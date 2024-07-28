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全球首次运用游戏科技参与申遗，“数字中轴·小宇宙”上线

2024-07-28 10:25 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月28日 消息:2024年7月27日，在印度新德里召开的第46届世界遗产大会上，北京中轴线被正式列入《世界遗产名录》。同日，作为全球首次运用游戏科技参与申遗的重要创新成果，“数字中轴·小宇宙”沉浸互动产品正式上线。

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这是全球首个大型城市历史景观沉浸互动产品，用户只需打开手机指尖一触，可即刻穿越时空，沉浸式探索北京中轴线的前世今生。该产品历时三年筹备，前后迭代542个版本，由北京市文物局、北京中轴线申遗保护工作办公室联合腾讯共同打造。

北京中轴线作为中国历代古都建筑的集大成者，见证了中国传统文化对于“城市”“秩序”“天地人合一”的思想追求。想要呈现横跨750年的都城发展、文化演变，讲好一个古今交融的中国故事无疑是一个巨大的挑战。

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基于此，腾讯游戏结合最新的中轴线研究和保护成果，通过高清照扫、游戏引擎、云游戏、PCG程序化内容生成、SmartGI等游戏科技，采用5级地图模式，对北京中轴线7.8公里核心遗产区进行了精细还原，再现30万株植被、220万栋建筑物，三维数据资产超15T，实时运行资产总面数达104亿。

同时，技术团队还运用游戏互动设计思路以及解谜收集等交互玩法，从时间和空间两个维度，对物理、历史和思想三条中轴线实现了生动的表达，其中涵盖祭祀礼仪、古建筑结构拆解、古代星宿、市井生活等大量知识点。

除“数字中轴·小宇宙”外，包括《元梦之星》、《腾讯扣叮》、《和平精英》、《天涯明月刀》等多款腾讯游戏自研产品也参与到数字中轴IP建设中。通过IP活化、内容共创等多种方式，吸引数以千万计用户，特别是年轻用户参与到北京中轴线的传承保护和创新发展中来，旨在探索游戏助力历史文化遗产创造性转化、创新性发展的新模式，为文博产业形成新质生产力作出贡献。

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