首页 > 业界 > 关键词  > GPT-4o最新资讯  > 正文

AI日报：GPT-4o灰测语音功能，ChatGPT版Her来了；Midjourney V6.1上线；360安全大模型免费开放

2024-07-31 14:57 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解:https://top.aibase.com/

1、OpenAI向ChatGPT Plus用户推出高级语音模式

OpenAI宣布推出高级语音模式，提供更自然、实时的对话体验，允许用户打断并感知回应情绪。测试用户将收到电子邮件，计划在秋季让所有Plus用户访问。视频和屏幕共享功能也将推出。GPT-4o经过多语言测试，保护隐私并计划发布评估报告。

【AiBase提要:】

🔊 高级语音模式提供更自然、实时的对话体验，允许用户打断并感知回应情绪。

📧 测试用户将通过电子邮件收到说明，计划秋季全面开放给Plus用户。

🔗 OpenAI计划发布GPT-4o的能力、局限性和安全性评估报告。

2、OpenAI开放新模型gpt-4o-64k-output-alpha，GPT-4o API最长可支持64K 输出

OpenAI推出了新的实验性模型gpt-4o-64k-output-alpha，最大亮点是一次性输出64K长度的token，提供更丰富和详尽的内容，但价格更高。该模型满足用户对更长文本的需求，支持写作、编程和数据分析。长文本生成费用为每百万个输出token18美元，旨在与计算成本匹配，鼓励合理利用工具。

image.png

【AiBase提要:】

📈 GPT-4o模型支持最长64K输出，适合需要详细内容的用户。

💰 长文本生成费用高，每百万个输出令牌收费18美元。

📝 模型推动创作、研究领域的新可能性，促进更深入的交流与创作。

3、Midjourney V6.1版本上线 优化远景人脸，细节更丰富

Midjourney官方推出V6.1版本，带来更智能、更快、更清晰、细节更丰富、更美观的更新。此次更新突破图像连贯性、全面提升画质、精准处理微观细节，优化性能与速度，提高文本准确性，升级个性化模型，新增--q2模式，整体美学提升。

image.png

【AiBase提要:】

✨ 图像连贯性的突破:处理复杂结构更自然流畅，提升创作信心。

🌟 画质的全面提升:减少像素伪影，增强纹理表现力，提供更广阔风格表现空间。

🔍 微观细节的精准把控:处理小图像特征惊人，增强作品真实感与表现力。

详情链接:https://top.aibase.com/tool/midjourneywangyeban

4、小米“大模型小爱”全量升级:支持AI图片编辑等功能

小米公司宣布全新大模型版本的小爱同学即将全面升级，涵盖智能手机、平板电脑、智能电视、智能音箱和汽车等产品线。升级带来创新功能如AI图片编辑和车外唤醒防御。各产品线功能升级将提升用户体验和实用性。

image.png

【AiBase提要:】

🚀 小爱同学全面升级，涵盖多产品线，带来创新功能。

💡 智能手机端专注AI图片编辑、文档问答、智能成片制作。

📺 智能电视端提供影视知识问答、健身休闲指导和家庭计划制定。

5、百度飞桨PaddleX3.0-beta昇腾版发布

PaddleX3.0-beta昇腾版是飞桨推出的端云协同低代码开发工具，旨在帮助开发者以低成本和零门槛的方式解决产业中的实际问题。该版本聚焦7大主流AI场景，提供丰富的模型选择和低代码开发方式，深度适配华为昇腾910芯片，为用户提供便捷的开发范式。

image.png

【AiBase提要:】

🚀 丰富的模型选择，覆盖多个任务场景，包括图像分类、目标检测、文本图像版面分析等

⚙️ 低代码开发方式，统一API接口实现全流程开发，支持用户自定义模型流程串联

💻 深度适配华为昇腾910芯片，满足用户多样化需求

详情链接:https://github.com/PaddlePaddle/PaddleX/tree/release/3.0-beta

6、AI虚拟换衣模型CatVTON:参数小仅899.06M 支持高分辨率

CatVTON是一款适合时尚爱好者使用的小型AI虚拟换衣模型，拥有轻量级网络和低显存需求，支持高分辨率操作。最新发布的代码和部署流程让用户能轻松在家体验虚拟试妆技术，同时支持在ComfyUI和Gradio应用上部署，操作便捷。

image.png

【AiBase提要:】

🐈 轻量级网络，总参数899.06M，训练参数49.57M，推理时显存需求低于8G，适合个人电脑操作。

💻 支持在ComfyUI上快速部署，简单几步即可体验虚拟试妆技术。

👗 可在VITON-HD和DressCode数据集上进行推理，支持多种精度选项，适应不同硬件条件。

详情链接:https://top.aibase.com/tool/catvton

7、AI换发型神器Stable-Hair:实现发型迁移

Stable-Hair是一项创新的头发转移技术，解决了传统方法无法处理复杂发型的问题，为用户带来全新的试发体验。经过大量实验验证，Stable-Hair在发型转移效果上达到行业领先水平，提升了用户的试发体验。

