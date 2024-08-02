苹果第三财季营收857.8亿美元：大中华区营收下降6.5%

苹果公司在2024年第三财季实现了857.77亿美元的总净营收，同比去年增长了5%。公司的净利润达到了214.48亿美元，同比增长8%。尽管大中华区的营收同比下降了6.5%，为147.28亿美元，但苹果公司的整体业绩超出了华尔街分析师的预期，这推动了其盘后股价的上涨。

按地区来看，美洲和欧洲部门的营收同比去年有所增长，分别为376.78亿美元和218.84亿美元。日本和亚太其他地区的营收也有所增长，分别为50.97亿美元和63.90亿美元。

按产品划分，iPhone的营收虽有下降，但仍然超出预期，达到392.96亿美元。Mac和iPad的营收分别为70.09亿美元和71.62亿美元，均有所增长，其中iPad的增长超出预期。可穿戴设备、家居设备和配件的营收略有下降，为80.97亿美元，但服务营收实现了增长，达到242.13亿美元。

苹果公司第三财季的毛利率为46.3%，超出了分析师的预期。运营利润和毛利润同比去年也实现了增长。在成本和支出方面，总销售成本和服务销售成本同比去年有所上升，总运营支出同样上升，其中研发支出和销售、总务及行政支出均有所增加。

苹果公司CFO卢卡·马埃斯特里在财报发布后的分析师电话会议上表示，iPhone15系列的表现优于预期，并且公司的服务业务和其他产品线也显示出良好的增长势头。

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