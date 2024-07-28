飞出个未来》新季探索NFT和AI，幽默感失衡

站长之家（ChinaZ.com）7月28日 消息:经典科幻动画《飞出个未来》在Hulu的复兴中迎来了第12季，但新一季在尝试与现代话题接轨时似乎失去了平衡。剧集尝试解释非同质化代币（NFT）和人工智能(AI)，但效果并不理想。

首集大量涉及NFT，Bender出售类似CryptoPunks的收藏品，剧情复杂却缺乏幽默感。执行制片人大卫·科恩（David X. Cohen）曾强调剧集应通过怪异的未来视角来夸大现代问题，但新季的NFT剧集显然未能达到这一标准。

评论家们已经观看了本季的前六集，发现后面的剧情稍微好一些，如恶搞《鱿鱼游戏》的一集，但整体仍缺乏让节目保持接地气的核心。剧集过于关注时事，而对古怪的幽默、长期的角色和温暖的关注不够，这些正是之前让剧集如此成功的因素。

在最不具创意的一集中，人工智能聊天机器人变成了Leela嫉妒心强的朋友，几乎将所有人工智能电影的梗都融入了20分钟的动画中，显得过于平凡。

尽管Hulu承诺本季将探索弗莱和莉拉的爱情故事，但目前为止，剧集的平衡太不平衡了。《飞出个未来》应该把NFT留在过去，回归其最初的魅力，用其独特的视角来评论和幽默地处理现代问题。

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