image.png

【AiBase提要:】

🌟 Stable-Hair解决了传统方法无法处理复杂发型的问题

👨‍🔬 采用两阶段处理流程，先去除头发再进行发型转移

🏆 Stable-Hair在实验中表现出色，达到行业领先水平

详情链接:https://github.com/Xiaojiu-z/Stable-Hair

8、粉丝化身纯爱战士!用AI拥抱相柳引爆社交平台

这篇文章讨论了人工智能技术在虚拟情感表达领域的应用，以热播剧《长相思2》中角色相柳为例，粉丝们通过AI生成的视频与角色互动，展现了一种新颖的情感宣泄方式。然而，文章也提醒人们需警惕过度沉浸在虚拟世界的风险，保持现实生活中的情感平衡。

image.png

【AiBase提要:】

🤖 AI技术助力粉丝用虚拟互动表达情感，创新的视频生成方式引发狂欢

💑 AI情侣合照在社交平台上流行，粉丝实现与偶像亲密接触的梦想

🧠 AI技术深刻影响娱乐领域，提供新颖方式处理对虚构角色的情感依恋

9、Meta关闭明星聊天机器人项目，聚焦AI创作工具AI Studio

Meta最近宣布关闭其明星聊天机器人项目，转向AI Studio，这是一款新工具允许创作者制作自己的聊天机器人。尽管之前投入了大量资金，但明星聊天机器人项目未达预期，Meta仍对AI聊天机器人抱有希望。CEO扎克伯格强调了AI聊天机器人的重要性，继续在多个平台推广Meta AI助手。

image.png

【AiBase提要:】

🔥 Meta关闭明星聊天机器人项目，专注于AI创作工具AI Studio。

💰 公司为名人肖像支付高额费用，但项目未达预期。

🤖 CEO扎克伯格强调AI聊天机器人的重要性，继续在多个平台推广Meta AI助手。

10、抖音博主“玛珂娜”又出神作!AI续写《童话镇》抽象填词获赞73万

最近，抖音平台上一首由AI重新填词并演唱的《童话镇》引发轰动，赞数超过73万，成为网络热议焦点。AI版本歌词充满抽象意象，演唱出色，引发深度思考。AI创作引发人们对抽象思维、创作逻辑的思考。同时反映了网络文化对新奇内容的追捧，AI创作需理性看待。AI版《童话镇》展示了AI在创意领域可能性，增加公众对AI艺术创作兴趣。

image.png

【AiBase提要:】

⚡ AI重新填词的《童话镇》在抖音引发轰动，赞数超过73万，展示了AI在音乐创作领域的潜力。

🎭 AI版本歌词充满抽象意象，演唱出色，引发人们对AI创造力的深度思考。

🌐 当代网络文化对新奇、幽默内容的追捧，AI创作需理性看待，探索AI创造力的本质和边界。

详情点此了解：https://www.aibase.com/zh/news/10692

11、周鸿祎宣布360安全大模型免费

周鸿祎宣布360集团将免费开放360安全大模型，旨在普及大模型技术，推动安全行业的技术进步和生产力的变革，让更多企业和个人能够负担得起并有效利用大模型技术。

【AiBase提要:】

🔑360集团免费开放360安全大模型，旨在普及大模型技术，推动安全行业技术进步。

💡 对购买360标准产品的用户免费提供大模型标准功能，实现产品功能增强。

🚀360集团成功开发具有千亿级参数的自研通用大模型——360智脑，展现在市场中的影响力和技术实力。

12、雷军称如果没造车多半在干AI:30多年前修了一堆AI课程

雷军在最近的访谈中透露，如果小米没有进入汽车制造领域，公司可能更多地聚焦于人工智能领域。尽管投入造车项目，小米在人工智能方面并未落后行业，早在2016年就开始全面投入AI领域。雷军本人对AI有深刻理解，近两年主要精力集中在汽车项目，但仍在积极开展AI相关工作。

【AiBase提要:】

🚗 小米可能更多聚焦于人工智能领域，若未进入汽车制造领域。

💡 小米在人工智能方面并未落后行业，早在2016年开始全面投入AI领域。

💼 雷军对AI有深刻理解，近两年主要精力集中在汽车项目，但仍在积极开展AI相关工作。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • AIswers:一站式AI问答平台，提供多角度解答。

    AIswers是一个综合性的AI问答平台，它通过集成多个AI模型，为用户提供涵盖不同领域的专业解答。平台支持多语言，包括中文和英文，并且拥有丰富的分类，如健康、写作、历史等，满足不同用户的需求。AIswers的主要优点在于能够提供快速、准确的信息，帮助用户节省时间，提高决策效率。此外，它还具备多AI绘画功能，增加了平台的趣味性和实用性。

