7月国产网络游戏版号下发 共105款游戏获批过审

站长之家(ChinaZ.com) 7月22日 消息:今日，国家新闻出版署发布7月国产网络游戏审批信息，共105款游戏获批。
其中包括了《欢乐搭方块》、《鬼谷八荒》移动端、《三国杀：一将成名》、《乂闻录：轮回》移动端等。
|序号
|名称
|申报类别
|出版单位
|运营单位
|批复文号
|出版物号
|批准时间
|1
|安全迫降
|移动-休闲益智
|浙江出版集团数字传媒有限公司
|河南省新城科技网络有限公司
|国新出审〔2024〕1445号
|ISBN978-7-498-13704-3
|2024年07月22日
|2
|暗区突围:无限
|客户端
|华中科技大学电子音像出版社
|武汉市风泽中孚科技有限公司
|国新出审〔2024〕1446号
|ISBN978-7-498-13705-0
|2024年07月22日
|3
|暗之回响
|移动
|成都金山数字娱乐科技有限公司
|成都金山世游卓立科技有限公司
|国新出审〔2024〕1447号
|ISBN978-7-498-13706-7
|2024年07月22日
|4
|彩色萌击
|移动-休闲益智
|杭州群游科技有限公司
|江苏印洲网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1448号
|ISBN978-7-498-13707-4
|2024年07月22日
|5
|超越黎明
|移动-休闲益智
|上海晨路信息科技股份有限公司
|上海茗颜昊焱网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1449号
|ISBN978-7-498-13708-1
|2024年07月22日
|6
|从零开始
|移动
|杭州美盛游戏技术开发有限公司
|海南液氢氧科技有限公司
|国新出审〔2024〕1450号
|ISBN978-7-498-13709-8
|2024年07月22日
|7
|村头有大鹅
|移动
|北京联合出版有限责任公司
|北京爱谱雷科技有限公司
|国新出审〔2024〕1451号
|ISBN978-7-498-13710-4
|2024年07月22日
|8
|大江湖之苍龙与白鸟
|移动、客户端
|上海电子出版有限公司
|上海凉屋电子科技有限公司
|国新出审〔2024〕1452号
|ISBN978-7-498-13711-1
|2024年07月22日
|9
|大唐无双:名将传
|移动
|重庆天健电子音像出版有限公司
|广州青蓝冰水科技有限公司
|国新出审〔2024〕1453号
|ISBN978-7-498-13712-8
|2024年07月22日
|10
|地下城堡4:骑士与破碎编年史
|移动
|厦门雷霆互动网络有限公司
|厦门淘金互动网络股份有限公司
|国新出审〔2024〕1454号
|ISBN978-7-498-13713-5
|2024年07月22日
|11
|钓鱼大满贯
|移动-休闲益智
|上海晨路信息科技股份有限公司
|上海硕凡斯信息科技有限公司
|国新出审〔2024〕1455号
|ISBN978-7-498-13714-2
|2024年07月22日
|12
|动物大师:冒险之旅
|移动
|厦门雷霆互动网络有限公司
|厦门飞鼠网络技术有限公司
|国新出审〔2024〕1456号
|ISBN978-7-498-13715-9
|2024年07月22日
|13
|动物派对
|移动-休闲益智
|杭州润趣科技有限公司
|成都力比科技有限公司
|国新出审〔2024〕1457号
|ISBN978-7-498-13716-6
|2024年07月22日
|14
|恶果之地2
|移动、客户端
|辽宁电子出版社有限责任公司
|厦门宇宙罐科技有限公司
|国新出审〔2024〕1458号
|ISBN978-7-498-13717-3
|2024年07月22日
|15
|飞车突围
|移动-休闲益智
|杭州群游科技有限公司
|杭州圈外网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1459号
|ISBN978-7-498-13718-0
|2024年07月22日
|16
|飞天梦想启航
|移动-休闲益智
|海南省电子音像出版社有限公司
|海南连弘网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1460号
|ISBN978-7-498-13719-7
|2024年07月22日
|17
|封神:开天
|移动
|上海文艺音像电子出版社有限公司
|上海勉游网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1461号
|ISBN978-7-498-13720-3
|2024年07月22日
|18
|封神再临
|移动、客户端
|成都金山数字娱乐科技有限公司
|成都金山世游卓立科技有限公司
|国新出审〔2024〕1462号
|ISBN978-7-498-13721-0
|2024年07月22日
|19
|菇菇森林
|移动-休闲益智
|上海同济大学电子音像出版社有限公司
|上海星翼网络信息有限公司
|国新出审〔2024〕1463号
|ISBN978-7-498-13722-7
|2024年07月22日
|20
|怪奇漫游指南
|移动、客户端
|辽宁电子出版社有限责任公司
|北京码玩科技有限公司
|国新出审〔2024〕1464号
|ISBN978-7-498-13723-4
|2024年07月22日
|21
|鬼谷八荒
|移动
|厦门雷霆互动网络有限公司
