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7月国产网络游戏版号下发 共105款游戏获批过审

2024-07-22 16:55 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月22日 消息:今日，国家新闻出版署发布7月国产网络游戏审批信息，共105款游戏获批。

其中包括了《欢乐搭方块》、《鬼谷八荒》移动端、《三国杀：一将成名》、《乂闻录：轮回》移动端等。

序号名称申报类别出版单位运营单位批复文号出版物号批准时间
1安全迫降移动-休闲益智浙江出版集团数字传媒有限公司河南省新城科技网络有限公司国新出审〔2024〕1445号ISBN978-7-498-13704-32024年07月22日
2暗区突围:无限客户端华中科技大学电子音像出版社武汉市风泽中孚科技有限公司国新出审〔2024〕1446号ISBN978-7-498-13705-02024年07月22日
3暗之回响移动成都金山数字娱乐科技有限公司成都金山世游卓立科技有限公司国新出审〔2024〕1447号ISBN978-7-498-13706-72024年07月22日
4彩色萌击移动-休闲益智杭州群游科技有限公司江苏印洲网络科技有限公司国新出审〔2024〕1448号ISBN978-7-498-13707-42024年07月22日
5超越黎明移动-休闲益智上海晨路信息科技股份有限公司上海茗颜昊焱网络科技有限公司国新出审〔2024〕1449号ISBN978-7-498-13708-12024年07月22日
6从零开始移动杭州美盛游戏技术开发有限公司海南液氢氧科技有限公司国新出审〔2024〕1450号ISBN978-7-498-13709-82024年07月22日
7村头有大鹅移动北京联合出版有限责任公司北京爱谱雷科技有限公司国新出审〔2024〕1451号ISBN978-7-498-13710-42024年07月22日
8大江湖之苍龙与白鸟移动、客户端上海电子出版有限公司上海凉屋电子科技有限公司国新出审〔2024〕1452号ISBN978-7-498-13711-12024年07月22日
9大唐无双:名将传移动重庆天健电子音像出版有限公司广州青蓝冰水科技有限公司国新出审〔2024〕1453号ISBN978-7-498-13712-82024年07月22日
10地下城堡4:骑士与破碎编年史移动厦门雷霆互动网络有限公司厦门淘金互动网络股份有限公司国新出审〔2024〕1454号ISBN978-7-498-13713-52024年07月22日
11钓鱼大满贯移动-休闲益智上海晨路信息科技股份有限公司上海硕凡斯信息科技有限公司国新出审〔2024〕1455号ISBN978-7-498-13714-22024年07月22日
12动物大师:冒险之旅移动厦门雷霆互动网络有限公司厦门飞鼠网络技术有限公司国新出审〔2024〕1456号ISBN978-7-498-13715-92024年07月22日
13动物派对移动-休闲益智杭州润趣科技有限公司成都力比科技有限公司国新出审〔2024〕1457号ISBN978-7-498-13716-62024年07月22日
14恶果之地2移动、客户端辽宁电子出版社有限责任公司厦门宇宙罐科技有限公司国新出审〔2024〕1458号ISBN978-7-498-13717-32024年07月22日
15飞车突围移动-休闲益智杭州群游科技有限公司杭州圈外网络科技有限公司国新出审〔2024〕1459号ISBN978-7-498-13718-02024年07月22日
16飞天梦想启航移动-休闲益智海南省电子音像出版社有限公司海南连弘网络科技有限公司国新出审〔2024〕1460号ISBN978-7-498-13719-72024年07月22日
17封神:开天移动上海文艺音像电子出版社有限公司上海勉游网络科技有限公司国新出审〔2024〕1461号ISBN978-7-498-13720-32024年07月22日
18封神再临移动、客户端成都金山数字娱乐科技有限公司成都金山世游卓立科技有限公司国新出审〔2024〕1462号ISBN978-7-498-13721-02024年07月22日
19菇菇森林移动-休闲益智上海同济大学电子音像出版社有限公司上海星翼网络信息有限公司国新出审〔2024〕1463号ISBN978-7-498-13722-72024年07月22日
20怪奇漫游指南移动、客户端辽宁电子出版社有限责任公司北京码玩科技有限公司国新出审〔2024〕1464号ISBN978-7-498-13723-42024年07月22日
21鬼谷八荒移动厦门雷霆互动网络有限公司广州大荒网络科技有限公司国新出审〔2024〕1465号ISBN978-7-498-13724-12024年07月22日
22合成像素立方移动-休闲益智浙江出版集团数字传媒有限公司杭州电鳐网络科技有限公司国新出审〔2024〕1466号ISBN978-7-498-13725-82024年07月22日
23合合美食坊移动-休闲益智杭州渡口网络科技有限公司合肥常春藤移动科技有限公司国新出审〔2024〕1467号ISBN978-7-498-13726-52024年07月22日
24轰隆隆大冒险移动波克科技集团有限公司赛韵网络科技（上海）有限公司国新出审〔2024〕1468号ISBN978-7-498-13727-22024年07月22日
