔罗牌阅读体验。该平台由塔罗牌爱好者和AI技术爱好者共同创建，致力于让每个人都能获得神圣的指引，无论他们身处人生的哪个阶段。TarotRead AI以其准确的占卜结果和个性化建议受到用户的好评，尽管AI不能完全复制人类塔罗牌阅读者的主观解读，但它提供了一种新颖且便捷的塔罗牌阅读方式。目前，该服务是免费的，但未来可能会根据使用情况收费。
Codei是一个专注于帮助软件工程师追踪工作申请、提升技术技能和编码能力的平台。它通过ApplicationAI模型简化了申请跟踪流程，通过QuestionAI模型生成针对个人和职位的技术面试问题，并通过EvalAI模型对代码进行评分和反馈，以提高编码技能和风格。
Upmetrics是一款集成了行动规划、实时预测和富有洞察力的报告功能的一站式商业规划软件。它通过AI技术帮助用户将创业理念转化为扎实的商业计划，提供数据驱动的洞察、用户友好的界面和按需的卓越支持。
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