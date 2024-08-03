周鸿祎回应将成三六零股东：会和公司一起走下去

站长之家（ChinaZ.com）8月3日 消息:昨日，三六零公司正式对外公告，其控股股东——天津奇信志成科技有限公司已做出重要决议，将进行清算程序。此举意味着，清算完成后，奇信志成原有的单一大股东地位将发生转变，其持有的三六零公司股份将被拆分为36个小股东直接持有。伴随这一调整，三六零的上市公司第一大股东席位也将由奇信志成更替为周鸿祎先生。

值得注意的是，三六零公司的日常运营并未因此次股权结构调整而受到任何影响，公司的管理层与董事会成员保持不变，继续稳健领导公司发展。同时，周鸿祎先生作为公司的实际控制人身份依然稳固，确保公司战略方向的一致性与连续性。

在奇信志成解散清算的过渡期内，周鸿祎先生公开承诺，在未来12个月内，他将不减持其持有的三六零公司任何股份，这一承诺进一步彰显了其对公司未来发展的坚定信心与长期承诺。

针对此次公告，周鸿祎在社交媒体上积极回应，他强调自己作为三六零的创始人和董事长，自公司上市以来从未出售过个人持有的任何一股，表达了与公司共进退的决心。他承诺将继续与公司并肩作战，致力于将三六零做得更好，坚定不移地站在维护国家网络安全的最前沿，为国家网络安全事业贡献力量。

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