25欢乐猜成语移动-休闲益智宁波东海岸电子音像出版社有限公司深圳市禅游科技股份有限公司国新出审〔2024〕1469号ISBN978-7-498-13728-92024年07月22日
26欢乐冲锋移动-休闲益智杭州紫府网络科技有限公司北京赛诺斯科技发展有限责任公司国新出审〔2024〕1470号ISBN978-7-498-13729-62024年07月22日
27欢乐搭方块移动-休闲益智深圳中青宝互动网络股份有限公司北京掌讯互娱科技有限公司国新出审〔2024〕1471号ISBN978-7-498-13730-22024年07月22日
28荒星传说:牧者之息移动华中科技大学电子音像出版社北京壳木软件有限责任公司国新出审〔2024〕1472号ISBN978-7-498-13731-92024年07月22日
29火柴人躲猫猫移动-休闲益智浙江出版集团数字传媒有限公司北京乐杰轮科技有限公司国新出审〔2024〕1473号ISBN978-7-498-13732-62024年07月22日
30火柴人联盟3移动方圆电子音像出版社有限责任公司厦门市火柴人科技有限公司国新出审〔2024〕1474号ISBN978-7-498-13733-32024年07月22日
31疾风大作战移动江苏凤凰电子音像出版社有限公司广州晟越信息技术有限公司国新出审〔2024〕1475号ISBN978-7-498-13734-02024年07月22日
32疾风骑士移动-休闲益智江苏凤凰数字传媒有限公司石家庄雷本湖信息科技有限公司国新出审〔2024〕1476号ISBN978-7-498-13735-72024年07月22日
33觉醒大冒险移动广州谷得网络科技有限公司海南后浪互娱网络科技有限公司国新出审〔2024〕1477号ISBN978-7-498-13736-42024年07月22日
34金币大师移动-休闲益智河北冠林数字出版有限公司北京狐之空科技有限公司国新出审〔2024〕1478号ISBN978-7-498-13737-12024年07月22日
35进击荣誉移动-休闲益智上海晨路信息科技股份有限公司上海辛心瀚淼科技有限公司国新出审〔2024〕1479号ISBN978-7-498-13738-82024年07月22日
36九天灵域移动杭州美盛游戏技术开发有限公司广州浩辰网络科技有限公司国新出审〔2024〕1480号ISBN978-7-498-13739-52024年07月22日
37九州开拓志移动黑龙江科学技术出版社有限公司河南省文理丁科网络科技有限公司国新出审〔2024〕1481号ISBN978-7-498-13740-12024年07月22日
38空战传说移动-休闲益智上海锦游网络技术有限公司上海欣融和网络科技有限公司国新出审〔2024〕1482号ISBN978-7-498-13741-82024年07月22日
39昆虫保卫战移动方圆电子音像出版社有限责任公司芜湖豆邀玩网络科技有限公司国新出审〔2024〕1483号ISBN978-7-498-13742-52024年07月22日
40来局台球移动-休闲益智杭州紫府网络科技有限公司安徽千源互娱文化传媒有限公司国新出审〔2024〕1484号ISBN978-7-498-13743-22024年07月22日
41镭明闪击移动、客户端安徽新华电子音像出版社杭州心光流美网络科技有限公司国新出审〔2024〕1485号ISBN978-7-498-13744-92024年07月22日
42猎宝战机移动-休闲益智深圳中青宝互动网络股份有限公司深圳市嗨皮窝网络科技有限公司国新出审〔2024〕1486号ISBN978-7-498-13745-62024年07月22日
43露娜冒险日志移动杭州乐港科技有限公司杭州乐港科技有限公司国新出审〔2024〕1487号ISBN978-7-498-13746-32024年07月22日
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45冒险手册移动广东海燕电子音像出版社有限公司海南昆磐网络技术有限公司国新出审〔2024〕1489号ISBN978-7-498-13748-72024年07月22日
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47美职篮巅峰对决移动黑龙江龙华数字出版股份有限公司深圳市望尘科技有限公司国新出审〔2024〕1491号ISBN978-7-498-13750-02024年07月22日
48猛兽攻防移动-休闲益智杭州润趣科技有限公司南京龙向飞网络科技有限公司国新出审〔2024〕1492号ISBN978-7-498-13751-72024年07月22日
49梦幻实况移动杭州烈焰网络技术有限公司万界（上海）网络股份有限公司国新出审〔2024〕1493号ISBN978-7-498-13752-42024年07月22日
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    据灯塔专业版实时数据，截止7月9日23时，2024年7月总票房突破10亿！《默杀》《云边有个小卖部》《头脑特工队2》暂列7月票房前三位。《头脑特工队2》是皮克斯动画工作室，该片是《头脑特工队》的续集，讲述了小女孩莱利进入青春期后，生活发生了变化，她头脑中的情绪控制中心也迎来了四位新伙伴焦焦、尬尬、慕慕和丧丧，焦焦把以乐乐为首的情绪五人组关进了大脑记忆区，用焦虑驱使莱莉做出一系列不理智的行为，为了阻止焦焦对莱莉的伤害，五人组决定重新夺回情绪控制中心的故事。

