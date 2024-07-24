首页 > 业界 > 关键词  > 欧盟最新资讯  > 正文

欧盟威胁对 Meta 罚款，质疑 “付费同意” 模式是否真免费

2024-07-24 10:02 · 稿源：站长之家

最近，欧盟向 Meta 公司发出了警告，称其在 FacebookInstagram 上的 “付费或同意” 模式可能违反消费者保护法。欧盟消费者保护合作网络（CPC）表示，Meta 必须在2024年9月1日之前，对其现有模式进行修改，否则将面临潜在的罚款。Meta 的这一模式允许用户选择:要么每月支付12.99欧元享受无广告的服务，要么同意让公司收集和使用个人数据，以便提供个性化广告

Meta，元宇宙，Facebook

然而，欧盟对此表示强烈不满，认为这种数据使用方式侵犯了用户的隐私权。实际上，Meta 已经因其这一模式遭到欧盟的调查，并且还因根据通用数据保护条例（GDPR）将用户数据转移到海外而被处以巨额罚款。PC 的监管机构在收到消费者监督团体的投诉后，启动了对 Meta 的调查。他们指出，Meta 在解释其 “免费” 和付费版本时使用了模糊的语言，让用户在没有充分时间考虑的情况下做出选择。

此外，CPC 还表示，Meta 在宣传无广告版本时称其为 “免费”，实际上是误导性的，因为用户仍需同意将自己的数据用于目标广告。欧盟司法专员迪迪埃・雷因德斯（Didier Reynders）表示，消费者不应被误导，以为支付订阅费用就能够完全摆脱广告，或者认为某种服务是免费的，而这家公司却是通过用户的个人数据获利。他强调，公司必须在使用用户数据的方式上做到透明。

对于欧盟的指控，Meta 的发言人马特・波拉德（Matt Pollard）表示，提供无广告的订阅服务符合欧洲最高法院的方向，他们对该模式的合法性充满信心。然而，CPC 指控 Meta 违反了不公平商业实践指令和不公平合同条款指令，这些指令的罚款金额可能高达该公司在相关欧盟国家年收入的4%。

划重点:

📅 截止日期:Meta 必须在2024年9月1日前对其 “付费或同意” 模式进行修改，否则将面临罚款。

💰 误导性宣传:欧盟指责 Meta 称无广告服务为 “免费”，实则用户仍需同意使用数据进行广告投放。

⚖️ 法律后果:Meta 可能因违反消费者保护法而被罚款，金额高达其年收入的4%。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • AI写作宝:AI驱动的文字生产力工具

    AI写作宝是一个利用人工智能技术提供多种写作辅助服务的在线平台。它通过各种功能帮助用户快速生成高质量文本内容，提高写作效率，适用于多种场景，如社媒写作、教育、工作、短视频、电商和娱乐等。

    AI写作 文字生产力 内容生成

  • RTVI-AI:实时语音和视频推理的开放标准

    RTVI-AI是一个旨在简化构建AI语音到语音和实时视频应用的开放标准。它提供了开源SDK代码和标准端点形状、事件消息以及数据结构的文档，支持开发者使用任何推理服务，并允许推理服务利用开源工具为实时多媒体开发复杂的客户端工具。

    AI 实时多媒体 跨平台

  • File Transcribe:AI驱动的音频转文字服务

    File Transcribe 是一款利用先进人工智能技术将音频文件转换为文本的服务。它通过高精度的AI模型，提供即时、准确的转录服务，并具备多种高级功能，如说话人识别、情绪检测、主题检测等。该服务支持多种语言，能够满足不同用户的需求，提高工作效率，适用于记者、学生、企业等各类用户。

    AI转录 多语言支持 高精度

  • NinjaRIP:AI驱动的文档处理工具，快速准确。

    NinjaRIP是一款AI驱动的文档处理服务，它通过先进的机器学习模型来识别模式和提取有意义的信息，从而简化文档工作流程。它以99%以上的准确率在文档识别和数据提取方面提供无与伦比的精确度，确保了数据的可靠性和可信度。NinjaRIP在beta阶段免费提供，一旦过渡到正式版，将提供不同业务需求的定价计划，价格透明且具有竞争力。

