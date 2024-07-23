抖音：打击利用虚假人设将用户引流至第三方平台变现行为

站长之家（ChinaZ.com）7月23日 消息:抖音发布《关于虚假人设的治理公告》称，近期平台发现，有少数“自媒体”策划虚假人设，在个人简介和发布内容中，自称为名企高管、专家或者自封不可查证的“大师”，以夸张或虚假的身份，博取用户信任，进而将用户引流至第三方平台变现。

上述行为，严重违反了平台规则，可能导致其他用户遭受经济、情感损失。请相关账号自查自纠，及时修改、删除不当个人简介和内容，或者根据平台认证要求，提交可信材料进行认证。平台将于即日起开展专项治理，对发现的违规账号，将采取包含重置昵称/个人简介、下架视频、取消营利权限、搜索不收录、禁止关注、封禁账号在内的措施进行治理。

据悉，此次治理的重点如下:

一、无法核实的专业成就:以“国家某某活动评审”“某某重要考试命题人”等各类专业身份自我介绍或发布内容，但相关专业成就无法查证也无法提供可信证明。

二、无法核实的高管身份:以“央企二十年组织人事经验”“大厂总监”“企业家”“商会主席”“某某模式创始人”等各类身份自我介绍或发布内容，但相关头衔无法查证也无法提供可信证明。

三、无法核实的业绩:自称有“成功帮300+企业营业额翻倍”“带领100万宝妈兼职致富”“世界500强背后的培训师”“孵化3000家企业”“撮合5000情侣复合”等业绩，但无法查证也无法提供可信证明。

四、自封无法验证的“大师”:以“两性关系教父”“婚恋专家”“创业导师”“情感心理咨询师”“人生导师”“失恋挽回大师”“灵性疗愈上师”“骨灰级婚姻拯救师”等身份自我介绍或发布内容，但相关头衔无法验证，也未获得社会广泛认同。

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