  • ChinaJoy盛典7月26日即将开启，尔英就在E7-S805等你一起Happy哦！

    再过几天2024年ChinaJoy展会就要在上海开启啦!不知道小伙伴们激不激动，但是尔英的粉丝们可早就跃跃欲试咯。本次ChinaJoy展会以初心游在，精彩无限为口号，加入了非常多刺激有趣的娱乐项目以及科技领域最新的电子产品，实在让人激动不已。然后就是好好享受这次的CJ盛典就行啦!免责声明:市场有风险，选择需谨慎!此文仅供参考，不作买卖依据。

  • 靠内容突围，国产游戏能否讲出“黑神话”？

    6月10日晚，《黑神话:悟空》开启了全款预售，几小时后便登顶了Steam国区销量排行榜，官方准备的3万套实体典藏版也在1分钟内全部售罄。《黑神话:悟空》作为国内第一款独立制作的单机游戏，从2020年公开发布的第一条宣传视频开始，每一次的CG与实机视频都在互联网上引起全球范围内玩家们的激烈讨论。正如《黑神话:悟空》官网上所言，“踏上取经路，比抵达灵山重要”，我们不知道《黑神话:悟空》的结果如何，但有团队愿意用七年的时间为中国游戏行业的发展做出努力和探索，这何尝不是一种坚守与变革。

    ​国产游戏

  • 易《永劫无间》手游官宣：7月25日公测上线

    快科技6月26日消息，网易《永劫无间》在今日的三周年发布会上正式宣布，《永劫无间》手游将于7月25日公测上线。据介绍，这次会在启动测试和定胜终测已经登场的英雄武器阵容基础上，推出更多的新英雄、新武器。此外，部分公测英雄的初始外观也会重新设计，会在后续揭晓。画面方面，公测版本还将解锁第五档极致画质，以及第六档终极画质（PC模拟器专属）。其中，PC�

    ​永劫无间 ​手游 ​公测

  • 王俊凯《野孩子》临时撤档：原定于7月10日全国公映

    备受期待的电影《野孩子》近日宣布，因后期制作进度调整，原定于7月10日的全国公映计划将不得不做出调整，延期上映。这一决定让众多影迷感到遗憾，但官方随即在声明中表达了对此的深切歉意，并向所有支持该片的影管院线同仁及观众朋友们致以最诚挚的歉意。”让我们共同期待这部感人至深的影片早日与观众见面，继续传递爱与希望的力量。

    ​电影 ​野孩子 ​延期上映

  • 合资硬派越野还香吗！国产普拉多7月19日量产下线 售价45.98万元起

    一汽丰田官方宣布，全新丰田普拉多车型将于7月19日完成量产下线。今年3月，该车型已成功完成小批量试生产，并于6月23日确认2#车下线，标志着产线已达到批量生产标准。作为老牌硬派越野的常胜将军，普拉多自发布以来就受到了国内广大车友的喜爱，但是，如今坦克500、方程豹等国产硬派越野路续上市，普拉多能否凭借其此前的优势继续称霸硬派市场，让我们拭目以待吧。

  • 10位主播等你打Call！快手主播大擂台第二季7月5日晚南京开唱

    从草根到歌手，快手直播间里见证了太多追梦的故事。7月5日晚7点，快手《主播大擂台第二季》快手歌王争霸赛将在南京正式启动，届时《快手好声音第四季》十强主播将线下实力开唱，在艺人导师、大众评审与直播间老铁的共同见证下，开启一场属于快手主播的live唱游夜，在层层PK中角逐出总冠军。每一个追梦少年都值得被看见，每一句动听歌声都值得被听见，让我们一起见证从草根到歌手的他们，谁能登上快手《主播大擂台第二季》快手歌王争霸赛的音浪之巅。

  • Redmi K70至尊版配色全揭晓！：冰璃、墨羽、晴雪

    王腾最新公布了RedmiK70至尊版的三款配色图片，分别是冰璃、墨羽、晴雪。墨羽和晴雪都是老熟人了，是K系列一直延续下来的经典配色。K70至尊版单手握持非常称手，操作流畅，横屏玩游戏既有操控感又久玩不累。

    ​Redmi ​K70至尊版 ​配色图片

  • AI写作宝:AI驱动的文字生产力工具

    AI写作宝是一个利用人工智能技术提供多种写作辅助服务的在线平台。它通过各种功能帮助用户快速生成高质量文本内容，提高写作效率，适用于多种场景，如社媒写作、教育、工作、短视频、电商和娱乐等。

    AI写作 文字生产力 内容生成

  • RTVI-AI:实时语音和视频推理的开放标准

    RTVI-AI是一个旨在简化构建AI语音到语音和实时视频应用的开放标准。它提供了开源SDK代码和标准端点形状、事件消息以及数据结构的文档，支持开发者使用任何推理服务，并允许推理服务利用开源工具为实时多媒体开发复杂的客户端工具。

    AI 实时多媒体 跨平台

  • File Transcribe:AI驱动的音频转文字服务

    File Transcribe 是一款利用先进人工智能技术将音频文件转换为文本的服务。它通过高精度的AI模型，提供即时、准确的转录服务，并具备多种高级功能，如说话人识别、情绪检测、主题检测等。该服务支持多种语言，能够满足不同用户的需求，提高工作效率，适用于记者、学生、企业等各类用户。

    AI转录 多语言支持 高精度

  • NinjaRIP:AI驱动的文档处理工具，快速准确。

    NinjaRIP是一款AI驱动的文档处理服务，它通过先进的机器学习模型来识别模式和提取有意义的信息，从而简化文档工作流程。它以99%以上的准确率在文档识别和数据提取方面提供无与伦比的精确度，确保了数据的可靠性和可信度。NinjaRIP在beta阶段免费提供，一旦过渡到正式版，将提供不同业务需求的定价计划，价格透明且具有竞争力。

    AI 文档处理 数据提取

  • DeepL Chrome扩展:在Chrome浏览器内翻译阅读或书写的内容

    DeepL Chrome扩展是一款由全球最精确的人工智能翻译器支持的浏览器插件，它允许用户在Chrome浏览器中即时翻译阅读或书写的内容。它利用神经网络和人工智能技术，能够捕捉最细微的差别，提供比同行业竞争对手更准确的翻译结果，准确度高达三倍以上。

