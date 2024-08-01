北上广深相继启动，线上买药都能用支付宝刷医保了

两大超一线城市相继宣布支持医保线上购药。7月29日，广州市医保局宣布正式启动线上购买非处方药医保个人账户支付服务，参保人可以“线上买药、医保支付”。8月1日，深圳也宣布正式开通医保个人账户线上购药服务，深圳市参保人在支付宝医疗健康频道“医保买药”专区买药时，只需在付款时选择“医保支付”，即可进行医保个账结算。自此，国内超一线城市北京、上海、广州、深圳均已支持通过支付宝等方式进行医保线上购药。

2021年7月，国家医疗保障局就发布了《关于优化医保领域便民服务的意见》。该《意见》指出，要积极推进“互联网+医疗服务”，按照线上线下公平的原则和医保支付政策，根据服务特点完善协议管理、结算流程，积极探索信息共享，实现处方流转、在线支付结算、送药上门一体化服务。

全国最早迈出探索脚步的城市是上海。去年10月，上海开启试点医保线上购药，随后便在市内上千家药店获得推广普及。今年7月，北京宣布全市300家药店可使用医保个人账户线上购药，覆盖全市16个行政区和经济开发区。

这一便民举措，让参保人仅需支付少量现金即可满足日常购药所需，受到了各地居民，尤其是“上有老下有小”人群的欢迎。以北京为例，7月1日上线当天，首批300家医保定点药店单日结算达1.5万笔。到7月21日，二十天时间，上线定点药店增加到了447家，交易量达到32.67万笔。支付宝数据显示，目前全国医保线上购药的人群中，30-50岁的用户数量占比超一半。

医保线上购药的推广落地，得益于公共服务业数字化水平的提高，这其中的关键就是医保码。根据4月份国家医保局公布的数据显示，目前全国医保码用户已超11.2亿人，已接入定点医药机构超80万家，累计结算超60亿笔。在老百姓“一码在手，医保无忧”的就医购药体验成为日常的背景下，“医保线上购药”的风才得以从北上广深吹起。

在推广应用的过程中，“便民”和“安全”两手抓成为各地医保局的工作常态。北京市医保局相关负责人表示，不光是自己，医保个人账户还可以共济给配偶、父母、子女来购药。目前，开通O T C（非处方药）线上购药的，都是医保定点零售药店，医保部门会依据相关规定对药店进行监管，确保市民买得方便，买得放心。

第三方平台在其中也发挥积极作用。以国内最大的医保码激活平台支付宝为例，其相关负责人表示，在各地医保局的指导下，平台间的合作十分紧密。在上海，支付宝与饿了么、美团、京东、连锁药房合作，探索了医保线上购药新模式;在北京，支付宝也与美团、京东等购药平台展开合作，提供医保支付功能。除北京、上海、广州、深圳外，支付宝还联合各大平台，在包含佛山、韶关、东莞、汕尾、中山、汕头、江门、惠州在内的全国十余个城市推进“医保线上购药”。

在医保线上购药的过程中，确保信息准确安全尤为重要，支付宝方面表示，工作推进会严格遵循国家医疗保障信息平台相关技术标准规范和接口标准，使用国家统一医保业务编码，用户通过支付宝医保码为介质实现医保线上结算服务，全流程有完善和严谨的审核和认证环节。另外在支付环节，支付宝依托于金融级的核身和风控能力，会强化实名认证和信息核实，防止医保账户被盗用或滥用，保障医保资金的安全使用。

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