|广州大荒网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1465号
|ISBN978-7-498-13724-1
|2024年07月22日
|22
|合成像素立方
|移动-休闲益智
|浙江出版集团数字传媒有限公司
|杭州电鳐网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1466号
|ISBN978-7-498-13725-8
|2024年07月22日
|23
|合合美食坊
|移动-休闲益智
|杭州渡口网络科技有限公司
|合肥常春藤移动科技有限公司
|国新出审〔2024〕1467号
|ISBN978-7-498-13726-5
|2024年07月22日
|24
|轰隆隆大冒险
|移动
|波克科技集团有限公司
|赛韵网络科技（上海）有限公司
|国新出审〔2024〕1468号
|ISBN978-7-498-13727-2
|2024年07月22日
|25
|欢乐猜成语
|移动-休闲益智
|宁波东海岸电子音像出版社有限公司
|深圳市禅游科技股份有限公司
|国新出审〔2024〕1469号
|ISBN978-7-498-13728-9
|2024年07月22日
|26
|欢乐冲锋
|移动-休闲益智
|杭州紫府网络科技有限公司
|北京赛诺斯科技发展有限责任公司
|国新出审〔2024〕1470号
|ISBN978-7-498-13729-6
|2024年07月22日
|27
|欢乐搭方块
|移动-休闲益智
|深圳中青宝互动网络股份有限公司
|北京掌讯互娱科技有限公司
|国新出审〔2024〕1471号
|ISBN978-7-498-13730-2
|2024年07月22日
|28
|荒星传说:牧者之息
|移动
|华中科技大学电子音像出版社
|北京壳木软件有限责任公司
|国新出审〔2024〕1472号
|ISBN978-7-498-13731-9
|2024年07月22日
|29
|火柴人躲猫猫
|移动-休闲益智
|浙江出版集团数字传媒有限公司
|北京乐杰轮科技有限公司
|国新出审〔2024〕1473号
|ISBN978-7-498-13732-6
|2024年07月22日
|30
|火柴人联盟3
|移动
|方圆电子音像出版社有限责任公司
|厦门市火柴人科技有限公司
|国新出审〔2024〕1474号
|ISBN978-7-498-13733-3
|2024年07月22日
|31
|疾风大作战
|移动
|江苏凤凰电子音像出版社有限公司
|广州晟越信息技术有限公司
|国新出审〔2024〕1475号
|ISBN978-7-498-13734-0
|2024年07月22日
|32
|疾风骑士
|移动-休闲益智
|江苏凤凰数字传媒有限公司
|石家庄雷本湖信息科技有限公司
|国新出审〔2024〕1476号
|ISBN978-7-498-13735-7
|2024年07月22日
|33
|觉醒大冒险
|移动
|广州谷得网络科技有限公司
|海南后浪互娱网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1477号
|ISBN978-7-498-13736-4
|2024年07月22日
|34
|金币大师
|移动-休闲益智
|河北冠林数字出版有限公司
|北京狐之空科技有限公司
|国新出审〔2024〕1478号
|ISBN978-7-498-13737-1
|2024年07月22日
|35
|进击荣誉
|移动-休闲益智
|上海晨路信息科技股份有限公司
|上海辛心瀚淼科技有限公司
|国新出审〔2024〕1479号
|ISBN978-7-498-13738-8
|2024年07月22日
|36
|九天灵域
|移动
|杭州美盛游戏技术开发有限公司
|广州浩辰网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1480号
|ISBN978-7-498-13739-5
|2024年07月22日
|37
|九州开拓志
|移动
|黑龙江科学技术出版社有限公司
|河南省文理丁科网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1481号
|ISBN978-7-498-13740-1
|2024年07月22日
|38
|空战传说
|移动-休闲益智
|上海锦游网络技术有限公司
|上海欣融和网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1482号
|ISBN978-7-498-13741-8
|2024年07月22日
|39
|昆虫保卫战
|移动
|方圆电子音像出版社有限责任公司
|芜湖豆邀玩网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1483号
|ISBN978-7-498-13742-5
|2024年07月22日
|40
|来局台球
|移动-休闲益智
|杭州紫府网络科技有限公司
|安徽千源互娱文化传媒有限公司
|国新出审〔2024〕1484号
|ISBN978-7-498-13743-2
|2024年07月22日
|41
|镭明闪击
|移动、客户端
|安徽新华电子音像出版社
|杭州心光流美网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1485号
|ISBN978-7-498-13744-9
|2024年07月22日
|42
|猎宝战机
|移动-休闲益智
|深圳中青宝互动网络股份有限公司
