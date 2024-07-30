首页 > 业界 > 关键词  > iOS18.1最新资讯  > 正文

AI日报：iOS 18.1开发者测试版上线；Vidu视频生成模型上线；Gen-3 Alpha上线图生视频

2024-07-30 14:46 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解https://top.aibase.com/

1、苹果 iOS 18.1 开发者测试版上线

苹果公司推出的iOS 18.1开发者测试版带来了令人兴奋的新功能，包括AI通话录音与转录功能，为用户提供了便捷的通话记录和转写服务。这一更新将电话通话录音变得更加简单和智能化，为用户提供了更好的通讯体验。

image.png

【AiBase提要:】

📞 用户可以轻松记录电话通话内容，并自动生成转写文本存储在备忘录中。

📝 新功能还包括自然语言搜索和邮件摘要，以及更新后的Siri设计。

🤖 AI版本的Siri升级可能需要等到2025年，但我们对未来版本充满期待。

2、注册即用！Vidu视频生成实测，动漫效果比可灵惊艳

Vidu是一款免费视频生成工具，相比其他产品具有更快的生成速度和更高的逼真度。用户注册即可获得80积分，操作简便，支持多种视频制作需求。Vidu引入了角色一致性和动漫风格功能，操作界面简单易用。

【AiBase提要:】

✨ 快速生成: Vidu实现了业界最快的推理速度，生成视频速度是业内最快水平的两倍。

🎨 高逼真度: Vidu能生成生动逼真的画面，支持动漫风格视频生成，画风丰富多样。

🔧 文本到视频直接转换: Vidu作品连续生成，没有插帧痕迹，适用于多种应用场景。

产品入口:https://top.aibase.com/tool/viduguanwang

详细内容点此了解：https://www.chinaz.com/ainews/10669.shtml

3、Runway宣布Gen-3 Alpha上线图生视频功能

Runway公司推出了新功能，让用户可以将任何图像用作视频生成的第一帧，提升了艺术控制力和生成的一致性。用户只需上传图片和文本提示，即可快速生成高质量视频。然而，公司也面临数据抓取和训练的争议，可能影响其未来发展。

【AiBase提要:】

✨ 用户可以用任何图像作为视频生成的第一帧，提升了艺术控制力。

⚙️ 生成视频速度快，质量高，让每个人都能享受好莱坞级别的视频制作体验。

🛡️ 公司考虑到安全问题，自动检测不雅图片，防止违法行为。

详情链接:https://top.aibase.com/tool/runwayml

4、美图设计室团队版正式上线 集成AI商品图、AI模特等功能

美图设计室团队版正式上线，不仅是一款设计工具，更是设计加协作工具，旨在提升团队影像工作效率，让每个成员参与设计过程。团队版已在网页端上线，用户可体验。

image.png

【AiBase提要:】

💡 制作团队物料、多人协作设计、管理成员与资产三项核心能力

✨ 商用模板素材、批量设计、视觉规范统一简化团队物料制作

🔄 资源共享、文件权限控制、团队模板复用实现资源高效流转

详情链接:https://top.aibase.com/tool/meitushejishituanduiban

5、值得买科技与大模型公司MiniMax建立合作关系

值得买科技与大模型公司MiniMax合作，将MiniMax的大模型产品海螺AI整合进值得买的消费大模型增强工具集，提供用户快速比价和购买操作。这次合作丰富了值得买科技的AI生态系统，推动与大模型行业伙伴的共建共赢。

【AiBase提要:】

🤝 值得买科技与MiniMax合作，海螺AI整合进消费大模型工具集，提供快速比价和购买操作。

🔍 海螺AI是基于MiniMax大模型abab6.5开发的多模态智能产品，支持文本、音频和图像交流。

💡 海螺AI利用值得买科技消费数据和内容库，在购物场景中提供商品识别和全网比价服务，帮助用户做出快速购买决策。

6、视觉中国与爱诗科技达成战略合作 推动AI视频大模型发展和应用

视觉中国与爱诗科技达成战略合作，共同推动AI视频大模型的发展和应用。这一合作将结合双方技术和资源优势，持续升级迭代视频大模型，提升AI视觉内容生成效率和质量。

【AiBase提要:】

🤝 双方合作推动AI视频大模型发展和应用

💡 爱诗科技致力于打造全球领先的AI视频生成大模型及应用

🚀 PixVerse是全球用户量最大的AI视频生成产品之一，应用广泛于影视、广告和动漫制作

7、NVIDIA联手Hugging Face推高效推理服务，AI 模型的Token 处理效率提升五倍

我对这篇文章感到兴奋，因为NVIDIA与Hugging Face合作推出了推理即服务，大大提升了AI模型的Token处理效率。这项服务让开发者能更快原型设计、部署开源AI模型，尤其支持强大的LLM模型。同时，NVIDIA的NIM技术优化了模型性能，加速了AI应用的响应速度和稳定性。

