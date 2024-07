iCloud Private Relay 宕机影响全球 Apple 用户，服务中断引关注

Say My Name! 是一款以趣味和个性化为核心的语音识别应用。它利用先进的语音识别技术,让用户的设备能够识别和响应用户的声音,尤其是用户的名字。这款应用不仅增加了用户与设备互动的乐趣,还提升了操作的便捷性。Say My Name! 的主要优点包括高准确率的语音识别、个性化的口令设置以及用户友好的操作界面。