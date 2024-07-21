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Netflix 首席执行官谈人工智能：观众「不关心」使用什么技术生产内容

2024-07-21 10:14 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7 月 21 日消息:从去年的好莱坞罢工中我们可以明确看出：大型制片厂非常希望能使用 AI 技术，或者至少不希望因为艺术家或合同等问题而限制他们尝试这项技术。原因很简单：AI 生成的内容速度快、不抱怨且成本低（如果你不考虑环境成本）。虽然大多数时候 AI 生成的内容质量不高，但它确实快速、便宜且不会抱怨。如果你不认为自己在从事「高质量艺术」业务，这基本上是双赢的局面。

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目前的问题至少部分在于形象问题，这也是为什么我们偶尔会听到大型制片厂负责人和其他高管的发言，比如 Netflix 联合 CEO Ted Sarandos 日前的发言。在最近的一次 Netflix 财报电话会议后，Sarandos 向 Deadline 表达了一个熟悉的观点：AI 只是一个「工具」，永远无法取代「写作的美」或「讲故事的艺术」。

Sarandos 显然是在说，你不必害怕工具，因为它们是无害且有帮助的。Sarandos 直接说：「我认为 AI 将生成一套极好的创作工具，是创作者讲述更好故事的绝佳方式。」但他在一种「讨好艺术家」的方式中承认，联系来自于「写作的美，是演员之间的化学反应，是情节，是意外的转折。」不过，Sarandos 接下来试图提出一个框架，认为人们并不真正关心他们消费的艺术是否由 AI 辅助生成。「我不是说观众不会注意到这些其他 [AI] 的东西。但我认为他们主要关心的是与故事的连接。而且我认为他们可能不太关心预算，甚至可能不太关心交付的技术。」

Sarandos 接着将 AI 与动画进行了类比，他说：「如果你回顾一百年的娱乐历史，你会看到伟大的技术和伟大的娱乐如何携手并进，」他说。「从手绘动画到 CGI 动画，动画并没有变得更便宜，而是变得更好了。而且今天从事动画工作的人比历史上任何时候都多。」

如果你仔细分析 Sarandos 声明中的所有措辞——包括一些创作者自己也急于开始尝试这些技术的说法——可以得出的结论是，Netflix 将继续尝试 AI 内容生成，只要不引起过多争议。显然，像 Sarandos 这样的人知道，公众对用这项技术取代艺术家工作的接受度仍然有限，但他们也知道这是一个可以继续探索和推动的领域。

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