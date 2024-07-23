成精了？百万外国网友围观猫咪做陶艺 原来又是可灵的手笔（附可灵详细操作教程）

最近，可灵在外网上也被玩出了花。除了各种表情包被重新演绎，上演一出出意外的结局外，连萌宠也逃不过大家的魔掌。

日前，"猫猫做陶艺视频"在Reddit上火了，一个名叫“AndrewJumpen”的国外网友用可灵制作了一个猫咪制作陶艺的视频。视频中，黑色猫咪表情严肃，正在有模有样地制作陶瓷，动作非常流畅。

评论区不少网友都发出了“AI视频已经到这个程度了吗”的感叹。更有网友直言，2年后，90%的内容可能都是由AI生成的。

那么，这类猫猫做陶艺的视频是怎么制作的呢?下面AIbase就给大家分享一下详细的操作步骤:

一、生成猫咪做陶瓷的照片

AIbase测试过了，如果直接用可灵文生视频，你会得到一个这样的视频：

猫猫没有在认真地制作陶瓷，反而直接站在制胚的陶土中间了，很符合他们捣乱的特性，但不符合我们现在的需求。

所以，我们需要先生成一张猫咪做陶瓷的照片，再进行图生视频。这里我直接使用即梦生成一张猫咪做陶瓷的图片。

打开即梦官网:https://top.aibase.com/tool/jimengdreamina

在图片生成中简单输入“猫咪做陶瓷，背景是作坊”，模型选择通用v1.4

然后就获得了以下照片，这里AIbase制作了2张

二、图生视频

这一步可以使用可灵或luma来制作

可灵官网地址：https://top.aibase.com/tool/keling-ai

制作非常简单，选择图生视频，上传制作好的图片，并直接输入猫咪制作陶瓷或者“Cat Doing Pottery”，点生成即可。（生成模式优先选择高表现）

视频效果如下：

同样的也可以使用luma，上传图片+提示词生成

luma官网地址：https://top.aibase.com/tool/luma-ai

生成视频效果如下：

三、剪辑+配乐

这步就不用多说了，直接把视频拉到剪映里面，加上可爱的音乐就可以了，完整视频效果如下：

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