|深圳市嗨皮窝网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1486号
|ISBN978-7-498-13745-6
|2024年07月22日
|43
|露娜冒险日志
|移动
|杭州乐港科技有限公司
|杭州乐港科技有限公司
|国新出审〔2024〕1487号
|ISBN978-7-498-13746-3
|2024年07月22日
|44
|猫都侠影
|移动
|黑龙江龙华数字出版股份有限公司
|广州乐牛软件科技有限公司
|国新出审〔2024〕1488号
|ISBN978-7-498-13747-0
|2024年07月22日
|45
|冒险手册
|移动
|广东海燕电子音像出版社有限公司
|海南昆磐网络技术有限公司
|国新出审〔2024〕1489号
|ISBN978-7-498-13748-7
|2024年07月22日
|46
|美职篮:绝对巨星
|移动
|四川广益聚慧科技有限公司
|成都德意扬帆科技有限公司
|国新出审〔2024〕1490号
|ISBN978-7-498-13749-4
|2024年07月22日
|47
|美职篮巅峰对决
|移动
|黑龙江龙华数字出版股份有限公司
|深圳市望尘科技有限公司
|国新出审〔2024〕1491号
|ISBN978-7-498-13750-0
|2024年07月22日
|48
|猛兽攻防
|移动-休闲益智
|杭州润趣科技有限公司
|南京龙向飞网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1492号
|ISBN978-7-498-13751-7
|2024年07月22日
|49
|梦幻实况
|移动
|杭州烈焰网络技术有限公司
|万界（上海）网络股份有限公司
|国新出审〔2024〕1493号
|ISBN978-7-498-13752-4
|2024年07月22日
|50
|妙笔江山
|移动
|上海科学技术文献出版社有限公司
|广州恒坤互娱网络有限公司
|国新出审〔2024〕1494号
|ISBN978-7-498-13753-1
|2024年07月22日
|51
|娜娜的衣帽间
|移动-休闲益智
|湖北省扬子江影音有限责任公司
|北京多多游科技有限公司
|国新出审〔2024〕1495号
|ISBN978-7-498-13754-8
|2024年07月22日
|52
|脑力风暴
|移动-休闲益智
|宁波东海岸电子音像出版社有限公司
|深圳市来玩科技有限公司
|国新出审〔2024〕1496号
|ISBN978-7-498-13755-5
|2024年07月22日
|53
|逆袭的旅程
|移动-休闲益智
|杭州紫府网络科技有限公司
|深圳市掌上方舟科技有限公司
|国新出审〔2024〕1497号
|ISBN978-7-498-13756-2
|2024年07月22日
|54
|暖暖庄园
|移动-休闲益智
|湖北省扬子江影音有限责任公司
|深圳市动能无线传媒有限公司
|国新出审〔2024〕1498号
|ISBN978-7-498-13757-9
|2024年07月22日
|55
|排兵布阵
|移动
|湖北省扬子江影音有限责任公司
|厦门梦天堂网络技术有限公司
|国新出审〔2024〕1499号
|ISBN978-7-498-13758-6
|2024年07月22日
|56
|潘多拉:起源
|移动
|河北冠林数字出版有限公司
|上海炽途网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1500号
|ISBN978-7-498-13759-3
|2024年07月22日
|57
|炮弹迷城
|移动-休闲益智
|河北冠林数字出版有限公司
|上海禾闰森信息科技有限公司
|国新出审〔2024〕1501号
|ISBN978-7-498-13760-9
|2024年07月22日
|58
|骑士堂吉诃德历险记
|移动
|黑龙江龙华数字出版股份有限公司
|上海手游天下数字科技有限公司
|国新出审〔2024〕1502号
|ISBN978-7-498-13761-6
|2024年07月22日
|59
|群英风华录
|移动
|广东海燕电子音像出版社有限公司
|苏州玩蜂软件科技有限公司
|国新出审〔2024〕1503号
|ISBN978-7-498-13762-3
|2024年07月22日
|60
|荣耀与守护
|移动
|重庆华龙网集团股份有限公司
|广州金乌网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1504号
|ISBN978-7-498-13763-0
|2024年07月22日
|61
|三国杀:一将成名
|移动、网页
|上海科学技术文献出版社有限公司
|上海游一卡网络技术有限公司
|国新出审〔2024〕1505号
|ISBN978-7-498-13764-7
|2024年07月22日
|62
|上古洪荒决
|移动
|黑龙江龙华数字出版股份有限公司
|北京爱评乐玩网络技术有限公司
|国新出审〔2024〕1506号
|ISBN978-7-498-13765-4
|2024年07月22日
|63
|神隐之子
|移动
|浙江出版集团数字传媒有限公司
|成都鬼脸科技有限公司
|国新出审〔2024〕1507号
|ISBN978-7-498-13766-1
|2024年07月22日
|64
|圣域守护
|移动
|辽宁电子出版社有限责任公司
|北京世袭锦绣网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1508号
