马斯克称已为第二位人类植入脑机芯片

站长之家(ChinaZ.com) 8月4日 消息:埃隆·马斯克今日宣布，其旗下的脑机接口技术先驱企业Neuralink再次取得突破性成就，成功为第二名人类患者植入了先进的脑机接口芯片。这一里程碑事件，不仅标志着自今年1月首次手术以来的显著进展，更是医学与科技领域交相辉映的又一奇迹。

Neuralink，这家由马斯克于2016年创立的先锋企业，致力于搭建起人脑与外部世界沟通的桥梁。其核心技术在于将超细微线精准植入大脑，这些线再与特制的芯片相连，芯片内嵌有能够捕捉神经元集群信号的精密电极，从而实现前所未有的大脑与外部设备的直接交流。

今年年初，Neuralink的首次人体试验震撼全球，受试者通过这一革命性技术实现了“心灵感应”般的操控体验，仅凭意念即可无缝控制手机或电脑，整个过程无需依赖任何眼动追踪装置，展现了科技对未来生活方式的深远影响。

而今，Neuralink推出的第二款产品“盲视”（Blindsight）更是为失明患者带来了重见光明的希望。该产品能将外界的视觉信息转化为脑机信号，直接传输至大脑，让患者在无需物理视觉的情况下也能感知世界。

此外，关于Neuralink的第三款产品，初步信息透露出其潜力在于辅助瘫痪患者康复及治疗精神疾病，预示着未来在解决严重精神健康问题及身体功能障碍方面的广阔前景。

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