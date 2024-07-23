AI日报：性能超GPT-4o！Meta4050亿参数开源模型Llama3.1遭泄漏；Stability AI开源音频生成模型Stable Audio Open

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1、震惊AI界！Llama 3.1泄露：4050亿参数的开源巨兽来袭！

Llama3.1泄露了！这个拥有4050亿参数的开源模型在Reddit上引起轩然大波。虽然尚未正式发布，但已在社区引起轰动。Llama3.1超越了GPT-4o，成为开源模型中的SOTA。模型支持多语言，使用丰富的训练数据，注重安全性。

【AiBase提要:】 🔥 Llama3.1泄露，拥有4050亿参数，超越GPT-4o，成为SOTA。 💡 模型支持多语言，包括英语、法语、德语等，在多语言对话中表现出色。 🛡️ 研究团队注重安全性，采用多方面数据收集方法，引入边界prompt和对抗性prompt。 模型卡来源：https://pastebin.com/9jGkYbXY#google_vignette

2、Luma AI推出“Loops”功能：让用户轻松创建无限循环视频

Luma AI最新推出的“Loops”功能为内容创作者和数字营销人员带来了无限创作可能。用户可以通过简单操作制作无缝、连续的视频循环，提升创作效率，吸引观众注意力，同时减少制作时间和成本。

【AiBase提要:】 🌟 用户可以通过文本描述、图片或关键帧创建无限循环的视频。 🎥 “Loops”功能解决了AI生成视频的不连贯性问题，让内容创作者更容易制作引人注目的作品。 🔍 Luma AI承诺负责任的AI开发，计划实施水印和归属系统，确保内容的透明性。

3、Stability AI开源音频生成模型Stable Audio Open

Stability AI团队推出了开源音频生成模型Stable Audio Open，可生成最长47秒、44.1kHz立体声音频。模型采用开放权重设计，使用合法音频数据训练，保证数据道德性。技术架构先进，生成音频高保真多样。性能评估显示与行业顶尖模型相媲美，具备高质量音频生成能力。

【AiBase提要:】 🎧 Stable Audio Open支持生成最长47秒、44.1kHz立体声音频 📝 模型训练仅使用了Creative Commons许可的音频数据，确保数据合法性与道德性 🔍 Stable Audio Open音频生成质量经过验证，具备高保真度和多样性 详情链接:https://top.aibase.com/tool/stable-audio-open-demo

4、番茄小说AI训练协议引发网文作家强烈反弹

这篇文章探讨了番茄小说平台引发的人工智能与作者权益之争，网文作家对AI训练补充协议表示强烈反对，担心AI技术发展会挤压人类创作者生存空间。业内对AI在文学创作领域应用的讨论分为支持者和反对者两派，引发了关于创作效率和原创作品价值的争议。

【AiBase提要:】 🤖 AI训练补充协议引发网文作家强烈反对，涉嫌侵犯作者权益，构成潜在威胁。 💡 AI在文学创作领域应用广泛讨论，支持者认为可提高创作效率，反对者担心稀释原创作品价值。 ⚖️ 呼吁平台兼顾AI技术应用和作者权益，建立合理利益分配机制，维护网络文学创作健康发展。

5、百度健康发布智能体家族 推出灵医开放平台等5款大模型应用

百度健康在2024年的产业生态大会上推出了一系列大模型应用产品，旨在解决医疗行业的“不可能三角”问题，提升医疗服务的可及性、可负担性和质量。通过AI技术，百度健康帮助医生和患者更高效地获取和利用医疗资源。

【AiBase提要:】 👩‍⚕️ 百度健康推出健康智能体家族，提供AI精准找医生、AI医学报告解读、AI用药助手等服务，支持多模态交互。 💻 在线医疗C opilot面向医患，提供在线医疗服务。 ⚕️ CDSS提高基层医疗机构的诊疗能力，降低误诊与漏诊，已在4000余家基层医疗机构落地。

6、百度智能云推出金融智能体应用“智金”

百度智能云推出金融智能体应用“智金”，通过深度融合AI大模型技术与金融行业核心业务场景，提升金融机构的业务效率和收入。智金应用涵盖财富管理、资产评估、业务合规和场外交易等四大核心场景，提供智能、高效的业务辅助工具。

【AiBase提要:】 🔍 财富智顾: 提供金融理财顾问的超级助手，7x24小时产品专业咨询和智能推荐服务，助力精准营销。 📊 资产智评: 利用大模型能力实现海量信息收集、加工和整理，辅助金融分析师完成市场分析、投资策略等研究报告。 ⚖️ 合规智判: 提供智能化、高可用的合规管理工具，降低金融业务合规风险。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/baiduzhijin-jinrongzhinengti

7、马斯克宣布全球 “最强” AI 训练集群正式启用

马斯克宣布xAI在孟菲斯超级集群进行全球最强AI训练，配备10万块Nvidia H100GPU。这一举措引起媒体关注，但也受到人们对马斯克项目进度的担忧。同时，xAI面临来自竞争对手的压力，需要推出创新模型以保持竞争力。

【AiBase提要:】 🌟 xAI启用全球最强AI训练集群，配备10万块Nvidia H100GPU。 ⚡ 马斯克计划在2024年12月前训练出 “最强大的 AI”，集群将提供显著优势。 🚀 xAI面临来自OpenAI、谷歌等竞争对手的压力，需推出创新模型以保持竞争力。

8、LensGo AI推FaceSync功能 可将你的声音和口型转移到目标图像

LensGo AI推出的新功能FaceSync能够将用户的表演视频与所选择的图片或视频同步，创造全新的视觉体验。用户可以自由表达自己，成为任何角色，讲述任何故事，创意不受形象限制。FaceSync功能仍在测试阶段，LensGo AI持续优化以确保稳定性和表现力。

【AiBase提要:】 ✨ 用户可以录制表演视频并与选定的图片或视频同步，创造全新视觉体验。 🎭 FaceSync精确捕捉用户的面部表情、声音和口型，映射到目标图像或视频上。 🚀 FaceSync功能测试阶段，LensGo AI不断优化以满足用户期望和专业标准。

9、从一张照片到3D模型只需30秒！Aiuni AI：一个基于Unique 3D开源的项目

在数字时代，Aiuni AI基于Unique3D开源项目，实现了从任意RGB图像生成高保真3D模型的目标。其核心技术Unique3D利用深度学习和扩散模型，提高了3D建模效率。未来，Aiuni AI计划拓展应用领域，如虚拟现实、增强现实等，为各行各业带来更多可能。

【AiBase提要:】 🌟 高保真度：Unique3D生成的3D模型精度高，与真实物体一致。 ⏱️ 高效率：从输入图像到3D模型仅需30秒，效率大幅提升。 🌐 强泛化能力：Unique3D能处理各种输入图像，生成高质量的3D模型。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/aiuni

10、英伟达股价大幅上涨，因新款AI芯片符合美国出口规则

英伟达公司股价在周一早盘大幅上涨，主要受到即将推出的新款Blackwell芯片在中国市场版本符合美国出口管制要求的消息影响。市场对英伟达成功应对出口管制挑战的信心有所增强，股价表现积极。公司股价在技术创新和市场需求上取得显著成绩，展现出良好的发展势头。

【AiBase提要:】 📈 英伟达股价在周一早盘大幅上涨，受新款Blackwell芯片符合美国出口管制要求消息影响。 💡 英伟达计划与中国技术公司Inspur合作生产符合出口管制要求的“B20”芯片，预计2025年第二季度发货。 🚀 由于Blackwell平台需求强劲，英伟达股价自年初以来已上涨超过一倍，周一股价上涨超过4%，达到122.76美元。

11、Cohere 获 5.5 亿美元融资，估值达到 55 亿美元

Cohere 是一家以 AIGC 为主的知名大语言模型平台，最近成功获得了5.5亿美元的 D 轮融资，估值达到55亿美元。这标志着公司在市场上的强劲表现和广阔前景。

【AiBase提要:】 🌟 领投方为加拿大养老金投资管理公司 PSP Investments，参与投资的还有思科、日本富士通、AMD 风投等多家知名机构，显示了市场对 Cohere 的认可和支持。 🚀 创始团队包括 Aidan Gomez、Ivan Zhang 和 Nick Frosst，均曾在 Google Brain 和 Cortex 工作，技术实力雄厚，背景深厚，为公司的发展奠定了良好基础。 📝 Cohere 提供多种企业服务，包括大语言模型定制、语义搜索、文本创意写作、长文总结等功能，帮助企业提升工作效率和节省成本。

12、谷歌AI天气模型NeuralGCM新突破：计算效率其它模型高出10万倍

谷歌最新研发的NeuralGCM大气环流模型在天气预报领域取得惊人突破，计算效率比传统物理模型高出10万倍，能在30秒内模拟22天天气。结合机器学习和物理建模，提升了模拟准确性，成果发表在《Nature》上备受瞩目。为科学家提供新的气候变化预测工具，对气候变化研究有重要意义。

【AiBase提要:】 🌍 计算效率惊人：NeuralGCM模型比传统物理模型高出10万倍，速度快、准确性高 📈 天气预报准确性超越现有模型：2到15天预报准确性优秀 💻 计算成本极低：NeuralGCM使用普通计算机高效运行，比传统模型低10万倍 详情链接:https://t.co/zyXhW8deko

13、努比亚推出自研星云大模型

努比亚在新品发布会上推出了自研的星云大模型，标志着公司在AI技术领域取得重大突破。该模型在自然语言处理和视觉识别等多个领域展现出领先性能，被称为编程性能国内第一。

【AiBase提要:】 🚀 星云大模型是努比亚的重大突破，展示了公司在AI技术领域的实力。 💡 该模型在多个领域的高级AI能力表现出色，性能领先行业。 🔗 星云大模型的研发基于自主研发的星环大模型，并进行了增量预训练，具有适应各种应用场景的能力。

14、微软研究院推AI框架E5-V:用文本对的单模态训练简化多模态学习 降低成本

微软研究院与北京航空航天大学联合推出的E5-V框架通过单模态训练简化多模态学习，降低成本，在多个任务中展现出优异性能，代表了多模态学习的重大进步。

【AiBase提要:】 🌟 E5-V框架采用单模态训练，降低多模态学习成本。 📈 E5-V在多个任务中表现出超越现有顶尖模型的优异性能。 🔑 E5-V为未来多模态模型开发设立新标准，具有广泛应用潜力。 详情链接:https://github.com/kongds/E5-V/

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