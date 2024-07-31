IDC中国BaaS市场份额报告发布 蚂蚁、腾讯、浪潮位列前三

站长之家(ChinaZ.com) 7月31日 消息:IT市场研究和咨询公司IDC于今日发布了《中国BaaS市场份额，2023》。2023年，中国BaaS市场以23.7%的增速实现18.9亿元人民币的市场规模。IDC数据显示，区块链整体市场集中度进一步增强，蚂蚁集团凭借蚂蚁链以26.5%的市场占有率位居首位，腾讯云、浪潮分列二、三名。据了解，这也是蚂蚁链连续第四年位列中国BaaS市场第一名。

公开资料显示，蚂蚁链是蚂蚁数科的科技品牌，也是国内最早投入区块链技术研究的企业之一。在技术层面坚持核心技术自研并长期保持着技术的领先性，蚂蚁链的区块链平台支持20亿账户规模、10万TPS吞吐量;在产业区块链尤其是“新能源+区块链”领域持续深耕，建成了全球最大的新能源设备区块链平台，上链设备突破了1000万台。2023年9月，蚂蚁链Web3兄弟品牌ZAN发布，开始面向香港及海外市场提供技术服务。

BaaS即BlockchainasaService（区块链即服务）。IDC表示，在过去五年的技术飞速迭代中，联盟链技术已经成熟，为了支撑更大规模的节点、更丰富的应用，性能、跨链和智能合约工具平台是技术优化的主要方向。IDC也指出，数据要素流通场景是未来区块链市场发展的核心场景。

IDC中国市场高级分析师洪婉婷表示，凸显区块链的项目效能而非技术本身，已经成为推动区块链项目落地的第一要义。当前，数据要素流通场景发展热度节节攀升，能源行业、农业政策利好不断加大，都对数据的可信流转提出了显著需求。深度结合场景及行业发展痛点，开发区块链在这些场景中的不可替代性，对于技术提供商把握新场景、抓住出海用户将是重中之重。

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