    翻译 人工智能 Chrome插件

  • 豆包浏览器插件:浏览器AI助手，提升工作学习效率

    豆包浏览器插件旨在通过AI技术提升用户的工作效率和学习效率。它具备快速视频与一键从网页、PDF和视频中总结并生成亮点的功能，同时支持在网页任意地方划词进行全方位AI搜索。此外，它还提供全文对照翻译功能，帮助用户在阅读外文资料时更轻松地理解内容。豆包插件的设计理念是将AI技术与日常使用场景相结合，让用户在进行网页浏览、文档阅读和视频观看时能够更加便捷地获取信息和知识。

    AI 浏览器插件 翻译

  • 聚好用AI:一站式创意平台，激发无限创意。

    聚好用AI是一个集成了多种创意工具的在线平台，旨在帮助用户快速生成和编辑各种创意内容。它结合了AI技术，使得设计、绘画、音乐创作等变得更加简单和高效。平台的主要优点在于其易用性、高效性和创新性，能够满足不同用户在创意表达上的需求。聚好用AI背后的技术团队拥有丰富的行业经验，致力于通过AI技术推动创意产业的发展。目前，该平台提供免费试用，但部分高级功能可能需要付费。

    AI辅助 创意工具 一站式服务

  • E象:AI技术助力电商，提升运营效率

    E象 HiDream.ai 是一家专注于电商行业的AI技术公司，通过人工智能技术提供高质量的商品图，帮助商家提高商品上架和运营活动的效率。产品通过AI技术替代传统拍摄，降低成本，提升人效，缩短上架时间。主要技术包括AI生成商品图、模特效果图、商品视频生成等，适用于跨境电商和本地电商。

    AI 电商 商品图

  • HackerPulse.io:开发者成长助手

    HackerPulse 是一个专门为开发者设计的个人资料聚合平台。它通过整合 GitHub、LinkedIn 等多个开发者常用的平台数据，帮助开发者构建一个全面的个人资料。这个平台不仅可以展示开发者的技能和成就，还能识别技能差距和提升空间，从而支持开发者的职业成长。

    开发者 技能展示 职业成长

  • SuperCoder 2.0:开源自主软件开发系统

    SuperCoder 2.0是一个开源的自主软件开发系统，利用大型语言模型（LLMs）和大型动作模型（LAMs）针对Python代码生成进行微调，以实现更高精度的一次性或少次编程。它结合特定于开发框架的软件护栏，如Flask和Django，与SuperAGI的通用智能开发代理一起，提供复杂的现实世界软件系统。SuperCoder 2.0还确保了您的知识产权和代码免受AI相关的滥用，并与现有的开发栈如Jira、Github或Gitlab、Jenkins、CSPs以及QA解决方案如BrowserStack/Selenium Clouds深度集成，确保无缝的软件开发体验。

    开源 自主开发 Python

  • Llama Tutor:个性化AI教学助手，学习更高效

    Llama Tutor是一个基于Llama 3.1和Together AI的个性化AI教学助手，旨在为用户提供定制化的学习体验。它完全开源，用户可以在GitHub上找到相关代码并进行个性化的调整。该产品通过用户输入的学习主题和教育水平，生成个性化的学习计划，帮助用户更高效地掌握知识。

    AI教学 个性化学习 开源

  • HoloDreamer:从文本描述生成全息3D全景世界

    HoloDreamer是一个文本驱动的3D场景生成框架，能够生成沉浸式且视角一致的全封闭3D场景。它由两个基本模块组成：风格化等矩形全景生成和增强两阶段全景重建。该框架首先生成高清晰度的全景图作为完整3D场景的整体初始化，然后利用3D高斯散射（3D-GS）技术快速重建3D场景，从而实现视角一致和完全封闭的3D场景生成。HoloDreamer的主要优点包括高视觉一致性、和谐性以及重建质量和渲染的鲁棒性。

