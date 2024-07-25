AI日报：Open-Sora Plan v1.2发布；Mistral Large2突然开源；腾讯智影推智能画布功能

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、震撼来袭!Open-Sora Plan v1.2发布，清晰度、推理速度起飞

Open-Sora Plan v1.2版本引入新的3D全注意力架构，提升了对物理世界的理解能力。更新带来了全新的3D全注意力架构，文本生成视频能力升级，清晰度和一致性提升，空间与时间完美融合，推理速度大幅提升。Open-Sora团队开源代码、数据、模型，致力让每个人成为视频创作的上帝。

【AiBase提要:】 🌟 新的3D全注意力架构让AI对物理世界有质的飞跃，360度无死角理解立体世界。 🎥 文本生成视频能力升级，敲下文字即可呈现栩栩如生的视频画面。 ⏱️ 空间与时间完美融合，视频在空间表现和时间流畅度上显著提升。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/open-sora-plan-v1-2

2、神仙打架!Mistral Large2突然开源:1230亿个参数、媲美Llama3.1

Mistral AI推出旗舰模型Mistral Large2，拥有1230亿个参数，超大的128k上下文窗口，性能与成本表现卓越。用户可通过La Plateforme访问新模型，在云服务平台上广泛应用。

【AiBase提要:】 🌟 Mistral Large2具备128k上下文窗口，支持多达十种语言及80多种编程语言。 📈 在MMLU基准测试中实现84.0%的准确率，性能与成本表现卓越。 💻 用户可通过La Plateforme访问新模型，并在云服务平台上广泛应用。 详情链接:https://console.mistral.ai/

3、腾讯智影PC端推出“智能画布”功能

腾讯智影PC端最近推出了一项新功能——“智能画布”，为用户提供了多种实用的图片编辑功能，结合AI绘画技术，让作图变得更加轻松。这项功能特别适合需要对AI绘画图片进行再创作、抠图、消除、扩图等编辑操作的用户。用户现在可以登录智影首页，体验这些新功能。

【AiBase提要:】 🎨 智能画布结合AI绘画技术，提供多种实用的图片编辑功能，让用户轻松进行再创作、抠图、消除、扩图等操作。 🖌️ 用户可以选择画布尺寸并上传图片，利用丰富的素材贴纸和工具进行编辑，还可进行AI创作。 🔍 智能画布提供图片AI调整功能，包括裁剪、抠图、消除、扩图、局部重绘、无损高清，满足各种创意和专业需求。

4、金山办公WPS AI上线“AI 伴写”功能

金山办公最近推出了WPS AI中的AI伴写功能，旨在提升用户写作效率和质量。用户可通过WPS Office界面启用该功能，享受智能建议和续写服务，轻松表达灵感。AI伴写还提供多样化的内容生成和中华诗词引用支持，增强写作连贯性。WPS AI2.0升级进一步推动了人工智能在办公领域的应用。

【AiBase提要:】 ✨ 提升写作效率和质量，智能辅助用户写作 📚 多种场景角色满足不同用户的写作需求 💡 提供智能建议、续写服务和多样化内容生成，支持中华诗词引用

5、Stable Video4D横空出世，一键让你的视频变身全景大片!

Stable Video4D是一款颠覆性的视频处理工具，由Stability AI推出，能让普通视频变身为八面玲珑的全景大片。其快速生成多视角视频，保持画面一致性，将影响游戏开发、视频编辑和VR制作领域。未来或将改变观影方式，带来全新的互动式体验。

【AiBase提要:】 🎥 Stable Video4D能让普通视频变身为全景大片，展现多角度细节。 🔮 快速生成多视角视频，保持画面一致性，应用前景广阔。 🌌 未来或将改变观影方式，带来全新的互动式体验。 详情链接:https://huggingface.co/stabilityai/sv4d

6、AI音乐生成工具Udio更新 V1.5模型音质提升显著

昨晚，AI音乐生成工具Udio带来了一系列令人瞩目的更新，其中V1.5模型的音质得到显著提升，为音乐创作者提供更清晰丰富的听觉体验。新功能包括关键音调控制、多语言支持等，拓宽了用户群体。产品功能增强包括专属创作页面、下载音乐片段等，提供更个性化和高效的创作环境。

【AiBase提要:】 ✨ V1.5模型音质显著提升，提供更清晰丰富的听觉体验。 🎵 新功能包括关键音调控制和多语言支持，满足创作者需求。 🔧 产品功能增强包括专属创作页面、下载音乐片段，提供更个性化和高效的创作环境。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/udio

7、媲美GPT-4o!复旦推语音模型SpeechGPT2能听懂你的喜怒哀乐

SpeechGPT2是复旦大学研究团队提出的一种创新的大型语言模型，具有跨模态的语音理解和生成能力。虽然展现出强大的任务执行能力，但仍存在噪声鲁棒性和音质稳定性方面的挑战。团队计划未来开源技术报告、代码和模型权重，以推动技术的进一步发展和完善。

【AiBase提要:】 🔑 SpeechGPT2是一种新型的大型语言模型，具有跨模态的语音理解和生成能力。 🔑 SpeechGPT2通过三阶段训练策略，包括模态适应预训练、跨模态指令微调和模态链指令微调。 🔑 SpeechGPT2展现出强大的能力，在文本任务、跨模态任务和口语对话任务上表现出色。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/speechgpt2

