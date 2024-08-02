2024年进口网络游戏版号下发：《彩虹六号》等15款游戏批准

站长之家(ChinaZ.com) 8月2日 消息:今日，国家新闻出版署发布了2024年进口网络游戏的审批结果，共有15款游戏获得批准。其中包括
腾讯《彩虹六号》、网易《漫威争锋》、《漫威终极逆转》，任天堂Switch《马力欧高尔夫超级冲冲冲》、《纸片马力欧:折纸国王》、《真・三国无双天下》、《最终幻想14:水晶世界》等。
|序号
|名称
|申报类别
|出版单位
|运营单位
|批复文号
|出版物号
|批准时间
|1
|彩虹六号
|移动、客户端
|深圳市腾讯计算机系统有限公司
|深圳市腾讯计算机系统有限公司
|国新出审〔2024〕1586号
|ISBN978-7-498-13809-5
|2024年08月01日
|2
|超能机器人
|移动
|江苏凤凰电子音像出版社有限公司
|厦门嗨哩游网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1587号
|ISBN978-7-498-13810-1
|2024年08月01日
|3
|高殿战记
|移动
|江苏凤凰电子音像出版社有限公司
|厦门嗨哩游网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1588号
|ISBN978-7-498-13811-8
|2024年08月01日
|4
|开罗全能经营家
|移动
|厦门雷霆互动网络有限公司
|深圳雷霆信息技术有限公司
|国新出审〔2024〕1589号
|ISBN978-7-498-13812-5
|2024年08月01日
|5
|马力欧高尔夫 超级冲冲冲
|游戏机-Nintendo Switch、复合载体
|上海电子出版有限公司
|上海盛齐信息技术有限公司
|国新出审〔2024〕1590号
|ISBN978-7-498-13813-2
|2024年08月01日
|6
|漫威争锋
|客户端
|上海文艺音像电子出版社有限公司
|网易（上海）网络游戏有限公司
|国新出审〔2024〕1591号
|ISBN978-7-498-13814-9
|2024年08月01日
|7
|漫威终极逆转
|移动、客户端
|浙江出版集团数字传媒有限公司
|杭州网易雷火科技有限公司
|国新出审〔2024〕1592号
|ISBN978-7-498-13815-6
|2024年08月01日
|8
|破烂水手
|移动
|深圳中青宝互动网络股份有限公司
|厦门百络信息技术有限公司
|国新出审〔2024〕1593号
|ISBN978-7-498-13816-3
|2024年08月01日
|9
|速降王者
|移动
|江苏凤凰数字传媒有限公司
|掌游天下（北京）信息技术股份有限公司
|国新出审〔2024〕1594号
|ISBN978-7-498-13817-0
|2024年08月01日
|10
|天才设计师
|移动
|江苏凤凰电子音像出版社有限公司
|海南青木瓜互娱文化有限公司
|国新出审〔2024〕1595号
|ISBN978-7-498-13818-7
|2024年08月01日
|11
|蜗里奥
|移动
|湖北省扬子江影音有限责任公司
|厦门嗨哩游网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1596号
|ISBN978-7-498-13819-4
|2024年08月01日
|12
|武士零
|移动
|北京中电电子出版社
|厦门百络信息技术有限公司
|国新出审〔2024〕1597号
|ISBN978-7-498-13820-0
|2024年08月01日
|13
|真・三国无双 天下
|移动、客户端
|华中科技大学电子音像出版社
|湖北盛天网络技术股份有限公司
|国新出审〔2024〕1598号
|ISBN978-7-498-13821-7
|2024年08月01日
|14
|纸片马力欧:折纸国王
|游戏机-Nintendo Switch
|重庆天健电子音像出版有限公司
|重庆市腾讯计算机系统有限公司
|国新出审〔2024〕1599号
|ISBN978-7-498-13822-4
|2024年08月01日
|15
|最终幻想14:水晶世界
|移动
|北京中电电子出版社
|北京博润智佳科技有限公司
|国新出审〔2024〕1600号
|ISBN978-7-498-13823-1
|2024年08月01日
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