    AI 文档处理 数据提取

  • DeepL Chrome扩展:在Chrome浏览器内翻译阅读或书写的内容

    DeepL Chrome扩展是一款由全球最精确的人工智能翻译器支持的浏览器插件，它允许用户在Chrome浏览器中即时翻译阅读或书写的内容。它利用神经网络和人工智能技术，能够捕捉最细微的差别，提供比同行业竞争对手更准确的翻译结果，准确度高达三倍以上。

    翻译 人工智能 Chrome插件

  • 豆包浏览器插件:浏览器AI助手，提升工作学习效率

    豆包浏览器插件旨在通过AI技术提升用户的工作效率和学习效率。它具备快速视频与一键从网页、PDF和视频中总结并生成亮点的功能，同时支持在网页任意地方划词进行全方位AI搜索。此外，它还提供全文对照翻译功能，帮助用户在阅读外文资料时更轻松地理解内容。豆包插件的设计理念是将AI技术与日常使用场景相结合，让用户在进行网页浏览、文档阅读和视频观看时能够更加便捷地获取信息和知识。

    AI 浏览器插件 翻译

  • 聚好用AI:一站式创意平台，激发无限创意。

    聚好用AI是一个集成了多种创意工具的在线平台，旨在帮助用户快速生成和编辑各种创意内容。它结合了AI技术，使得设计、绘画、音乐创作等变得更加简单和高效。平台的主要优点在于其易用性、高效性和创新性，能够满足不同用户在创意表达上的需求。聚好用AI背后的技术团队拥有丰富的行业经验，致力于通过AI技术推动创意产业的发展。目前，该平台提供免费试用，但部分高级功能可能需要付费。

    AI辅助 创意工具 一站式服务

  • E象:AI技术助力电商，提升运营效率

    E象 HiDream.ai 是一家专注于电商行业的AI技术公司，通过人工智能技术提供高质量的商品图，帮助商家提高商品上架和运营活动的效率。产品通过AI技术替代传统拍摄，降低成本，提升人效，缩短上架时间。主要技术包括AI生成商品图、模特效果图、商品视频生成等，适用于跨境电商和本地电商。

    AI 电商 商品图

  • HackerPulse.io:开发者成长助手

    HackerPulse 是一个专门为开发者设计的个人资料聚合平台。它通过整合 GitHub、LinkedIn 等多个开发者常用的平台数据，帮助开发者构建一个全面的个人资料。这个平台不仅可以展示开发者的技能和成就，还能识别技能差距和提升空间，从而支持开发者的职业成长。

    开发者 技能展示 职业成长

  • SuperCoder 2.0:开源自主软件开发系统

    SuperCoder 2.0是一个开源的自主软件开发系统，利用大型语言模型（LLMs）和大型动作模型（LAMs）针对Python代码生成进行微调，以实现更高精度的一次性或少次编程。它结合特定于开发框架的软件护栏，如Flask和Django，与SuperAGI的通用智能开发代理一起，提供复杂的现实世界软件系统。SuperCoder 2.0还确保了您的知识产权和代码免受AI相关的滥用，并与现有的开发栈如Jira、Github或Gitlab、Jenkins、CSPs以及QA解决方案如BrowserStack/Selenium Clouds深度集成，确保无缝的软件开发体验。

    开源 自主开发 Python

  • Llama Tutor:个性化AI教学助手，学习更高效

    Llama Tutor是一个基于Llama 3.1和Together AI的个性化AI教学助手，旨在为用户提供定制化的学习体验。它完全开源，用户可以在GitHub上找到相关代码并进行个性化的调整。该产品通过用户输入的学习主题和教育水平，生成个性化的学习计划，帮助用户更高效地掌握知识。

    AI教学 个性化学习 开源

  • HoloDreamer:从文本描述生成全息3D全景世界

    HoloDreamer是一个文本驱动的3D场景生成框架，能够生成沉浸式且视角一致的全封闭3D场景。它由两个基本模块组成：风格化等矩形全景生成和增强两阶段全景重建。该框架首先生成高清晰度的全景图作为完整3D场景的整体初始化，然后利用3D高斯散射（3D-GS）技术快速重建3D场景，从而实现视角一致和完全封闭的3D场景生成。HoloDreamer的主要优点包括高视觉一致性、和谐性以及重建质量和渲染的鲁棒性。

