iPhone16发布时间曝光：将在下月正式发布

站长之家（ChinaZ.com）8月2日 消息:iPhone16系列的发布活动即将到来，预计将在下月举行。根据过往的发布模式，苹果通常选择在美国劳动节后的第8天发布新款iPhone。因此推测iPhone16系列很可能在9月10日，即星期二发布。

预计iPhone16系列将在9月13日星期五开放预购，并可能在9月20日开始正式发售。

iPhone16系列将延续四款机型的布局，包括标准版、Plus版、Pro版和Pro Max版。在屏幕配置上，iPhone16Pro和Pro Max版将分别搭载6.3英寸和6.9英寸显示屏，而Pro系列的屏幕升级可能与新增的5倍四棱镜长焦摄像头有关。标准版和Plus版则分别配备6.1英寸和6.7英寸屏幕，均采用60Hz刷新率。

设计上，iPhone16标准版和Plus版将回归竖排双摄布局，这一改变旨在提升空间视频录制能力，并与苹果的Vision Pro技术协同。在电池容量方面，iPhone16系列的电池容量分别为3561mAh、4006mAh、3355mAh和4676mAh。

特别值得注意的是，传言称iPhone16Plus将是苹果最后一款Plus型号，预计明年的iPhone17系列将引入新的iPhone17Slim来取代Plus系列。

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