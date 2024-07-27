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iCloud Private Relay 宕机影响全球 Apple 用户，服务中断引关注

2024-07-27 11:45 · 稿源：站长之家

苹果公司最新推出的 iCloud Private Relay 服务，专为 iCloud+ 用户设计，旨在通过加密流量保护用户免受在线追踪器的侵害。然而，自上周四起，该服务在全球多个主要市场遭遇宕机，包括欧洲、印度、日本和美国，影响了部分 Apple 用户的正常使用。

根据 TechCrunch 的报道，此次宕机导致用户在使用 Safari 浏览器时遇到访问问题，并报告了已安装应用程序的互联网连接问题。苹果的系统状态网页也证实了 iCloud Private Relay 的中断情况，并指出该服务对某些用户来说可能"缓慢或不可用"。

苹果、 iOS 18、Apple Intelligence

iCloud Private Relay 利用了苹果与 Cloudflare 合作设计的 Oblivious DNS-over-HTTPS 协议，通过两个独立的互联网中继发送请求，以限制网络跟踪器和互联网服务提供商通过用户的 IP 地址、位置和浏览活动进行分析。这项服务自2021年推出以来，一直受到 iCloud+ 用户的欢迎。

对于受到 iCloud Private Relay 宕机影响的用户，苹果建议他们可以暂时关闭该服务，方法是前往"设置">"个人资料">"iCloud">"Private Relay"。尽管如此，苹果公司尚未对此次服务中断做出官方回应。

iCloud Private Relay 的中断无疑给依赖该服务保护隐私的用户带来了不便。苹果公司需要尽快解决这一问题，以维护其用户的信任和满意度。同时，这也提醒了所有依赖在线服务的公司，必须不断加强服务的稳定性和可靠性，以应对不可预见的技术挑战。

随着数字隐私保护日益受到重视，iCloud Private Relay 等服务的推出是苹果公司对用户隐私保护承诺的体现。我们期待苹果能够迅速解决当前的宕机问题，并继续为用户提供安全、可靠的服务。

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