    3D场景生成 文本驱动 虚拟现实

  • MusiConGen:基于Transformer的文本到音乐生成模型

    MusiConGen是一个基于Transformer的文本到音乐生成模型，它通过时间条件增强对节奏和和弦的控制。该模型从预训练的MusicGen-melody框架中微调而来。它使用符号表示的和弦和节奏控制，并结合五种不同风格的文本描述来生成样本。生成样本的和弦通过BTC和弦识别模型进行估计，如论文中所述。

    文本到音乐 Transformer模型 音乐生成

  • PixVerse V2:轻松创建视觉冲击的视频内容。

    PixVerse V2是一个革命性的更新，它赋予每个用户轻松创建令人惊叹的视频内容的能力。使用V2，您可以轻松制作视觉冲击力强的电影，甚至可以加入现实世界中不存在的元素。主要优点包括模型升级、画质提升、剪辑间的一致性等。

    视频生成 创意工具 视觉内容

  • KLING AI:激发你的想象力，开启创意生产的新时代。

    KLING AI是快手可灵的国际版，是一个以AI技术为核心的创意生产平台，提供AI图像和视频生成服务。其背后的技术由KOLORS和KLING提供支持，旨在通过先进的算法快速生成高质量的视觉内容，帮助用户实现创意想法，提升生产效率。

    AI图像 AI视频 创意生产

  • Comfy Deploy:快速部署AI应用的协作平台

    Comfy Deploy是一个面向产品团队的开源平台，专注于将ComfyUI工作流程快速转化为生产就绪的API。它提供了一键部署API、强大的管理GPU支持、任何模型和自定义节点的安装，以及无需自托管即可享受的ComfyUI的强大功能。该平台通过简化复杂流程，帮助团队协作、迭代和部署AI应用，显著提高了生产效率。

    AI应用 API部署 GPU管理

  • NVIDIA AI Foundry: 提供定制化的 AI 模型和解决方案。

    NVIDIA AI Foundry 是一个平台，旨在帮助企业构建、优化和部署 AI 模型。它提供了一个集成的环境，使企业能够利用 NVIDIA 的先进技术来加速 AI 创新。NVIDIA AI Foundry 的主要优点包括其强大的计算能力、广泛的 AI 模型库以及对企业级应用的支持。通过这个平台，企业可以更快速地开发出适应其特定需求的 AI 解决方案，从而提高效率和竞争力。

    AI 机器学习 深度学习

  • HeyGen Interactive Avatar:在线创建AI虚拟形象视频，实时互动。

    HeyGen Interactive Avatar是一个在线AI视频生成器，专注于创建和优化虚拟形象视频，支持实时互动。它允许用户创建一个为连续流媒体优化的虚拟形象，同时提醒用户保持头部和手部的最小动作。HeyGen的背景信息包括与Baron David和Ryan Hoover等知名人士的合作，产品目前处于Beta测试阶段，提供免费试用。

    AI 虚拟形象 视频生成

  • Adobe Firefly Vector AI:创意生成AI工具

    Adobe Firefly Vector AI是Adobe推出的一系列创意生成AI模型，旨在通过生成AI功能增强创意工作。Firefly模型和服务于Photoshop、Illustrator、Lightroom等Adobe创意应用中。它通过文本到图像、生成填充、生成扩展等功能，帮助用户以前所未有的控制力和创造力生成丰富、逼真的图像和艺术作品。Firefly的训练数据包括Adobe Stock的授权内容、公开许可内容和公共领域内容，确保其商业使用安全。Adobe致力于负责任地开发生成AI，并通过与创意社区的紧密合作，不断改进技术，支持和提升创意过程。

    生成AI 创意工具 图像生成

  • Jelled.ai:使用AI数字孪生优化职场沟通

    Jelled.ai是一个利用人工智能技术来提升职场沟通效率的平台。它通过创建用户的数字孪生，帮助用户从Gmail和Slack等主要通信渠道中提取、总结关键信息，并生成及时、知情的邮件草稿。数字孪生能够学习用户的邮件回复模式，节省时间和精力。此外，它还提供了即时回复、智能代理聊天、消息审查等功能，帮助用户有效管理日常沟通。Jelled.ai致力于保护用户数据安全，通过年度安全审计和符合Google API服务用户数据政策的措施，确保数据安全。

    AI 职场沟通 数据安全

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM