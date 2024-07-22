7月国产网络游戏版号下发 共105款游戏获批过审

SuperCoder 2.0是一个开源的自主软件开发系统，利用大型语言模型（LLMs）和大型动作模型（LAMs）针对Python代码生成进行微调，以实现更高精度的一次性或少次编程。它结合特定于开发框架的软件护栏，如Flask和Django，与SuperAGI的通用智能开发代理一起，提供复杂的现实世界软件系统。SuperCoder 2.0还确保了您的知识产权和代码免受AI相关的滥用，并与现有的开发栈如Jira、Github或Gitlab、Jenkins、CSPs以及QA解决方案如BrowserStack/Selenium Clouds深度集成，确保无缝的软件开发体验。