【AiBase提要:】

🌟 推理即服务提升AI模型Token处理效率五倍

🚀 快速部署强大LLM模型，优化开发过程

💡 NVIDIA DGX Cloud平台为生成式AI提供加速基础设施，简化生产流程

8、图像识别再进化！Meta推新一代SAM 2 支持实时视频追踪

Meta AI推出新一代的Segment Anything Model（SAM2），实现了在视频和图像中实时识别和跟踪特定对象的突破。SAM2具有快速精准的对象分割能力，可轻松处理静态图像和动态视频。其实时互动特性为视频编辑和互动媒体内容制作带来广泛应用前景。

【AiBase提要:】

🚀 SAM2具有快速精准的对象分割能力，可在静态图像和动态视频中轻松应对。

🎯 SAM2实时追踪对象的能力使其在视频编辑和互动媒体内容制作领域具有广泛应用前景。

💡 SAM2具有零样本泛化能力，能准确识别和分割未经训练的对象或场景。

详情链接:https://ai.meta.com/blog/segment-anything-2/

9、尴尬！Meta 的 AI 安全系统被 “空格”攻击轻松绕过

最近，Meta推出的Prompt-Guard-86M机器学习模型旨在检测和应对提示注入攻击，却自身暴露被攻击风险。攻击成功率接近100%，提醒企业在使用AI技术需谨慎。

【AiBase提要:】

🔍 Meta的Prompt-Guard-86M存在安全漏洞，容易受到提示注入攻击。

💡 通过在字母之间添加空格，可以让系统忽略安全指令，攻击成功率接近100%

⚠️ 企业在使用AI技术时需谨慎，安全性问题仍需重视。

10、Getty的商业AI图像生成器升级：6秒出图

Getty Images推出的AI图像生成器经过重大升级，现在能在六秒内生成四幅图像，速度提升至之前的两倍。新模型支持长达250字的提示输入，生成高质量的4K图像，同时提供多种AI修改功能，增强创意实现的灵活性。

【AiBase提要:】

🌟 新的AI图像生成器在六秒内生成四幅图像，速度提升至之前的两倍。

🖼️ 支持长达250字的提示输入和高质量的4K图像生成。

⚙️ 用户可进行多种AI修改功能，提升创意实现的灵活性。

11、京东发布言犀智能体平台、智能编程助手JoyCoder等八大产品

在2024年京东云峰会上，京东云展示了其在大模型技术领域的最新进展，发布了包括京东云企业大模型服务、言犀智能体平台、智能编程助手JoyCoder、言犀数字人3.0在内的八大产品，展现了京东云在大模型应用方面的领先地位和对行业实践的深入探索。

image.png

【AiBase提要:】

⭐ 京东云在大模型技术领域展示最新进展，发布八大产品，体现领先地位和深入探索。

⭐ 京东供应链是大模型应用超级孵化器，将技术转化为产品为客户提供服务。

⭐ 京东云大模型产品支持企业打造专属大模型，提供低门槛、高性价比的开发服务。

12、美国商务部支持开放AI模型，呼吁加强风险监控

本文报道了美国商务部支持开放AI模型的立场，强调开放模型促进小企业竞争，同时呼吁加强对开放模型的风险监控，确保其安全性。文章还提到了国内外监管机构正在考虑可能对开放模型施加更多要求的情况。

【AiBase提要:】

🌟 开放模型促进小企业竞争，政府不应轻易限制访问。

🔍 政府呼吁加强对开放模型的风险监控，确保其安全性。

📅 国内外监管机构正在考虑新规，可能对开放模型施加更多要求。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • Gymconnect:现代科技助力健身房管理

    Gymconnect是一款先进的健身房管理软件，旨在通过现代技术简化会员管理、跟踪出勤、管理订阅，并增强会员参与度。它提供快速简单的软件来管理会员、跟踪出勤、处理订阅和简化沟通。此外，Gymconnect还提供基于AI的锻炼计划，帮助会员高效燃烧卡路里并推荐最佳恢复方式，实现个性化健身和更快的结果。

