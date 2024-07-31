AI日报：GPT-4o灰测语音功能，ChatGPT版Her来了；Midjourney V6.1上线；360安全大模型免费开放

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1、OpenAI向ChatGPT Plus用户推出高级语音模式

OpenAI宣布推出高级语音模式，提供更自然、实时的对话体验，允许用户打断并感知回应情绪。测试用户将收到电子邮件，计划在秋季让所有Plus用户访问。视频和屏幕共享功能也将推出。GPT-4o经过多语言测试，保护隐私并计划发布评估报告。

【AiBase提要:】 🔊 高级语音模式提供更自然、实时的对话体验，允许用户打断并感知回应情绪。 📧 测试用户将通过电子邮件收到说明，计划秋季全面开放给Plus用户。 🔗 OpenAI计划发布GPT-4o的能力、局限性和安全性评估报告。

2、OpenAI开放新模型gpt-4o-64k-output-alpha，GPT-4o API最长可支持64K 输出

OpenAI推出了新的实验性模型gpt-4o-64k-output-alpha，最大亮点是一次性输出64K长度的token，提供更丰富和详尽的内容，但价格更高。该模型满足用户对更长文本的需求，支持写作、编程和数据分析。长文本生成费用为每百万个输出token18美元，旨在与计算成本匹配，鼓励合理利用工具。

【AiBase提要:】 📈 GPT-4o模型支持最长64K输出，适合需要详细内容的用户。 💰 长文本生成费用高，每百万个输出令牌收费18美元。 📝 模型推动创作、研究领域的新可能性，促进更深入的交流与创作。

3、Midjourney V6.1版本上线 优化远景人脸，细节更丰富

Midjourney官方推出V6.1版本，带来更智能、更快、更清晰、细节更丰富、更美观的更新。此次更新突破图像连贯性、全面提升画质、精准处理微观细节，优化性能与速度，提高文本准确性，升级个性化模型，新增--q2模式，整体美学提升。

【AiBase提要:】 ✨ 图像连贯性的突破:处理复杂结构更自然流畅，提升创作信心。 🌟 画质的全面提升:减少像素伪影，增强纹理表现力，提供更广阔风格表现空间。 🔍 微观细节的精准把控:处理小图像特征惊人，增强作品真实感与表现力。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/midjourneywangyeban

4、小米“大模型小爱”全量升级:支持AI图片编辑等功能

小米公司宣布全新大模型版本的小爱同学即将全面升级，涵盖智能手机、平板电脑、智能电视、智能音箱和汽车等产品线。升级带来创新功能如AI图片编辑和车外唤醒防御。各产品线功能升级将提升用户体验和实用性。

【AiBase提要:】 🚀 小爱同学全面升级，涵盖多产品线，带来创新功能。 💡 智能手机端专注AI图片编辑、文档问答、智能成片制作。 📺 智能电视端提供影视知识问答、健身休闲指导和家庭计划制定。

5、百度飞桨PaddleX3.0-beta昇腾版发布

PaddleX3.0-beta昇腾版是飞桨推出的端云协同低代码开发工具，旨在帮助开发者以低成本和零门槛的方式解决产业中的实际问题。该版本聚焦7大主流AI场景，提供丰富的模型选择和低代码开发方式，深度适配华为昇腾910芯片，为用户提供便捷的开发范式。

【AiBase提要:】 🚀 丰富的模型选择，覆盖多个任务场景，包括图像分类、目标检测、文本图像版面分析等 ⚙️ 低代码开发方式，统一API接口实现全流程开发，支持用户自定义模型流程串联 💻 深度适配华为昇腾910芯片，满足用户多样化需求 详情链接:https://github.com/PaddlePaddle/PaddleX/tree/release/3.0-beta

6、AI虚拟换衣模型CatVTON:参数小仅899.06M 支持高分辨率

CatVTON是一款适合时尚爱好者使用的小型AI虚拟换衣模型，拥有轻量级网络和低显存需求，支持高分辨率操作。最新发布的代码和部署流程让用户能轻松在家体验虚拟试妆技术，同时支持在ComfyUI和Gradio应用上部署，操作便捷。

【AiBase提要:】 🐈 轻量级网络，总参数899.06M，训练参数49.57M，推理时显存需求低于8G，适合个人电脑操作。 💻 支持在ComfyUI上快速部署，简单几步即可体验虚拟试妆技术。 👗 可在VITON-HD和DressCode数据集上进行推理，支持多种精度选项，适应不同硬件条件。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/catvton