8、Reddit开启 “付费墙”，屏蔽搜索引擎和AI机器人随意抓取内容

Reddit最近采取了引人注目的举动，开始限制各大搜索引擎和AI机器人获取其内容，需付费才能获取。这一举措导致除Google外的搜索引擎无法轻易访问最新的Reddit内容，引发了广泛关注和讨论。

【AiBase提要:】 🌐 付费墙开启: Reddit限制搜索引擎和AI机器人访问内容，需付费才能获取。 🤖 Google独占资源: 只有Google能通过“site:reddit.com”获取最新结果，其他搜索引擎被排除。 💰 数据变现策略: Reddit加强数据保护，提升API费用，寻求新的收入来源以吸引投资者。

9、Nvidia AI推ChatQA2长文本理解和RAG能力媲美GPT-4

在人工智能的快速发展中，长文本上下文理解和检索增强生成（RAG）的能力变得至关重要。Nvidia AI 的最新研究——ChatQA2模型，正是为了应对这一挑战而生。ChatQA2通过扩展上下文窗口和实施三阶段指令调整过程，取得了与GPT-4-Turbo相媲美的长文本理解和RAG性能。

【AiBase提要:】 ⚙️ ChatQA2通过将上下文窗口扩展到128K tokens，显著提升了指令遵循能力和长文本理解。 🔍 ChatQA2在InfiniteBench评估中超越了GPT-4-Turbo，在多项任务上表现出全面能力。 💡 ChatQA2解决了RAG流程中的关键问题，提高了检索的准确性和效率。 详情链接:https://arxiv.org/abs/2407.14482

10、百川智能完成50亿元A轮融资，估值达200亿元

百川智能近期完成A轮融资，融资总额达50亿元人民币，估值攀升至200亿元。这标志着大模型初创公司取得了重要的资本支持，展现出行业发展的活力和潜力。

【AiBase提要:】 🚀 大模型初创公司百川智能完成50亿元A轮融资，估值达200亿元，吸引国资背景产业投资基金加入。 💡 百川智能在医疗AI领域表现突出，Baichuan3模型超越GPT-4，提出AI医疗的L0-L5分级发展路线。 💰 大模型行业融资格局变化，国资背景基金成为重要资金来源，公司采取超级模型+超级应用双轮驱动策略。

11、英伟达推出 Minitron 小型语言模型

英伟达最新推出的Minitron小型语言模型在人工智能领域引起轰动。这一系列模型训练速度提高了40倍，通过修剪和知识蒸馏技术，大幅降低了训练成本，并已开源在Huggingface上，推动AI技术普及。

【AiBase提要:】 📈 提升训练速度: Minitron模型训练速度比传统模型快40倍，省时省力。 💡 节省成本: 通过修剪和知识蒸馏技术，降低训练所需的计算资源和数据量。 🌍 开源共享: Minitron模型已在Huggingface上开源，促进更多人获取和使用AI技术。 详情链接:https://huggingface.co/collections/nvidia/minitron-669ac727dc9c86e6ab7f0f3e

12、OpenBuddy开源大语言模型团队发布Llama3.1-8B模型中文版

Meta最近发布了新一代开源模型系列Llama3.1，其中包括一个405B参数的版本，其性能接近甚至在某些基准测试中超越了GPT-4等闭源模型。OpenBuddy利用Llama3.1-8B-Instruct模型，通过在少量中文数据上进行训练，发布了OpenBuddy-Llama3.1-8B-v22.1-131K，具备中文问答和跨语言翻译能力。

【AiBase提要:】 🚀 Llama3.1-8B-Instruct是新一代开源模型，支持多语言且上下文长度高达131072tokens，展现出与GPT3.5Turbo相近的认知和推理能力。 🔍 OpenBuddy-Llama3.1-8B-v22.1-131K是具备中文问答和跨语言翻译能力的新一代开源跨语言模型，展现出更强的认知潜力。 💡 OpenBuddy计划对8B和70B模型进行更大规模的训练，以增强模型的中文知识储备、长文能力和认知能力，并探索微调405B模型的可能性。 详情链接:https://modelscope.cn/models/OpenBuddy/openbuddy-llama3.1-8b-v22.1-131k

13、颠覆认知!AI自训练9次崩溃 牛津剑桥发现AI潜藏致命弱点

这篇文章揭示了通过再训练AI图像生成模型使用自己生成的图像可能导致模型崩溃的现象。研究人员发现，即使只包含少量自生成图像在再训练数据中，模型也会产生高度扭曲的图像，难以完全恢复。这一发现提醒我们AI系统对数据“污染”非常敏感，需要谨慎处理。

【AiBase提要:】 ⚠️ 再训练AI模型使用自生成图像可能导致模型崩溃，图像质量急剧下降 🔍 模型崩溃不仅影响图像质量，还导致生成的图像缺乏多样性 ⚔️ 一旦模型被“污染”，恢复困难且可能是长期甚至不可逆的 详情链接:https://arxiv.org/pdf/2311.12202

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