    健身房管理 会员管理 AI锻炼计划

  • PRISM:AI/ML大规模预测分析平台

    PRISM是Trustless Engineering Corporation开发的，基于Solana区块链的AI/ML开发者平台。它通过提供新的AI/ML和预测分析原语，大幅降低了大规模基础设施和维护需求。PRISM允许开发者快速集成类似ChatGPT的AI代理，该代理能够实时访问Solana区块链。

    AI ML 区块链

  • Amabay:AI代理，为你解答问题

    Amabay是一个基于人工智能技术的问答平台，使用户能够创建自己的Amabot，即个人化的AI代理，来回答问题。它利用RAG技术生成准确、客观的答案，为用户提供一种新的自我展示和交流方式。Amabay适合希望提高在线互动效率和质量的个人和组织。目前Amabay提供免费服务，但具体的定价策略和定位尚未明确。

    AI代理 问答平台 个性化服务

  • Cirroe AI:云基础设施的智能部署和调试助手

    Cirroe AI是一个专注于AWS云基础设施部署和故障排除的智能聊天机器人。它通过提供无缝自动化、降低停机时间和提高生产效率，帮助用户快速部署和调试云基础设施。

    AWS 自动化 智能聊天机器人

  • alphaXiv:开放的研究讨论平台，直接在arXiv上进行。

    alphaXiv是一个开放的研究讨论平台，它允许用户直接在arXiv论文上进行高质量的讨论和交流。该平台支持ORCID集成，以增强用户在论坛上的可信度。它旨在成为经验丰富的研究人员交流想法和爱好者学习论文的论坛，同时提供公共研究讨论和私人注释功能。

    学术讨论 论文交流 ORCID集成

  • 速创猫AI:一键生成高质量简历，提升求职效率

    速创猫AI是一个提供多种智能工具的网站，专注于提高用户在求职、写作、翻译等方面的工作效率。产品通过AI技术，帮助用户快速生成简历、优化文案、撰写论文等，同时支持AI聊天和字幕翻译，满足不同场景下的需求。

    AI 简历 写作

  • ZeroGPT Plus:AI原创性检测工具，快速准确识别抄袭内容。

    ZeroGPT Plus是一个AI原创性检测工具，利用先进的AI技术快速检查文本是否原创，帮助用户确保他们的工作免受抄袭的侵害。该工具不仅适用于学生、作家、教育工作者，还适用于需要验证文本原创性的专业人士。它是一个免费且可靠的Turnitin替代品，使用户能够轻松检查AI生成的内容和重复内容。

    AI抄袭检测 多语言 学术诚信

  • 灵动Ai助手:办公领域AI效率工具

    灵动Ai助手是一款集成了多种AI技术，旨在提高办公效率的产品。它支持多种提问模型，具备文档问答、AI绘画、知识库创建、长文创作和优化等功能，能够满足用户在文档处理、信息检索和内容创作等方面的需求。产品背景信息显示，它支持Windows和Mac操作系统，具有广泛的应用场景和用户基础。

    AI 办公 文档处理

  • Brainfab:轻松推出基于AI助手的产品。

    Brainfab CEO's AI Assistant是一款专为社交媒体商务设计的AI助手应用，它通过集成AI技术，帮助用户在社交媒体平台上实现自动化的客户服务、招聘、员工和学生支持等功能。该产品通过深度定制和训练，能够满足不同用户的需求，并且可以与用户的数据和系统进行集成。它的优势在于快速设置、深度定制、功能定制以及与CRM等外部服务的集成能力。此外，产品符合SOC 2和GDPR的合规性标准，提供独立数据库格式。

    社交媒体 AI助手 自动化

  • Rome AI:个性化知识播客，随时随地学习新知识。

    Rome AI是一个利用人工智能技术，根据用户兴趣自动生成播客的教育类应用。它通过在线研究，理解子话题，并制作用户可以随时随地收听的播客节目。该产品的主要优点在于能够提供个性化的学习体验，帮助用户高效地获取信息。

    个性化学习 播客 知识获取

  • 千象Pixeling:提供多种AI图像和视频创作功能的平台

    HiDream.ai是一个专注于图像和视频创作的网站，利用人工智能技术提供多种功能。其重要性在于帮助用户更轻松地创建高质量的图像和视频内容。该产品具有功能丰富、操作简单等优点，适用于各种需要进行图像和视频创作的用户。目前，部分功能可能需要付费或免费试用。

