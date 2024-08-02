2024年进口网络游戏版号下发：《彩虹六号》等15款游戏批准

Wordware是一个集成了自然语言编程(NLP)的在线开发环境，它允许用户通过自然语言指令来开发、迭代和部署AI代理。Wordware结合了软件的最佳特性和自然语言的强大能力，摆脱了传统无代码工具的限制，使得每个团队成员都能独立地进行迭代。它提供了一个类似Notion的界面，简单灵活，支持团队协作、管理提示(prompts)和工作流程。Wordware还具备高级技术能力，如循环、分支、结构化生成、版本控制和类型安全，同时支持自定义代码执行，连接到任何API。此外，Wordware支持多种大型语言模型(LLM)提供商，一键切换，优化工作流程。