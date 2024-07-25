董宇辉从东方甄选离职 俞敏洪发文感谢董宇辉：祝愿生意兴隆

站长之家（ChinaZ.com）7月25日 消息:东方甄选在港交所发布公告，宣布董宇辉将不再担任公司雇员及一个合并联属实体的高级管理层，这意味着董宇辉将彻底离开东方甄选，其个人品牌“与辉同行”将独立运营。

在公告发布后，俞敏洪通过微信公众号“老俞闲话”发布了一封致东方甄选股东的公开信。信中，俞敏洪表达了对董宇辉的感谢，并宣布为了感谢董宇辉的贡献，东方甄选将把“与辉同行”的全部净利润奖励给董宇辉，并已安排支付其股权购买款。此外，东方甄选还将研发好的信息系统无偿提供给“与辉同行”使用。

俞敏洪在信中回顾了他与董宇辉的合作历程，强调董宇辉对东方甄选发展的重大贡献，并表示尽管两人年龄有差距，但一直互相支持、坦诚相见。他对未来两人再次合作充满期待，并祝愿“与辉同行”生意兴隆。

俞敏洪还向东方甄选的股东和支持者表示感谢，并承诺将更多精力投入到公司的运营管理中，以回报股东的信任。他强调，东方甄选的主播团队和管理团队是公司的宝贵财富，相信公司自营品和会员体系会越来越好。同时，新东方集团将与东方甄选进一步紧密合作，推动双方发展。

最后，俞敏洪表达了对东方甄选和“与辉同行”未来发展的信心，相信两家公司都将走上稳定发展的道路，为社会做出更多贡献。他感谢所有朋友的信任和鼓励，并承诺将继续努力，克服困难，实现更远大的目标。

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