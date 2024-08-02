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业绩不佳！英特尔计划裁员15%，至少15000人被裁

2024-08-02 09:55 · 稿源：站长之家

近日，英特尔宣布了一系列重大举措，引起了广泛关注。首先，作为一项规模达100亿美元的成本削减计划的一部分，英特尔将裁减15%的员工。截至6月29日，公司员工总数约为125300人，这意味着可能有超过18000人将面临失业（一位发言人表示，实际裁员人数超过15000人）。

英特尔

英特尔的财务表现不佳。第二季度营收为128亿美元，较去年同期下降1%。非 GAAP 每股收益为2美分，而 GAAP 每股亏损38美分，均未达到分析师预期。相比之下，其竞争对手 AMD 第二季度营收58亿美元，同比增长9%，表现优于英特尔。

此外，英特尔还决定从2024年第四季度开始暂停分红。这一消息导致英特尔股价在盘后交易中下跌16.9%，从每股29.05美元跌至每股24.14美元。

英特尔 CEO 帕特·格尔辛格在声明中表示:“我们第二季度的财务业绩令人失望，尽管在关键产品和工艺技术方面取得了重要里程碑。下半年的趋势比我们之前预期的更具挑战性，我们正在利用新的运营模式采取果断行动，以提高运营和资本效率，同时加速 IDM2.0转型。”

英特尔 CFO 大卫·津斯纳也指出:“第二季度的业绩受到了多种因素的影响，包括 AI PC 产品加速推广导致的毛利率逆风、非核心业务的高额费用以及闲置产能的影响。通过实施削减开支的措施，我们正在积极采取措施提高利润并强化资产负债表。”

为了实现可持续的财务增长，英特尔还制定了一系列成本削减计划。包括精简运营、大幅削减开支和裁员，预计2024年非 GAAP 研发和营销、一般及行政费用将降至约200亿美元，2025年约为175亿美元。同时，英特尔将降低资本支出，预计2024年总资本支出较此前预测减少20%以上。此外，公司还期望在2025年实现非可变销售成本节省10亿美元。

在产品方面，英特尔继续在多个领域取得进展。CCG 部门自2023年12月以来已出货超过1500万台 AI PC，下一代 AI CPU“Lunar Lake”提前实现生产发布。DCAI 部门的英特尔至强处理器广泛应用于数据中心，Gaudi3AI 加速器也即将推出。NEX 部门宣布了一系列 AI 优化的以太网解决方案，新的基础设施处理单元（IPU）适配器已广泛可用。

在英特尔代工业务方面，公司接近完成“四年五个节点”的战略，Intel18A 有望在今年年底实现制造就绪，并于2025年上半年开始量产。

划重点:

🌐 英特尔将裁员15%，以削减成本。

💰 财务表现不佳，二季度营收下降，将暂停分红。

💪 制定成本削减计划，包括运营、开支和资本支出等方面，并在产品和代工业务上持续推进。

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