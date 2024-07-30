抖音推出作品修改功能 作者可修改违规或待优化内容

站长之家(ChinaZ.com) 7月30日 消息:抖音推出了一项新的作品修改功能，目前该功能仅对粉丝量超过10万的创作者和部分受邀创作者开放测试，并计划未来向更多用户开放。

当创作者的作品被提示存在违规或待优化内容时，他们可以通过通知消息进入修改编辑页进行修改。修改编辑页面提供了剪切内容、添加文字说明和使用贴纸遮挡等功能。作品在发布24小时内允许修改一次，修改后的作品会标记为已编辑，并且原作品的互动数据如播放、点赞、转发和评论都将保留。

需要注意的是，修改应仅针对违规内容，避免因修改前后内容差异过大导致修改失败。此外，使用该功能还需满足一定条件，例如违规视频不能有Dou+加热或挂载购物车、团购，账号没有正在生效的处罚等。抖音鼓励用户提出建议和反馈，以持续改进产品功能和用户体验。常见问题解答中还提到，如果作品已超过24小时未修改，将无法再进行修改。

在修改编辑页面，平台目前提供了以下3种修改功能:

剪切内容:可以对视频中存在违规或者需要优化的内容进行剪切操作，例如删减某个违规的画面或片段。

添加文字:可以在视频的画面中添加文字说明，避免让其他用户产生误解或受到不良引导。

添加贴纸:可以对视频中存在违规或者需要优化的内容，使用贴纸的形式进行遮挡。

常见问题:

问:如何进入修改页面?

答:可以通过站内信、账号检测、数据中心等位置点击进入审核通知页，如果账号和视频内容均满足条件，审核通知页会展示“修改作品”按钮。

问:为什么我的审核通知页没有“修改作品”的按钮?

答:作品修改的功能当前在小范围测试中，如果你的视频内容符合修改条件但没有看到按钮，可能是你的账号还不在开放的名单内，请耐心等待后续功能开放。

问:只有违规内容才可以修改吗?正常内容能否修改?

答:现在还不支持修改正常内容，但平台正在推进中，期待能尽快向大家提供这一功能。

问:为什么会提示修改前后差异过大，修改到具体什么程度会通过?

答:平台提供作品修改功能，目的是让用户针对视频中的违规内容进行修改，如果针对非违规内容也进行修改，会导致修改篇幅过大，影响其他用户观看和互动体验。具体修改程度，因视频违规内容而异，建议仅针对违规内容进行修改。

问:修改后的作品，点赞和评论还有吗?

答:会保留原作品的播放、点赞、转发、评论等互动数据，同时也会保留视频在个人作品列表页的原始位置。

问:为什么“我要修改”的按钮是灰色的，无法点击?

答:当前每个作品仅有1次修改机会，如果已经修改过，则按钮会变为灰色不可再点击。

问:修改失败怎么办，还能重新修改吗?

答:当前每个作品仅有1次修改机会，修改失败后不能再次修改，可以在后续创作中注意相关问题。

问:收到站内信后没有修改，现在再进去，修改不了了怎么办?

答:作品在发布24小时内支持修改，超过24小时不可修改。

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