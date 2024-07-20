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郭明錤：预期 Apple Intelligence 将推动苹果 iPhone 16 销售「可能过于乐观」

2024-07-20 07:39 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7 月 20 日消息：根据苹果分析师郭明錤的说法，尽管有些报道声称苹果增加了 iPhone 16 的订单，但实际情况似乎并非如此。郭明錤引用了苹果供应商台积电和大立光最近发布的财报作为佐证。

苹果、 iOS 18、Apple Intelligence

台积电最近表示，他们没有看到出货量的增长，而大立光则表示，2024 年的高端机型订单与去年相似。郭明錤认为，苹果在 2024 年下半年订购的 iPhone 16 数量约为 8700 万部，低于 2023 年苹果订购的 9100 万部 iPhone 15

郭明錤还指出，某些供应商可能被要求增加生产，但这可能是由于「个别行业或组件的特定需求」。

他认为，预期苹果智能（Apple Intelligence）将推动 iPhone 16 销售「可能过于乐观」，因为该功能目前仅支持美国英语用户。

「一般认为，iPhone 16 订单增加是由于苹果智能的推出。然而，苹果智能将在 2024 年下半年仅向美国用户提供测试版，并且苹果智能 Siri 目前只支持英语。无论苹果智能本身是否能带动更换需求（这是另一个大话题），认为消费者会因为 2024 年下半年的苹果智能测试版购买新的 iPhone 16 的预期可能过于乐观。」

本月早些时候，彭博社报道，苹果寄希望于 iOS 18 的 AI 功能在 2024 年将 iPhone 出货量提升 10%。苹果智能需要 iPhone 15 Pro 或更新机型，因此拥有旧款 iPhone 的客户需要升级到 iPhone 16 才能使用这些新技术。

苹果智能包括一系列新功能，如用于校对、润色和总结文本的写作工具，用于生成图像的 Image Playground，以及用于创建自定义表情符号的 Genmoji。苹果智能还将全面改进 Siri，但新 Siri 功能计划要到 2025 年才会推出。

到目前为止，苹果尚未为中国消费者推出相关的 AI 功能，并且在 iOS 18 推出时，苹果智能也不会在欧盟上线。

另外，《连线》本周早些时候的调查报告称，来自热门内容创作者的超过 170，000 个视频是用于训练人工智能模型的数据集的一部分。苹果公司使用了该数据集来开发其开源 OpenELM 模型，该模型于 4 月份公开。

苹果则已向 9to5Mac 确认，OpenELM 并不支持其任何人工智能或机器学习功能，包括该公司的 Apple Intelligence 系统。苹果澄清称，OpenELM 的创建纯粹是为了研究目的，旨在推进开源大语言模型的开发。

该公司强调，由于 OpenELM 未集成到 Apple Intelligence 中，因此「YouTube Subtitles」数据集不会用于为其任何商业人工智能功能提供支持。苹果重申了之前的声明，即苹果智能模型是根据「许可数据进行训练的，包括为增强特定功能而选择的数据，以及我们的网络爬虫收集的公开数据。」

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