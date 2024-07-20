OpenAI 已与博通洽谈开发新型 AI 芯片以保持领先优势

站长之家(ChinaZ.com) 7 月 20 日消息: OpenAI 正在与包括博通（Broadcom）在内的半导体设计公司进行谈判，讨论开发新芯片的事宜。这家人工智能公司希望借此减少对英伟达（Nvidia）的依赖，并加强其供应链。

这些谈判是由 OpenAI 的联合创始人兼首席执行官 Sam Altman 发起的，目的是增加运行日益强大的 AI 模型所需的组件和基础设施的供应。

「AI 发展的限制因素在于容量：芯片容量、能源容量、计算容量。[OpenAI] 不会坐视他人在前线建立这些能力」一位了解 OpenAI 计划的人士表示。

Altman 与芯片制造商、合作伙伴（包括微软）、政府机构和金融支持者进行了接触，旨在提高产能，并保持公司在科技大潮中的核心地位，这一浪潮始于 2022 年底推出的 ChatGPT 聊天机器人。

据 The Information 首次报道，OpenAI 和博通之间的谈判主要集中在博通如何在为 OpenAI 开发新芯片方面发挥作用。

据知情人士透露，这些谈判还处于早期阶段，OpenAI 已经「在整个行业进行接触」。

OpenAI 在一份声明中表示：「OpenAI 正在与行业和政府利益相关者进行持续对话，以增加获得基础设施的机会，确保 AI 的好处被广泛获取。这包括与顶级芯片设计师、制造商和数据中心建设者合作。」

强大的半导体是顶级 AI 公司最热门的商品之一。OpenAI、微软及其主要竞争对手 Anthropic 和谷歌特别依赖于英伟达最先进的图形处理单元来训练和运行他们的模型。

在短期内，OpenAI 不太可能与英伟达的技术实力竞争，但该公司一直在探索多种方式，以在追求通用人工智能（AGI，即能够在多种认知任务上超越人类的 AI）方面变得更加自给自足。

据知情人士透露，即使有微软承诺的 130 亿美元支持，这家初创公司仍需要外部的金融支持或商业合作伙伴，才能实现其计划。

「可以公平地说，做这些事情需要大量的资金」这位人士说。

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