|ISBN978-7-498-13767-8
|2024年07月22日
|65
|台球联赛
|移动-休闲益智
|上海锦游网络技术有限公司
|上海恒运昇信息科技有限公司
|国新出审〔2024〕1509号
|ISBN978-7-498-13768-5
|2024年07月22日
|66
|桃源记2
|移动
|厦门大学电子出版社有限责任公司
|厦门二维塔网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1510号
|ISBN978-7-498-13769-2
|2024年07月22日
|67
|挖掘世界
|移动-休闲益智
|宁波东海岸电子音像出版社有限公司
|广州卓讯互动信息技术有限公司
|国新出审〔2024〕1511号
|ISBN978-7-498-13770-8
|2024年07月22日
|68
|万灵幻想
|移动
|深圳中青宝互动网络股份有限公司
|厦门灵犀指科技有限公司
|国新出审〔2024〕1512号
|ISBN978-7-498-13771-5
|2024年07月22日
|69
|王于兴师
|移动、客户端
|广州多益网络股份有限公司
|多益网络有限公司
|国新出审〔2024〕1513号
|ISBN978-7-498-13772-2
|2024年07月22日
|70
|望月
|移动、客户端
|广东音像出版社有限公司
|海南欢悦网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1514号
|ISBN978-7-498-13773-9
|2024年07月22日
|71
|我的可爱村
|移动
|四川数字出版传媒有限公司
|四川数字出版传媒有限公司
|国新出审〔2024〕1515号
|ISBN978-7-498-13774-6
|2024年07月22日
|72
|卧室冒险家
|移动
|辽宁电子出版社有限责任公司
|上海如势网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1516号
|ISBN978-7-498-13775-3
|2024年07月22日
|73
|无限梦境
|移动、网页
|三七互娱（上海）科技有限公司
|上海硬通网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1517号
|ISBN978-7-498-13776-0
|2024年07月22日
|74
|消灭病毒2
|移动
|天津电子出版社有限公司
|青岛蓝飞互娱科技股份有限公司
|国新出审〔2024〕1518号
|ISBN978-7-498-13777-7
|2024年07月22日
|75
|小将纷争
|移动
|方圆电子音像出版社有限责任公司
|深圳游马网络有限公司
|国新出审〔2024〕1519号
|ISBN978-7-498-13778-4
|2024年07月22日
|76
|小小斗罗
|移动-休闲益智
|海南省电子音像出版社有限公司
|海南智虎网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1520号
|ISBN978-7-498-13779-1
|2024年07月22日
|77
|小小云端
|移动-休闲益智
|北京百度多酷科技有限公司
|武汉鸣友网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1521号
|ISBN978-7-498-13780-7
|2024年07月22日
|78
|小鸭子走天涯
|移动
|重庆聚购科技发展有限公司
|成都合辉达网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1522号
|ISBN978-7-498-13781-4
|2024年07月22日
|79
|小镇料理家
|移动-休闲益智
|杭州群游科技有限公司
|杭州求诺科技有限公司
|国新出审〔2024〕1523号
|ISBN978-7-498-13782-1
|2024年07月22日
|80
|星布谷地
|移动、客户端
|上海电子出版有限公司
|上海米哈游影铁科技有限公司
|国新出审〔2024〕1524号
|ISBN978-7-498-13783-8
|2024年07月22日
|81
|幸福小渔村
|移动
|咪咕互动娱乐有限公司
|奇妙森林网络技术（北京）有限公司
|国新出审〔2024〕1525号
|ISBN978-7-498-13784-5
|2024年07月22日
|82
|修仙派对
|移动
|天津电子出版社有限公司
|武汉游戏群科技有限公司
|国新出审〔2024〕1526号
|ISBN978-7-498-13785-2
|2024年07月22日
|83
|玄影
|移动
|吉林音像出版社有限责任公司
|上海欢缘网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1527号
|ISBN978-7-498-13786-9
|2024年07月22日
|84
|羊羊对决
|移动-休闲益智
|上海双盟网络科技有限公司
|北京莲趣科技有限公司
|国新出审〔2024〕1528号
|ISBN978-7-498-13787-6
|2024年07月22日
|85
|阳光矿山
|移动-休闲益智
|杭州润趣科技有限公司
|杭州掌动科技股份有限公司
|国新出审〔2024〕1529号
|ISBN978-7-498-13788-3
|2024年07月22日
|86
|耀世格斗
|移动-休闲益智
