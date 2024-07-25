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支付宝联合全球百万商户 “畅行卡+省钱通”出境游暑期优惠多

2024-07-25 15:04 · 稿源：站长之家

奥运会等全球性赛事的加持，“China Travel”热潮的兴起，让今年暑期跨境游双向升温。7月25日，支付宝联合泰国国家旅游局、巴黎旅游局、香港旅发局等多地旅游局和全球百万商户，合力“加码”跨境游暑期优惠，升级跨境游暑期服务。支付宝和Alipay+的服务，让跨境旅游体验更丝滑便捷，无论中国游客走出去，还是入境游客走进来，都能和大大小小的本地商户“一码相连”。用足“一个App游全球”，现在可以更省时、更省力、更省钱。

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（图说:为了欢迎暑期到来的中国游客，日本街头小店自发打出了欢迎用支付宝的广告）

行前就做省钱攻略 支付宝一键解锁暑期优惠

这个夏天，“说走就走的旅行”比例在提高。据世界旅游联盟联合蚂蚁集团新发布的《2023-2024跨境旅游消费趋势研究报告》显示:随着旅游需求的释放、国际航班的恢复，出境游短途和长途旅行提前30天及以上订票的用户比例，平均下降了超过7%。

为满足国人暑假出境游的强劲需求，支付宝联合全球百万商户，为中国游客量身定制了行前和行中双重优惠。比如:行前上支付宝「惠出境」，即可以2.8元买价值千元的「全球畅行卡」，消费打折、出行优惠、流量免费等一单回本;买国际机票，还能抽最高千元的“国际机票立减券”。到目的地后，再花不到10元再买一份「目的地省钱通」，就能拿到海外商户联合支付宝推出特别优惠。比如，在暑期热门目的地日本，在支付宝上以8.8元买一份「日本省钱通」服务，即可一键领取价值191元的目的地优惠券，“薅足羊毛”可拿多次折扣和多元优惠。

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（图说:在大阪环球影城，支付宝成为园方欢迎中国游客唯一的中国扫码支付方式）

“中国游客只要拿出手机、展示二维码，我们的收银员都会瞬间秒懂”，日本环球影城海外市场销售主管北川说，支付宝是园内唯一的中国QR支付工具。目前，中国游客去大阪环球影城，买票、购物、借共享充电宝，甚至在餐厅手机扫码点餐都能用支付宝。

2019年以来，作为日本潮流百货的Parco，16家门店都能用支付宝。在大阪心斋桥商圈的Parco百货，营业课课长山口豪表示:现在外国顾客到店访问量已超过了日本顾客，贡献了超过30%的营业额，且外国顾客中六成来自中国。暑期中国游客到Parco，不仅在支付宝上能领满减的优惠券，还可以在实时退税的同时拿到餐饮券奖励。

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（图说:日本潮流百货Parco的16家门店都能用支付宝，暑期不仅有满减优惠，还送餐饮券）

而作为接待中国游客最多的国际机场之一，关西机场里的商户100%都能用支付宝。关西机场商业设施负责人森裕嗣表示:目前从关西机场飞往中国的航班已恢复到疫情前的60%，为了服务好中国游客，机场有60名工作人员都会讲中文;同时作为首家支持支付宝的日本空港，暑期也为中国游客推出了不小的消费满减优惠。

目前，在日韩、欧洲等热门出境游目的地，上支付宝搜「惠出境」可解锁多元出行服务及优惠。除了一键打车，还能预订城际火车票、预约巴士票，甚至用共享单车、共享汽车。在韩国，济州岛政府在暑期联动支付宝推公交扫码支付专享优惠，8月1日起中国内地游客到济州岛可用支付宝扫码坐公交了，无需再提前兑换现金或买实体卡，即可坐遍济州岛全境840多线路巴士，包括普通巴士、特快巴士、机场巴士等全线，当月用支付宝扫车身二维码还能领5折优惠，可最高减5元。

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（图说:以往在出境游旅程中，交通出行是个痛点，如今用支付宝中国游客可全球畅行）

多地旅游局牵手蚂蚁 推奥运会和热门目的地专属优惠

针对跨境游市场的火热，全球多个热门目的地旅游局和商家纷纷推出引入入胜的服务和优惠，从巴黎到曼谷、从香港到济州岛、新加坡等地，旅游业从业者无不以极大的热情和创意加入这场全球游客争夺战。