    AI问答 多语言 专业解答

  • 站长之家AI智播系统:24小时不间断的智能声音驱动系统

    ai智播系统是一款实时声音驱动的智能直播系统，支持24小时不间断的智能话术，确保话术不重复。它具备无限OEM贴牌、无限时长和无限账号的特性，适合需要长时间在线直播的商业用户。该系统采用先进的AI技术，能够根据场景自动调整话术，提供个性化的直播体验。产品原价为59800元，现价为38800元，支持最低配置要求较高的服务器和电脑，确保系统的稳定运行。

    AI直播 智能话术 OEM贴牌

  • HomeGardenAI:提供个性化植物护理建议

    HomeGardenAI是一款旨在简化植物护理过程的应用程序。它通过提供个性化的植物护理建议和提示，帮助用户确保室内和花园植物的茁壮成长。该应用利用先进的AI技术，根据植物的特定需求和用户的环境条件，提供定制化的护理方案。

    植物护理 个性化推荐 AI技术

  • 库宝AI工作助手:智能AI助手，提升工作效率。

    库宝AI工作助手是一个集成了多种AI功能的在线服务平台，旨在通过智能技术提升用户的工作效率。它包括AI对话、AI绘画、AI智能抠图等模块，能够帮助用户快速生成文本、图像和进行图像处理，适用于多种办公和设计场景。产品背景信息显示，库宝AI工作助手由上海图魂网络科技有限公司开发，提供多种智能服务，助力企业和个人用户提高工作效率。

    AI写作 智能设计 图像处理

  • ToonCrafter.com:AI驱动的卡通动画生成器

    ToonCrafter是一个AI驱动的动画工具，能够将静态卡通图像转化为流畅、生动的动画。它通过AI算法自动生成关键帧之间的过渡帧，保持原始艺术风格的一致性，并提供像素级的细节提取和无缝过渡动画。ToonCrafter由香港中文大学、香港城市大学和腾讯AI实验室的研究人员共同开发，使用包括卡通校正学习、双参考3D VAE解码器和稀疏草图引导在内的核心技术。

    AI动画 卡通 风格一致

  • 包图网:专注原创商用设计图片下载

    包图网是一个提供原创商用设计图片下载的平台，拥有丰富的设计素材和模板，覆盖多个行业和领域，满足不同用户的设计需求。包图网以其高质量的设计作品、丰富的素材库和专业的服务，成为设计师和企业获取设计资源的首选平台。

    设计素材 原创 商用

  • Wordware:自然语言编程，快速构建AI应用

    Wordware是一个集成了自然语言编程(NLP)的在线开发环境，它允许用户通过自然语言指令来开发、迭代和部署AI代理。Wordware结合了软件的最佳特性和自然语言的强大能力，摆脱了传统无代码工具的限制，使得每个团队成员都能独立地进行迭代。它提供了一个类似Notion的界面，简单灵活，支持团队协作、管理提示(prompts)和工作流程。Wordware还具备高级技术能力，如循环、分支、结构化生成、版本控制和类型安全，同时支持自定义代码执行，连接到任何API。此外，Wordware支持多种大型语言模型(LLM)提供商，一键切换，优化工作流程。

    自然语言编程 AI开发 无代码

  • Tost AI:免费开源AI模型推理服务

    Tost AI是一个免费、非盈利、开源的服务，它为最新的AI论文提供推理服务，使用非盈利GPU集群。Tost AI不存储任何推理数据，所有数据在12小时内过期。此外，Tost AI提供将数据发送到Discord频道的选项。每个账户每天提供100个免费钱包余额，如果希望每天获得1100个钱包余额，可以订阅GitHub赞助者或Patreon。Tost AI将演示的所有利润都发送给论文的第一作者，其预算由公司和个人赞助者支持。

    AI 推理 开源

  • FLUX.1:开启创造新纪元的AI图像生成工具

    FLUX.1是Black Forest Labs推出的先进AI图像生成模型，提供高质量的图像生成服务，支持多种语言提示，具有出色的视觉质量和图像细节，以及多样化的输出选项。FLUX.1 [pro]、[dev]和[schnell]三个版本分别针对不同的使用场景和需求，满足从专业到个人的各种应用。

    AI图像生成 高质量图像 多样化输出

  • LangGraph Studio:首个专为代理开发设计的IDE

    LangGraph Studio是一个为复杂代理应用程序提供可视化、交互和调试的专门代理IDE。它通过提供一个新框架，使得开发代理应用程序的过程更加简便。LangGraph Studio支持在代码中主要开发，同时通过可视化代理图来辅助理解结构，并允许在代理的运行过程中修改结果或逻辑，从而创建迭代过程。