|杭州群游科技有限公司
|上海海之水网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1530号
|ISBN978-7-498-13789-0
|2024年07月22日
|87
|一跳到底
|移动-休闲益智
|深圳中青宝互动网络股份有限公司
|深圳市乐云无线科技有限公司
|国新出审〔2024〕1531号
|ISBN978-7-498-13790-6
|2024年07月22日
|88
|遗迹旅人
|移动
|重庆华龙网集团股份有限公司
|重庆星幻网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1532号
|ISBN978-7-498-13791-3
|2024年07月22日
|89
|乂闻录:轮回
|移动
|安徽新华电子音像出版社
|上海润梦网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1533号
|ISBN978-7-498-13792-0
|2024年07月22日
|90
|异世界慢生活
|移动
|天津电子出版社有限公司
|么么卡科技（北京）有限公司
|国新出审〔2024〕1534号
|ISBN978-7-498-13793-7
|2024年07月22日
|91
|永暮幻想
|移动
|上海同济大学电子音像出版社有限公司
|上海瞬娱网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1535号
|ISBN978-7-498-13794-4
|2024年07月22日
|92
|勇闯少侠
|移动-休闲益智
|湖北省扬子江影音有限责任公司
|海南灵简网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1536号
|ISBN978-7-498-13795-1
|2024年07月22日
|93
|勇敢幻想
|移动-休闲益智
|杭州润趣科技有限公司
|深圳市冰柠乐科技有限公司
|国新出审〔2024〕1537号
|ISBN978-7-498-13796-8
|2024年07月22日
|94
|原始魔兽
|移动
|上海科学技术文献出版社有限公司
|上海趣赫网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1538号
|ISBN978-7-498-13797-5
|2024年07月22日
|95
|源序空间
|移动
|河北冠林数字出版有限公司
|厦门虎妞游美信息科技有限公司
|国新出审〔2024〕1539号
|ISBN978-7-498-13798-2
|2024年07月22日
|96
|月影黑白
|移动-休闲益智
|宁波东海岸电子音像出版社有限公司
|南京创享爵维信息技术有限公司
|国新出审〔2024〕1540号
|ISBN978-7-498-13799-9
|2024年07月22日
|97
|云朵国度
|移动
|方圆电子音像出版社有限责任公司
|海南暖域互动网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1541号
|ISBN978-7-498-13800-2
|2024年07月22日
|98
|战将冲锋
|移动-休闲益智
|上海乐蜀网络科技股份有限公司
|上海朔樽网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1542号
|ISBN978-7-498-13801-9
|2024年07月22日
|99
|战龙霸业
|网页、移动、客户端
|上海双盟网络科技有限公司
|上海旎奥网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1543号
|ISBN978-7-498-13802-6
|2024年07月22日
|100
|杖剑传说
|移动
|厦门吉比特网络技术股份有限公司
|深圳雷霆信息技术有限公司
|国新出审〔2024〕1544号
|ISBN978-7-498-13803-3
|2024年07月22日
|101
|遮天星宇宙
|移动
|四川数字出版传媒有限公司
|成都元宇宙网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1545号
|ISBN978-7-498-13804-0
|2024年07月22日
|102
|掷在四方
|移动、客户端
|华东师范大学电子音像出版社有限公司
|上海奥萌尼互动技术有限公司
|国新出审〔2024〕1546号
|ISBN978-7-498-13805-7
|2024年07月22日
|103
|诸神竞技场
|移动、客户端
|江苏凤凰电子音像出版社有限公司
|南京市玩趣互动科技有限公司
|国新出审〔2024〕1547号
|ISBN978-7-498-13806-4
|2024年07月22日
|104
|自由海域:启航
|移动、客户端
|上海商国网络科技发展有限公司
|上海制梦科技有限公司
|国新出审〔2024〕1548号
|ISBN978-7-498-13807-1
|2024年07月22日
|105
|最强追逐
|移动-休闲益智
|杭州紫府网络科技有限公司
|江苏永炬星信息科技有限公司
|国新出审〔2024〕1549号
|ISBN978-7-498-13808-8
|2024年07月22日
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