杭州小红车联合支付宝升级服务 助力境外游客一部手机畅游

China Travel热，越来越多的外国朋友来华旅行，一部手机畅游中国的生活和旅行方式正成为外国游客眼里的新时尚。为满足外籍友人、港澳台同胞和海外侨胞更多元化的出行需求，近日，杭州小红车联合支付宝升级服务，境外游客只需在支付宝一键登录即可扫码骑行，和境内用户一样便捷出行。

境外游客用支付宝扫杭州小红车，绿色出游

具体使用步骤上:首先，境外游客可使用支付宝扫描车辆二维码或在支付宝搜索“叮嗒出行”，进入小程序首页;第二步，点击“立即登录”，选择“支付宝用户快速登录”，按页面提示操作;第三步，进入开通页面后，选择“0元免费开通”，即成功开通服务，扫码骑行。

免签吸引国际游客来杭旅行China Travel体验丰富

2023年以来，我国陆续宣布与多国进行互免或单方面免签，中国免签“朋友圈”正在不断扩容。其中，144小时过境免签政策吸引了不少外国游客来中国旅游打卡体验，这项免签政策的城市里也包括杭州。

坐摇橹船、赏西湖美景、品龙井茶香、租辆小红车骑行、沉浸式体验传统文化、体验中国移动支付、感受中国现代化……这是最近不少境外游客来杭州旅游打卡的新路线。随着境外游客数量不断增加，来华旅行中的各种新需求、新探索逐渐显现，“大家都用手机扫一扫，我也想体验下杭州的公共自行车，不知道是否可以?”境外游客好奇。

此次杭州小红车与支付宝的合作进一步丰富了境外游客在华旅行体验，通过扫一扫、绿色骑行，领略美丽杭城，也深度感知中国便捷的数字生活方式。

作为市民骑行出游的首选，小红车早已成为杭州城市交通中一道亮丽的风景线，也是市民游客高频使用的公共交通工具之一，也深受海外游客的喜爱。杭州小红车于2008年正式投入运营，截至2024年服务点已超过5500处，车辆超过14万辆，成为全球最大的城市公共自行车项目。如今，来华的境外游客也可以在杭州骑小红车低碳出行。

除了绿色低碳出行，作为外国人在中国的百宝箱，支付宝也联合行业伙伴，为国际游客提供多种便捷的数字服务，包括在线翻译、订酒店、预定景点门票、租充电宝、汇率查询等。目前，支付宝已支持16种语言，多种旅行服务首页即点即用，多方位助力境外游客一部手机畅游中国。

移动支付方面，境外用户下载支付宝、绑定国际银行卡后，即可在中国吃喝玩乐购日常场景数千万商家用支付宝付款。来自9个国家和地区的12个境外电子钱包用户也可在中国扫支付宝二维码付款。

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