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2024年进口网络游戏版号下发：《彩虹六号》等15款游戏批准

2024-08-02 16:48 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月2日 消息:今日，国家新闻出版署发布了2024年进口网络游戏的审批结果，共有15款游戏获得批准。其中包括

腾讯《彩虹六号》、网易《漫威争锋》、《漫威终极逆转》，任天堂Switch《马力欧高尔夫超级冲冲冲》、《纸片马力欧:折纸国王》、《真・三国无双天下》、《最终幻想14:水晶世界》等。

序号名称申报类别出版单位运营单位批复文号出版物号批准时间
1彩虹六号移动、客户端深圳市腾讯计算机系统有限公司深圳市腾讯计算机系统有限公司国新出审〔2024〕1586号ISBN978-7-498-13809-52024年08月01日
2超能机器人移动江苏凤凰电子音像出版社有限公司厦门嗨哩游网络科技有限公司国新出审〔2024〕1587号ISBN978-7-498-13810-12024年08月01日
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6漫威争锋客户端上海文艺音像电子出版社有限公司网易（上海）网络游戏有限公司国新出审〔2024〕1591号ISBN978-7-498-13814-92024年08月01日
7漫威终极逆转移动、客户端浙江出版集团数字传媒有限公司杭州网易雷火科技有限公司国新出审〔2024〕1592号ISBN978-7-498-13815-62024年08月01日
8破烂水手移动深圳中青宝互动网络股份有限公司厦门百络信息技术有限公司国新出审〔2024〕1593号ISBN978-7-498-13816-32024年08月01日
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11蜗里奥移动湖北省扬子江影音有限责任公司厦门嗨哩游网络科技有限公司国新出审〔2024〕1596号ISBN978-7-498-13819-42024年08月01日
12武士零移动北京中电电子出版社厦门百络信息技术有限公司国新出审〔2024〕1597号ISBN978-7-498-13820-02024年08月01日
13真・三国无双 天下移动、客户端华中科技大学电子音像出版社湖北盛天网络技术股份有限公司国新出审〔2024〕1598号ISBN978-7-498-13821-72024年08月01日
14纸片马力欧:折纸国王游戏机-Nintendo Switch重庆天健电子音像出版有限公司重庆市腾讯计算机系统有限公司国新出审〔2024〕1599号ISBN978-7-498-13822-42024年08月01日
15最终幻想14:水晶世界移动北京中电电子出版社北京博润智佳科技有限公司国新出审〔2024〕1600号ISBN978-7-498-13823-12024年08月01日

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