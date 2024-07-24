欧盟威胁对 Meta 罚款，质疑 “付费同意” 模式是否真免费

最近，欧盟向 Meta 公司发出了警告，称其在 Facebook 和 Instagram 上的 “付费或同意” 模式可能违反消费者保护法。欧盟消费者保护合作网络（CPC）表示，Meta 必须在2024年9月1日之前，对其现有模式进行修改，否则将面临潜在的罚款。Meta 的这一模式允许用户选择:要么每月支付12.99欧元享受无广告的服务，要么同意让公司收集和使用个人数据，以便提供个性化广告。

然而，欧盟对此表示强烈不满，认为这种数据使用方式侵犯了用户的隐私权。实际上，Meta 已经因其这一模式遭到欧盟的调查，并且还因根据通用数据保护条例（GDPR）将用户数据转移到海外而被处以巨额罚款。PC 的监管机构在收到消费者监督团体的投诉后，启动了对 Meta 的调查。他们指出，Meta 在解释其 “免费” 和付费版本时使用了模糊的语言，让用户在没有充分时间考虑的情况下做出选择。

此外，CPC 还表示，Meta 在宣传无广告版本时称其为 “免费”，实际上是误导性的，因为用户仍需同意将自己的数据用于目标广告。欧盟司法专员迪迪埃・雷因德斯（Didier Reynders）表示，消费者不应被误导，以为支付订阅费用就能够完全摆脱广告，或者认为某种服务是免费的，而这家公司却是通过用户的个人数据获利。他强调，公司必须在使用用户数据的方式上做到透明。

对于欧盟的指控，Meta 的发言人马特・波拉德（Matt Pollard）表示，提供无广告的订阅服务符合欧洲最高法院的方向，他们对该模式的合法性充满信心。然而，CPC 指控 Meta 违反了不公平商业实践指令和不公平合同条款指令，这些指令的罚款金额可能高达该公司在相关欧盟国家年收入的4%。

划重点: 📅 截止日期:Meta 必须在2024年9月1日前对其 “付费或同意” 模式进行修改，否则将面临罚款。 💰 误导性宣传:欧盟指责 Meta 称无广告服务为 “免费”，实则用户仍需同意使用数据进行广告投放。 ⚖️ 法律后果:Meta 可能因违反消费者保护法而被罚款，金额高达其年收入的4%。

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