    代理开发 可视化工具 交互式调试

  • Black Forest Labs:专业模型制造团队，致力于创新技术发展。

    Black Forest Labs 是一个由多位专业人士组成的团队，专注于模型的制造和创新技术的发展。团队成员具有多样化的背景和专业技能，致力于推动技术进步，为不同领域提供解决方案。

    模型制造 技术创新 专业团队

  • SF3D:快速生成带纹理的3D模型

    SF3D是一个基于深度学习的3D资产生成模型，它能够从单张图片中快速生成具有UV展开和材质参数的带纹理3D模型。与传统方法相比，SF3D特别针对网格生成进行了训练，集成了快速UV展开技术，能够迅速生成纹理而不是依赖顶点颜色。此外，该模型还能学习材质参数和法线贴图，以提高重建模型的视觉质量。SF3D还引入了一个去照明步骤，有效去除低频照明效果，确保重建的网格在新的照明条件下易于使用。

    3D建模 深度学习 图像处理

  • Project Green Light:利用AI优化交通灯，减少停车起步，降低排放

    Project Green Light 是谷歌研究团队开发的一个AI驱动的项目，旨在通过优化交通灯的定时来减少交通拥堵和停车起步现象，从而降低汽车尾气排放。该项目利用Google Maps的驾驶趋势数据，创建了一个AI模型，分析交通流量，识别优化交通灯定时的机会。城市可以快速轻松地实施这些建议，无需投资新的硬件或软件。目前，已经在70多个交叉路口实施，有潜力将停车次数减少高达30%，并将交叉路口的排放量降低高达10%。

    AI 交通优化 环境保护

  • Diffree.org:AI驱动的智能图像编辑工具

    Diffree是一个利用AI技术简化图像编辑流程的在线工具。它通过用户友好的界面，允许用户通过简单的文字描述来添加图像元素，无需专业的图像编辑技能。Diffree的智能算法能够自动定位新对象的最佳位置，确保新添加的对象在光照、色调和颜色上与原图无缝融合，生成高质量的图像输出。

    AI图像编辑 用户友好 无缝集成

  • GitHub Models:新一代AI工程师在GitHub上构建

    GitHub Models是GitHub推出的新一代AI模型服务，旨在帮助开发者成为AI工程师。它将行业领先的大型和小型语言模型直接集成到GitHub平台，让超过1亿用户能够直接在GitHub上访问和使用这些模型。GitHub Models提供了一个交互式的模型游乐场，用户可以在这里测试不同的提示和模型参数，无需支付费用。此外，GitHub Models与Codespaces和VS Code集成，允许开发者在开发环境中无缝使用这些模型，并通过Azure AI实现生产部署，提供企业级安全和数据隐私保护。

    生成式AI GitHub Copilot LLM

  • Outfitify:时尚指南，一测即知！穿出自信，尽显魅力！

    Outfitify是一个提供个性化时尚建议的网站，通过测试用户的偏好来推荐合适的服装搭配。它的主要优点在于能够快速帮助用户找到适合自己的风格，提升穿衣品味，同时增加用户穿衣的自信和魅力。

    时尚 个性化推荐 搭配建议

  • Toolstash:免费工具追踪应用，为家庭和爱好者设计。

    Toolstash 是一款AI驱动的为家庭用户和业余爱好者设计的免费工具追踪应用程序。它可以帮助用户跟踪自己拥有的工具以及它们的存放位置，记住哪些邻居借了什么工具，以及发现附近谁有你需要的不常用工具，以便完成即将到来的周末项目。

    工具管理 资源共享 生活助手

  • Whale:一个多功能的在线应用平台

    Whale是一个提供一站式服务的在线应用平台，旨在帮助用户快速创建和管理各种应用程序。它支持多种应用场景，包括但不限于数据管理、内容创建等。Whale以其用户友好的界面和强大的功能，为用户提供了极大的便利。

    在线应用 数据管理 内容创建

  • Kathy:您的自主AI麦肯锡顾问

    Kathy是一个AI竞争对手分析师，能够帮助企业通过实时研究竞争对手，做出明智的决策并超越竞争对手。它使用先进的AI和机器学习算法来审查和验证收集的信息，能够自主纠正错误并根据反馈和自我学习能力改进数据收集方法。Kathy在本地云服务器上运行，确保所有研究数据都保留在用户手中，提供比传统SaaS服务更高的安全级别。

    AI 竞争对手分析 数据收集

  • DeepKeys:通过设备洞察心理状态，提升心理健康和生产力。

    DeepKeys是一款专注于心理健康监测的应用程序，它通过智能分析用户的日常设备使用数据来解锁心理健康洞察，从而帮助用户提升心理状态和生产力。产品利用先进的数据分析技术，为用户提供个性化的心理健康建议和生产力提升方案。

    心理健康 生产力 数据分析

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM