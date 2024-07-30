欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解：https://top.aibase.com/

1、苹果 iOS 18.1 开发者测试版上线

苹果公司推出的iOS 18.1开发者测试版带来了令人兴奋的新功能，包括AI通话录音与转录功能，为用户提供了便捷的通话记录和转写服务。这一更新将电话通话录音变得更加简单和智能化，为用户提供了更好的通讯体验。

【AiBase提要:】 📞 用户可以轻松记录电话通话内容，并自动生成转写文本存储在备忘录中。 📝 新功能还包括自然语言搜索和邮件摘要，以及更新后的Siri设计。 🤖 AI版本的Siri升级可能需要等到2025年，但我们对未来版本充满期待。

2、注册即用！Vidu视频生成实测，动漫效果比可灵惊艳

Vidu是一款免费视频生成工具，相比其他产品具有更快的生成速度和更高的逼真度。用户注册即可获得80积分，操作简便，支持多种视频制作需求。Vidu引入了角色一致性和动漫风格功能，操作界面简单易用。

3、Runway宣布Gen-3 Alpha上线图生视频功能

Runway公司推出了新功能，让用户可以将任何图像用作视频生成的第一帧，提升了艺术控制力和生成的一致性。用户只需上传图片和文本提示，即可快速生成高质量视频。然而，公司也面临数据抓取和训练的争议，可能影响其未来发展。

【AiBase提要:】 ✨ 用户可以用任何图像作为视频生成的第一帧，提升了艺术控制力。 ⚙️ 生成视频速度快，质量高，让每个人都能享受好莱坞级别的视频制作体验。 🛡️ 公司考虑到安全问题，自动检测不雅图片，防止违法行为。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/runwayml

4、美图设计室团队版正式上线 集成AI商品图、AI模特等功能

美图设计室团队版正式上线，不仅是一款设计工具，更是设计加协作工具，旨在提升团队影像工作效率，让每个成员参与设计过程。团队版已在网页端上线，用户可体验。

【AiBase提要:】 💡 制作团队物料、多人协作设计、管理成员与资产三项核心能力 ✨ 商用模板素材、批量设计、视觉规范统一简化团队物料制作 🔄 资源共享、文件权限控制、团队模板复用实现资源高效流转 详情链接:https://top.aibase.com/tool/meitushejishituanduiban

5、值得买科技与大模型公司MiniMax建立合作关系

值得买科技与大模型公司MiniMax合作，将MiniMax的大模型产品海螺AI整合进值得买的消费大模型增强工具集，提供用户快速比价和购买操作。这次合作丰富了值得买科技的AI生态系统，推动与大模型行业伙伴的共建共赢。

【AiBase提要:】 🤝 值得买科技与MiniMax合作，海螺AI整合进消费大模型工具集，提供快速比价和购买操作。 🔍 海螺AI是基于MiniMax大模型abab6.5开发的多模态智能产品，支持文本、音频和图像交流。 💡 海螺AI利用值得买科技消费数据和内容库，在购物场景中提供商品识别和全网比价服务，帮助用户做出快速购买决策。

6、视觉中国与爱诗科技达成战略合作 推动AI视频大模型发展和应用

视觉中国与爱诗科技达成战略合作，共同推动AI视频大模型的发展和应用。这一合作将结合双方技术和资源优势，持续升级迭代视频大模型，提升AI视觉内容生成效率和质量。

【AiBase提要:】 🤝 双方合作推动AI视频大模型发展和应用 💡 爱诗科技致力于打造全球领先的AI视频生成大模型及应用 🚀 PixVerse是全球用户量最大的AI视频生成产品之一，应用广泛于影视、广告和动漫制作

7、NVIDIA联手Hugging Face推高效推理服务，AI 模型的Token 处理效率提升五倍

我对这篇文章感到兴奋，因为NVIDIA与Hugging Face合作推出了推理即服务，大大提升了AI模型的Token处理效率。这项服务让开发者能更快原型设计、部署开源AI模型，尤其支持强大的LLM模型。同时，NVIDIA的NIM技术优化了模型性能，加速了AI应用的响应速度和稳定性。

【AiBase提要:】 🌟 推理即服务提升AI模型Token处理效率五倍 🚀 快速部署强大LLM模型，优化开发过程 💡 NVIDIA DGX Cloud平台为生成式AI提供加速基础设施，简化生产流程

8、图像识别再进化！Meta推新一代SAM 2 支持实时视频追踪

Meta AI推出新一代的Segment Anything Model（SAM2），实现了在视频和图像中实时识别和跟踪特定对象的突破。SAM2具有快速精准的对象分割能力，可轻松处理静态图像和动态视频。其实时互动特性为视频编辑和互动媒体内容制作带来广泛应用前景。

【AiBase提要:】 🚀 SAM2具有快速精准的对象分割能力，可在静态图像和动态视频中轻松应对。 🎯 SAM2实时追踪对象的能力使其在视频编辑和互动媒体内容制作领域具有广泛应用前景。 💡 SAM2具有零样本泛化能力，能准确识别和分割未经训练的对象或场景。 详情链接:https://ai.meta.com/blog/segment-anything-2/

9、尴尬！Meta 的 AI 安全系统被 “空格”攻击轻松绕过

最近，Meta推出的Prompt-Guard-86M机器学习模型旨在检测和应对提示注入攻击，却自身暴露被攻击风险。攻击成功率接近100%，提醒企业在使用AI技术需谨慎。

【AiBase提要:】 🔍 Meta的Prompt-Guard-86M存在安全漏洞，容易受到提示注入攻击。 💡 通过在字母之间添加空格，可以让系统忽略安全指令，攻击成功率接近100%。 ⚠️ 企业在使用AI技术时需谨慎，安全性问题仍需重视。

10、Getty的商业AI图像生成器升级：6秒出图

Getty Images推出的AI图像生成器经过重大升级，现在能在六秒内生成四幅图像，速度提升至之前的两倍。新模型支持长达250字的提示输入，生成高质量的4K图像，同时提供多种AI修改功能，增强创意实现的灵活性。

【AiBase提要:】 🌟 新的AI图像生成器在六秒内生成四幅图像，速度提升至之前的两倍。 🖼️ 支持长达250字的提示输入和高质量的4K图像生成。 ⚙️ 用户可进行多种AI修改功能，提升创意实现的灵活性。

11、京东发布言犀智能体平台、智能编程助手JoyCoder等八大产品

在2024年京东云峰会上，京东云展示了其在大模型技术领域的最新进展，发布了包括京东云企业大模型服务、言犀智能体平台、智能编程助手JoyCoder、言犀数字人3.0在内的八大产品，展现了京东云在大模型应用方面的领先地位和对行业实践的深入探索。

【AiBase提要:】 ⭐ 京东云在大模型技术领域展示最新进展，发布八大产品，体现领先地位和深入探索。 ⭐ 京东供应链是大模型应用超级孵化器，将技术转化为产品为客户提供服务。 ⭐ 京东云大模型产品支持企业打造专属大模型，提供低门槛、高性价比的开发服务。

12、美国商务部支持开放AI模型，呼吁加强风险监控

本文报道了美国商务部支持开放AI模型的立场，强调开放模型促进小企业竞争，同时呼吁加强对开放模型的风险监控，确保其安全性。文章还提到了国内外监管机构正在考虑可能对开放模型施加更多要求的情况。

【AiBase提要:】 🌟 开放模型促进小企业竞争，政府不应轻易限制访问。 🔍 政府呼吁加强对开放模型的风险监控，确保其安全性。 📅 国内外监管机构正在考虑新规，可能对开放模型施加更多要求。

（举报）