    3D场景生成 文本驱动 虚拟现实

  • MusiConGen:基于Transformer的文本到音乐生成模型

    MusiConGen是一个基于Transformer的文本到音乐生成模型，它通过时间条件增强对节奏和和弦的控制。该模型从预训练的MusicGen-melody框架中微调而来。它使用符号表示的和弦和节奏控制，并结合五种不同风格的文本描述来生成样本。生成样本的和弦通过BTC和弦识别模型进行估计，如论文中所述。

    文本到音乐 Transformer模型 音乐生成

  • PixVerse V2:轻松创建视觉冲击的视频内容。

    PixVerse V2是一个革命性的更新，它赋予每个用户轻松创建令人惊叹的视频内容的能力。使用V2，您可以轻松制作视觉冲击力强的电影，甚至可以加入现实世界中不存在的元素。主要优点包括模型升级、画质提升、剪辑间的一致性等。

    视频生成 创意工具 视觉内容

  • KLING AI:激发你的想象力，开启创意生产的新时代。

    KLING AI是快手可灵的国际版，是一个以AI技术为核心的创意生产平台，提供AI图像和视频生成服务。其背后的技术由KOLORS和KLING提供支持，旨在通过先进的算法快速生成高质量的视觉内容，帮助用户实现创意想法，提升生产效率。

    AI图像 AI视频 创意生产

  • Comfy Deploy:快速部署AI应用的协作平台

    Comfy Deploy是一个面向产品团队的开源平台，专注于将ComfyUI工作流程快速转化为生产就绪的API。它提供了一键部署API、强大的管理GPU支持、任何模型和自定义节点的安装，以及无需自托管即可享受的ComfyUI的强大功能。该平台通过简化复杂流程，帮助团队协作、迭代和部署AI应用，显著提高了生产效率。

    AI应用 API部署 GPU管理

  • NVIDIA AI Foundry: 提供定制化的 AI 模型和解决方案。

    NVIDIA AI Foundry 是一个平台，旨在帮助企业构建、优化和部署 AI 模型。它提供了一个集成的环境，使企业能够利用 NVIDIA 的先进技术来加速 AI 创新。NVIDIA AI Foundry 的主要优点包括其强大的计算能力、广泛的 AI 模型库以及对企业级应用的支持。通过这个平台，企业可以更快速地开发出适应其特定需求的 AI 解决方案，从而提高效率和竞争力。

    AI 机器学习 深度学习

  • HeyGen Interactive Avatar:在线创建AI虚拟形象视频，实时互动。

    HeyGen Interactive Avatar是一个在线AI视频生成器，专注于创建和优化虚拟形象视频，支持实时互动。它允许用户创建一个为连续流媒体优化的虚拟形象，同时提醒用户保持头部和手部的最小动作。HeyGen的背景信息包括与Baron David和Ryan Hoover等知名人士的合作，产品目前处于Beta测试阶段，提供免费试用。

    AI 虚拟形象 视频生成

  • Adobe Firefly Vector AI:创意生成AI工具

    Adobe Firefly Vector AI是Adobe推出的一系列创意生成AI模型，旨在通过生成AI功能增强创意工作。Firefly模型和服务于Photoshop、Illustrator、Lightroom等Adobe创意应用中。它通过文本到图像、生成填充、生成扩展等功能，帮助用户以前所未有的控制力和创造力生成丰富、逼真的图像和艺术作品。Firefly的训练数据包括Adobe Stock的授权内容、公开许可内容和公共领域内容，确保其商业使用安全。Adobe致力于负责任地开发生成AI，并通过与创意社区的紧密合作，不断改进技术，支持和提升创意过程。

    生成AI 创意工具 图像生成

  • Jelled.ai:使用AI数字孪生优化职场沟通

    Jelled.ai是一个利用人工智能技术来提升职场沟通效率的平台。它通过创建用户的数字孪生，帮助用户从Gmail和Slack等主要通信渠道中提取、总结关键信息，并生成及时、知情的邮件草稿。数字孪生能够学习用户的邮件回复模式，节省时间和精力。此外，它还提供了即时回复、智能代理聊天、消息审查等功能，帮助用户有效管理日常沟通。Jelled.ai致力于保护用户数据安全，通过年度安全审计和符合Google API服务用户数据政策的措施，确保数据安全。

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