“通过和Alipay+的合作，我们能提高服务亚洲游客的水平。便捷高效的支付体验，能确保他们的巴黎之旅无障碍”，巴黎旅游局总经理Corinne Menegaux（科琳·梅尼格）说。巴黎奥运会开幕倒计时，为了迎接即将到来的大客流，巴黎旅游局牵手蚂蚁集团创新的Alipay+跨境服务，让中国游客和其他亚洲游客都可以上支付宝搜「惠出境」，就能发现巴黎城市页了解奥运实用攻略，还能在巴黎旅游局官网用Alipay+支付并享受奥运优惠码。目前在巴黎，无论是从机场出来用G7出租车打车，还是预订买欧洲火车票;无论是在自动贩卖机上买零食，还是在巴黎春天、老佛爷等热门商场购物，中国游客都能用支付宝“一部手机”预订预约，领优惠、拿折扣。

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（图说:从欧洲杯到奥运会，暑期欧洲游吸引中国客，当地商家用支付宝吸引中国游客）

在泰国，数字创新提振旅游业一直是当地发展的重中之重。这个夏天，泰国旅游局联合Alipay+推出全球首个由国家旅游局发起的可定制旅游小程序Alipay+ D-hub，覆盖热门目的地指南、推荐当地优选商家，方便中国和其他亚洲游客“一部手机游泰国”。

目前，全泰国40多万家商户都能接受支付宝和Alipay+服务。“五一”期间，中国内地游客用支付宝游泰国，交易量同比2023年增长了161%，已超过2019年前的水平。暑期支付宝「惠出境」上新了和泰国旅游局联名的“神奇泰国卡”，除了66元优惠红包，还有热门餐饮7折、购物8折、门票9折，一卡通用游泰国，吃喝玩乐都能省。

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（图说:支付宝上的“神奇泰国卡”，也叫“微笑泰国卡”，暑期中国游客去泰国可一卡通用享优惠）

2024年前四个月，泰国迎来创纪录的1212万海外游客，其中235万来自中国（内地）。“与Alipay+的数字创新合作升级，能吸引更多亚洲游客来泰国，提升旅游消费满意度。泰国旅游局国际营销副局长Kunjara Na Ayudhya（查坦）表示，Alipay+带来的交易量迅速增长，对小城市和中小企业帮助很大，有助于进一步提升泰国旅游业。

暑期预计会有更多内地游客游港澳。为此，香港旅发局联合支付宝推出了“乐在当夏”暑期优惠。香港旅游业为内地游客准备了观光交通、餐饮、零售在内的“夏日三重礼”，还集合了全球大型哆啦A梦展览、香港动漫电玩节等各种精彩展演。上支付宝搜“惠出境”，到香港不仅可享黑钻汇率等汇率优惠，领交通和商户消费优惠，还能“多单多减”最高拿888元的立减优惠。此外，暑期内地游客去澳门，用支付宝亦有最高888元立减的笔笔减优惠，多家商户85折券和黑钻汇率优惠，在人气度假村还有最高可返1280元的现金礼包。

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（图说:暑期欢迎内地游客，香港零售商协会也联合支付宝推出“开心购物节”，体验多、优惠多）

入境游服务多元140多个小程序便利全球游客

安全便捷的支付、场景多元的优惠和贴心地道的服务，能让跨境游的探索更深度。为迎接暑期跨境游高峰，鼓励入境游客深度体验中国，Alipay+跨境服务进一步升级，在AlipayHK（中国香港）、Mpay（中国澳门）、Touch 'n Go eWallet（马来西亚）等境外钱包里，上线了合计140多种跨境服务小程序。

境外钱包用户们用自己手机上常用的电子钱包，就可以更充分地来中国内地体验美食、交通、话费充值、共享充电宝、景区服务等方方面面，让自己的“China Travel”更“City”，无论是品尝奈雪的茶、凑凑火锅、海底捞，还是用高德打车，或者去全国“热雪奇迹”室内滑雪场、深圳野生动物园等热门景区都能用。

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（图说:目前入境游客来中国，可以用支付宝或者12个Alipay+服务的境外电子钱包）

不仅如此，境外来宾还能像国人一样用手机领优惠、“薅羊毛”。这个夏天，AlipayHK（中国香港）、Mpay（中国澳门）、Touch 'n Go eWallet（马来西亚）、TrueMoney（泰国）等多个境外电子钱包的用户，来中国内地扫码消费都有10笔消费随机立减优惠，最高折扣可达188元。其中，港人来内地用AlipayHK还能拿5元交通券，去深圳盒马鲜生、华润万家等“港人北上”扫货热点，更有不小的满减折扣。

2022年以来，蚂蚁集团联合多方伙伴，推出了“外卡内绑”（下载支付宝绑境外银行卡）和“外包内用”（通过Alipay+服务让境外钱包来华直接扫码付）2套解决方案，方便千万中国商家，无需机具改造，便捷做全球游客生意。

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