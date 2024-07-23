贾跃亭：第二品牌将大规模放量 FF91核心AI技术赋能

站长之家(ChinaZ.com) 7月23日 消息:在FF公司总部举办的首届股民社区日活动中，贾跃亭公布了FF的第二品牌车型计划，旨在打造一款结合人工智能技术的豪华汽车，称之为“AI未来之车、AI人民之车”。他强调，他只关注那些真正对公司有益的建议和股民的意见，并表示股东的支持和他们共同的梦想是支撑FF至今的关键。

贾跃亭进一步阐述了FF的宏伟梦想，即成为智能电动汽车时代的领导者，颠覆法拉利和迈巴赫等传统超豪华汽车品牌，并将其五大核心优势应用于大规模生产的第二品牌车型，让每个人都能享受到AI带来的奢华体验和高性价比。他承认，有些人可能认为这个梦想过于大胆，但他有信心将其变为现实。

贾跃亭还介绍了FF的七项核心价值，包括:

1. 独特的塔尖产品力和全面的AI Hypercar。 2. 极智科技顶奢的“FF6x4aiHyper Achitecture2.0”技术。 3. 具有未来感的塔尖品牌力和品牌标识。 4. 创新的用户生态系统和构建能力。 5. FF汽车产业桥梁战略，将“两倍性能、一半价格”的理念应用于汽车大众市场，以30万美元FF91的核心技术赋能第二品牌车型，开拓美国AI EV市场。 6. FF的轻模式优势，体现在小团队的创新力和高效执行力，以及将资源集中投入颠覆性技术和产品研发。 7. FF团队的坚持不懈和对产品及技术变革的持续推动。

贾跃亭认为，这些价值是无法用数字衡量的，并相信投资者们会认同这一点。他还提到自己在LeEco时代已经积累了丰富的经验，成功地占领了高端和大众市场，并创造了多个奇迹。现在，有了FF全球投资者，尤其是个人投资者的支持，他们为实现这一梦想注入了强大的力量。

（举报）