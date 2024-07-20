微软 Azure AI 已上线 OpenAI 最快的新模型 GPT-4o mini

站长之家(ChinaZ.com) 7 月 20 日消息：微软 Azure AI 发布博客文章宣布，OpenAI 最快的模型 GPT-4o mini 现已在 Azure AI 上线。该模型支持文本处理，并承诺未来将支持图像、音频和视频。

图片来自 微软 Azure AI

GPT-4o mini 比 GPT-3.5 Turbo 更智能，在多任务语言理解评估中得分为 82%，相比之下，GPT-3.5 Turbo 的得分为 70%，且价格更具优势，降低了 60% 的成本。此外，GPT-4o mini 提供了一个更广泛的 128K 上下文窗口，以及改进的多语言能力。

Azure AI 为 GPT-4o mini 提供了一系列安全特性，包括启用默认的内容安全功能，如提示屏蔽和保护材料检测。这些安全特性的性能得到了提升，包括引入了异步过滤器。Azure AI 还扩展了数据驻留选项，现在在 27 个区域提供服务，包括最近在西班牙推出的第九个欧洲区域。

GPT-4o mini 还推出了全球性的按需支付选项，通过这种部署方式，客户可以根据实际消耗支付费用，同时获得更高的吞吐量限制。Azure AI 还提供了更高的性能和灵活性，包括对 GPT-4o mini 的批量服务支持，以及针对特定用例的微调功能。微软还承诺保护客户免受第三方知识产权主张。

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