7、AI换发型神器Stable-Hair:实现发型迁移

Stable-Hair是一项创新的头发转移技术，解决了传统方法无法处理复杂发型的问题，为用户带来全新的试发体验。经过大量实验验证，Stable-Hair在发型转移效果上达到行业领先水平，提升了用户的试发体验。

【AiBase提要:】 🌟 Stable-Hair解决了传统方法无法处理复杂发型的问题 👨‍🔬 采用两阶段处理流程，先去除头发再进行发型转移 🏆 Stable-Hair在实验中表现出色，达到行业领先水平 详情链接:https://github.com/Xiaojiu-z/Stable-Hair

8、粉丝化身纯爱战士!用AI拥抱相柳引爆社交平台

这篇文章讨论了人工智能技术在虚拟情感表达领域的应用，以热播剧《长相思2》中角色相柳为例，粉丝们通过AI生成的视频与角色互动，展现了一种新颖的情感宣泄方式。然而，文章也提醒人们需警惕过度沉浸在虚拟世界的风险，保持现实生活中的情感平衡。

【AiBase提要:】 🤖 AI技术助力粉丝用虚拟互动表达情感，创新的视频生成方式引发狂欢 💑 AI情侣合照在社交平台上流行，粉丝实现与偶像亲密接触的梦想 🧠 AI技术深刻影响娱乐领域，提供新颖方式处理对虚构角色的情感依恋

9、Meta关闭明星聊天机器人项目，聚焦AI创作工具AI Studio

Meta最近宣布关闭其明星聊天机器人项目，转向AI Studio，这是一款新工具允许创作者制作自己的聊天机器人。尽管之前投入了大量资金，但明星聊天机器人项目未达预期，Meta仍对AI聊天机器人抱有希望。CEO扎克伯格强调了AI聊天机器人的重要性，继续在多个平台推广Meta AI助手。

【AiBase提要:】 🔥 Meta关闭明星聊天机器人项目，专注于AI创作工具AI Studio。 💰 公司为名人肖像支付高额费用，但项目未达预期。 🤖 CEO扎克伯格强调AI聊天机器人的重要性，继续在多个平台推广Meta AI助手。

10、抖音博主“玛珂娜”又出神作!AI续写《童话镇》抽象填词获赞73万

最近，抖音平台上一首由AI重新填词并演唱的《童话镇》引发轰动，赞数超过73万，成为网络热议焦点。AI版本歌词充满抽象意象，演唱出色，引发深度思考。AI创作引发人们对抽象思维、创作逻辑的思考。同时反映了网络文化对新奇内容的追捧，AI创作需理性看待。AI版《童话镇》展示了AI在创意领域可能性，增加公众对AI艺术创作兴趣。

【AiBase提要:】 ⚡ AI重新填词的《童话镇》在抖音引发轰动，赞数超过73万，展示了AI在音乐创作领域的潜力。 🎭 AI版本歌词充满抽象意象，演唱出色，引发人们对AI创造力的深度思考。 🌐 当代网络文化对新奇、幽默内容的追捧，AI创作需理性看待，探索AI创造力的本质和边界。 详情点此了解：https://www.aibase.com/zh/news/10692

11、周鸿祎宣布360安全大模型免费

周鸿祎宣布360集团将免费开放360安全大模型，旨在普及大模型技术，推动安全行业的技术进步和生产力的变革，让更多企业和个人能够负担得起并有效利用大模型技术。

【AiBase提要:】 🔑360集团免费开放360安全大模型，旨在普及大模型技术，推动安全行业技术进步。 💡 对购买360标准产品的用户免费提供大模型标准功能，实现产品功能增强。 🚀360集团成功开发具有千亿级参数的自研通用大模型——360智脑，展现在市场中的影响力和技术实力。

12、雷军称如果没造车多半在干AI:30多年前修了一堆AI课程

雷军在最近的访谈中透露，如果小米没有进入汽车制造领域，公司可能更多地聚焦于人工智能领域。尽管投入造车项目，小米在人工智能方面并未落后行业，早在2016年就开始全面投入AI领域。雷军本人对AI有深刻理解，近两年主要精力集中在汽车项目，但仍在积极开展AI相关工作。

【AiBase提要:】 🚗 小米可能更多聚焦于人工智能领域，若未进入汽车制造领域。 💡 小米在人工智能方面并未落后行业，早在2016年开始全面投入AI领域。 💼 雷军对AI有深刻理解，近两年主要精力集中在汽车项目，但仍在积极开展AI相关工作。

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