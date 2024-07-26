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​DeepMind AI数学奥林匹克突破银牌标准，数学推理能力再提升

2024-07-26 15:23 · 稿源：站长之家

谷歌旗下的DeepMind团队近期在国际数学奥林匹克（IMO）中取得了令人瞩目的成绩。DeepMind的两款人工智能模型——AlphaProofAlphaGeometry2，成功解决了本年度比赛中的四个难题，达到了银牌水平。这一突破标志着AI在数学推理方面迈出了重要的一步。

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国际数学奥林匹克是全球最具挑战性的数学比赛之一，自1959年起每年举办，吸引了来自百余个国家的参赛者。今年的比赛中，DeepMind的AI系统表现不俗，成功解决了四道题目，这一成绩相当于银牌水平，这也是AI系统首次在如此高水平的数学竞赛中取得类似成绩。

AlphaProof是一个基于强化学习的新系统，专注于形式化数学推理;而AlphaGeometry2则是其改进版，专门用于解决几何问题。此次AI的表现不仅展示了其在复杂数学问题上的强大能力，还为未来AI在高级数学领域的应用提供了新方向。

数学一直被认为是AI发展的关键标准之一。复杂的几何学问题需要直观和创造性的解决方案以及高级推理能力，这对于AI系统来说是一大挑战。Google表示，这些突破显示了AI在数学推理领域的巨大潜力，同时也反映了AI系统在处理实际复杂问题时的进步。

此外，Google在AI研究方面的投入也显著增加。2024年第二季度，Alphabet在AI研究和开发上的支出达到23亿美元，几乎是去年同期的两倍。这一支出反映了公司对AI技术持续的重视和投入。

目前，AI领域的竞争日益激烈。OpenAI正在开发名为“Strawberry”的新型AI模型，以显著提升AI的推理能力;而Meta公司也推出了最新的AI模型Llama3.1，推动开源AI的发展。

划重点:

📊 DeepMind的AlphaProof和AlphaGeometry2在国际数学奥林匹克中取得银牌标准成绩，展示了AI在数学推理上的新突破。

🔍 AlphaProof和AlphaGeometry2分别解决了四道数学题目，首次在高水平数学竞赛中达到银牌水平。

💰 Google母公司Alphabet在AI研发上的支出大幅增加，显示了对AI技术的持续重视和投入。

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