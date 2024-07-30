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苹果AI首测！iOS18.1开发者预览版 Beta 发布

2024-07-30 09:00 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月30日 消息:苹果公司最新推送的iOS18.1开发者预览版Beta1版本中，引入了苹果AI——Apple Intelligence的测试版。这项新功能的可用性目前限定于特定的设备，包括iPhone15Pro、iPhone15Pro Max，以及搭载M1或更高版本芯片的Mac和iPad。

尽管有用户反映，国行版iPhone暂时无法访问苹果AI，但非国行版用户可以通过在设置中选择加入候补名单并等待权限授予来使用。值得注意的是，使用苹果AI时，需要将iPhone和Siri的语言设置为美式英语，并将设备区域设置为美国。

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对于国行iPhone用户，此次Beta更新的亮点是新增的通话录音功能，用户在通话中可以通过点击屏幕上的录音按钮来启用。苹果的设计确保了通话双方都会被告知录音正在进行。此外，通话录音功能不仅区分说话者，还能将语音内容转换成文字，并保存在备忘录中。

iOS18.1的更新还带来了Siri的改进，包括激活时的屏幕发光效果、支持连续对话，以及能够解答有关苹果产品的技术问题。除此之外，新版本还包含了Writing Tools等写作辅助工具，以及照片App对自然语言搜索的支持，进一步提升用户体验。

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