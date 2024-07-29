AI日报：谷歌Gemini 1.5 Flash可免费使用；哩布哩布完成数亿元融资；苹果AI新功能将推迟至iOS 18.1版本

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1、告别P图困扰!Diffree直接通过文字描述就可无痕添加物体

在这个AI技术飞速发展的时代，Diffree作为一项能让设计师和摄影师们欢呼雀跃的AI图像处理技术，通过文本引导实现在图片中无缝添加新物体，降低了图像编辑门槛，让每个人都能成为创造者。

【AiBase提要:】 🎨 Diffree利用文本引导功能，根据简单文字描述在图像中添加新物体，实现无缝融合。 🔍 基于"文本到图像"模型，Diffree通过训练学会生成图像内容，利用"Stable Diffusion"扩散模型预测新物体位置。 ✨ Diffree不仅能单次添加物体，还能多次添加并保持背景一致性，在实验证明中表现优越，降低了图像编辑难度。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/diffree

2、谷歌推Alchemist技术 实现图片材质精准编辑

谷歌研究团队最近推出了一项突破性技术Alchemist，使用户能够精确编辑图片中物品的材质属性，无需专业技能。这项技术基于经过微调的Text-to-Image生成模型，通过合成数据集和修改模型架构实现精细控制。实验结果显示技术有效改变物品外观，应用前景广阔。尽管存在局限性，但研究团队对其潜力充满信心，有望为图像编辑领域带来革命性变革。

【AiBase提要:】 ✨ 突破性技术Alchemist实现精准编辑图片材质属性，无需专业技能。 🌟 实验结果显示技术有效改变物品外观，应用前景广阔。 💡 研究团队对Alchemist技术的潜力充满信心，有望为图像编辑领域带来革命性变革。 详情链接:https://prafullsharma.net/alchemist/

3、Google Gemini重大更新Gemini1.5Flash可免费使用

Google近日宣布了其AI助手Gemini的一系列重大更新，旨在提高用户体验并扩大其应用范围。更新涵盖了性能提升、新功能引入以及用户群体的扩展。Gemini1.5Flash版本带来了免费版Gemini的全面升级，提升了响应速度、推理能力和图像理解。

【AiBase提要:】 ✨ Gemini1.5Flash版本全面升级，提升性能和功能。 🔗 文件上传功能即将推出，便于处理复杂任务。 🌐 Gemini功能将推广到更多平台和地区，支持更多语言。

4、苹果新AI功能或将推迟至iOS18.1版本发布

苹果公司备受期待的新AI功能 Apple Intelligence 可能无法赶上iOS18的首次发布。尽管用户对于新功能的推迟可能感到失望，但这也展现了苹果注重产品稳定性和完善度的态度。

【AiBase提要:】 📅 新AI功能可能推迟至iOS18.1版本发布，Beta测试将在本周开始。 📉 升级版Siri等其他AI更新或推迟至2025年才能与用户见面。 📈 苹果公司在整合AI技术到产品中时更注重稳定性和完善度，而非急于赶上发布日期。

5、Llama4启动训练 Meta科学家揭秘Llama3.1训练背后的故事

在播客节目Latent Space中，Meta的科学家Thomas Scialom揭开了Llama3.1的研发秘籍，透露了Llama4的神秘面纱。文章深入探讨了Llama3.1的诞生背后的平衡挑战与技术突破，展示了Meta在AI领域的领先地位和未来展望。

【AiBase提要:】 🔍 Llama3.1的诞生是参数规模、训练时间与硬件限制的完美平衡，挑战GPT-4o，展现了Meta的技术实力。 🔑 在研发过程中重视训练数据总量，选择增加训练token数，通过15T的token海洋实现知识深度与广度的飞跃。 💡 创新地选择合成数据进行后训练，尝试多种模型评估与改进方法，展示了Meta在AI技术上的探索与突破。

6、亚马逊云发布Amazon Q Apps:允许用户构建自己的生成式 AI 应用程序

在亚马逊云科技纽约峰会上，亚马逊云科技发布了Amazon Q Apps服务，为用户提供便捷的生成式AI应用程序构建方式。这项服务将AI技术应用变得更加简单易用，为用户提供了更多机会探索AI应用的可能性。

【AiBase提要:】 🚀 Amazon Q Apps服务让用户可以根据简单描述创建应用程序，无需技术背景也能使用。 💻 Amazon Q Developer集成到Amazon SageMaker Studio，为机器学习模型开发带来便捷。 🔒 Amazon Bedrock更新了功能，帮助用户轻松访问高性能大语言模型和构建安全、隐私的生成式AI应用程序。

7、AI离人类有多远?一个晾衣问题暴露GPT-4致命缺陷

在Quanta Magazine的播客中，华盛顿大学计算机教授Yejin Choi与主持人Steven Strogatz展开了关于人工智能的深刻对话，探讨AI是否需要具备身体和情感才能发展出与人类相似的常识。虽然大型语言模型（LLM）在语言能力上取得进展，但在理解基本常识方面仍存在挑战。Choi教授的实验室致力于教授AI常识，认为AI应该拥有情商和意识，以更人性化地与人类互动。

【AiBase提要:】 🧠 LLM表现接近人类智能，但训练方式与人类不同 🤖 AI在理解基本常识方面存在挑战，如ChatGPT回答问题出错 📚 Choi教授实验室研究教授AI常识，通过提供声明性知识帮助神经网络学习 详情链接:https://www.quantamagazine.org/will-ai-ever-have-common-sense-20240718/

8、AI图像生成平台LiblibAI完成数亿元融资 创国内行业新高

LiblibAI是国内领先的AI图像生成平台，最近完成了数亿元人民币的三轮融资，创下国内AI图像赛道的最大总融资纪录。公司快速发展得益于明确的产品战略和强大的社区生态，面临的挑战是平衡先进模型发展速度与用户需求。团队成员来自知名高校，具备丰富的互联网和设计行业背景，为公司的持续创新提供支持。

【AiBase提要:】 🚀 LiblibAI完成数亿元融资，创下国内AI图像赛道最大总融资纪录。 💡 公司快速发展得益于明确的产品战略和强大的社区生态，积累近1000万专业AI图像创作者。 ⚖️ 面临的挑战是平衡先进模型发展速度与用户需求，团队强调用AI-native思维设计产品。

9、Hierarchical3D Gaussian:实时渲染大规模高质量3D场景

在虚拟现实和计算机图形学领域，Hierarchical3D Gaussian方法突破了传统瓶颈，实现了高质量3D场景的实时渲染，提升了视觉效果和处理效率。该方法采用分块训练和层级优化技术，具有广泛应用潜力。

【AiBase提要:】 🌟 突破传统瓶颈: Hierarchical3D Gaussian解决了超大数据集渲染的瓶颈问题，提升了视觉效果和处理效率。 🚀 高效训练与渲染: 采用分块训练和层级优化技术，使得超大规模场景的实时渲染成为现实。 📈 广泛应用潜力: Hierarchical3D Gaussian能处理数万张图像的复杂场景，并适应各种资源条件，展现了显著的实用性。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/hierarchical-3d-gaussian

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