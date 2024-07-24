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苹果可折叠 iPhone 或将于 2026 年推出

2024-07-24 10:18 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月24日 消息:据The Information报道，苹果公司正在积极推进可折叠iPhone的研发工作，该产品最早可能于2026年正式上市。这一消息引发了科技界的广泛关注，标志着苹果可能即将进军折叠屏智能手机市场。

根据报道，苹果目前正在开发的折叠屏iPhone采用水平折叠设计，外观类似于三星Galaxy Z Flip系列的翻盖式手机。这一设计选择表明，苹果可能更倾向于紧凑型的折叠屏方案，而非类似三星Galaxy Z Fold那样的书本式折叠设计。

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值得注意的是，苹果似乎已经确定了产品的基本设计方向。这款设备的内部代号为V68，这一细节表明该项目"已经超越了概念阶段"，目前正与供应商合作进行开发。这一进展比今年2月份报道的"早期阶段"有了显著推进。

然而，苹果仍然面临一些技术挑战。据悉，研发团队正在努力解决折叠屏幕展开时出现的折痕问题，同时还在设法减少设备的整体厚度。这些挑战与其他厂商在开发折叠屏设备时遇到的问题类似，显示出折叠屏技术仍有进步空间。

除了折叠屏iPhone，报道还提到了苹果其他方面的创新计划。据悉，苹果可能会在明年的iPhone中升级机械光圈，这将使用户能够获得更好的景深效果，实现背景模糊而拍摄对象清晰的效果。此外，有传言称苹果正在为2025年开发一款更薄的iPhone。

值得一提的是，除了翻盖式设计，有消息称苹果还在研发一款类似MacBook的可折叠设备，同样可能于2026年开始出货。这表明苹果可能正在探索多种折叠屏设备形态，以满足不同用户的需求。

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