    AI创作 图像生成 视频制作

  • TLDR Parents:智能助手，简化家长学校邮件管理

    TLDR Parents是一个AI驱动的软件，旨在让家长通过最少的努力，保持信息的更新、组织和快乐。它通过将学校和课外活动的邮件转化为互动日历事件，帮助家长简化生活，无需阅读所有邮件即可掌握所有重要事项。此外，它还允许家长轻松保存电子邮件中的重要部分，与合作伙伴协作避免重复工作，发现有趣的内容。

    AI 教育辅助 家长工具

  • resmate.io:AI驱动的求职优化平台

    resmate.io是一个利用人工智能技术帮助求职者优化简历和求职信的在线平台。它通过AI模型理解简历语义，根据职位相关性对内容进行排序，提供自动化的简历和求职信生成服务，以及面试准备。此外，它还提供了一个工作追踪器，帮助用户无缝地追踪和管理他们的申请和笔记。

    AI 求职 简历优化

  • Creatr:快速创建移动应用产品原型和设计

    Creatr是一个旨在加速移动应用产品原型和设计过程的在线工具。它通过直观的功能和强大的能力，帮助设计师和产品经理在几分钟内构建用户流程、线框图和设计。Creatr通过提供清晰的结构和自定义页面模板，使得用户能够轻松地创建用户流程，并通过智能标签和项目优化来提高计划的执行效率和成功率。此外，Creatr还提供了实时协作功能，允许团队成员共同参与设计过程，提高工作效率。

    移动应用设计 原型创建 实时协作

  • 星火绘镜:通过简单输入，轻松生成个性化短视频。

    星火绘镜是一款创新的视频创作平台，通过简单的歌词或情节输入，用户能够快速生成个性化的音乐视频和 AI 故事短片。该平台利用先进的 AI 技术，降低了视频创作的门槛，使每个人都能成为创作者。产品定位于广大用户，尤其是对短视频创作有需求的年轻人和创作者。星火绘镜的主要优点在于其高效便捷的操作方式，以及丰富的模板和素材选择，让创作变得更加简单和有趣。

    视频创作 AI 技术 短视频

  • Hooper:AI追踪篮球统计数据，一键生成精彩瞬间

    Hooper是一款利用人工智能技术帮助篮球爱好者追踪比赛统计数据和生成精彩瞬间的应用程序。它通过手机即可实现对1v1至5v5等不同规模比赛的追踪，自动识别球员并统计数据，提供比赛剪辑和个人进步跟踪。Hooper的背景是为篮球爱好者提供专业级别的技术，使他们能够像NBA球员一样分析比赛，提升技能。产品价格分为免费和9.99美元/月的Pro版，后者提供更多高级功能。

    篮球 AI追踪 比赛分析

  • Aloha Browser:专注于隐私和安全的网络浏览器

    Aloha Browser是一款以用户隐私和安全为核心的浏览器。它提供了一系列工具，帮助用户在不留下任何数据痕迹的情况下进行网上浏览。Aloha Browser不追踪、记录或分享用户数据，并通过第三方安全审计确保其隐私政策的可靠性。

    隐私保护 安全浏览 VPN

  • Study Potion AI:使用AI提升学习效率

    Study Potion AI是一个利用人工智能技术帮助学生更高效地学习的平台。它通过分析学习材料，生成高质量的学习辅助工具，如闪卡、笔记和选择题。该平台被顶尖大学的学生广泛使用，能够显著提高学习效率，减轻学习压力。

    AI学习助手 学习效率 个性化学习材料

  • QSourcer:AI驱动的人才搜索工具

    QSourcer 是一个利用人工智能、布尔搜索和X射线搜索技术来增强人才搜索的在线平台。它通过简化布尔搜索查询的编写，帮助用户在LinkedIn、GitHub、StackOverflow等主要工作平台上快速发现顶尖人才。QSourcer 的AI技术能够识别关键词，并提供行业特定的同义词，确保搜索的准确性。此外，它还支持多语言，提供用户友好的界面，无需复杂的培训即可使用。

    AI 搜索 招聘

  • Simply Draw:学习绘画，享受创作乐趣。

    Simply Draw是一款教育类APP，旨在帮助用户通过个性化的学习路径学习绘画技巧。它提供由专业艺术家和教师制作的视频教程，让用户可以按照自己的时间和节奏学习。用户可以通过APP获得作品反馈，以改进和提高自己的绘画技能。此外，APP每周都会添加新的绘画课程，以保持内容的新鲜和丰富。

    绘画 学习 个性化

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM