华为鸿蒙智行宣布问界M9上市7个月大定超11万台

站长之家(ChinaZ.com) 7月19日 消息:7月19日，鸿蒙智行宣布其问界旗舰SUV车型M9自上市以来7个月的订单量已超过11万台，这一成绩使其在50万元以上价格区间的所有车型和动力形式中销量排名第一。

截至7月14日的数据显示，问界M9在今年已交付6.13万台，目前还有近5万台的订单储备。客户对M9的忠诚度非常高，他们宁愿等待也不愿意选择其他品牌的车型。

6月26日，问界宣布M9的订单量达到10万台，仅23天后，订单量又增加了1万台，平均每天有400多台的订单，增长速度非常快。

M9是华为主导开发的全新车型，与M5和M7不同，它具有许多亮点，例如采用“超强玄武车身”，配备了9000吨一体压铸技术，后车体和全车铝合金体积占比高达80%，轻量化系数低至2.02，全车12处使用了2000MPa核潜艇级热成型钢。

车内采用三排六座布局，第二排为双独立座椅，中间有过道方便第三排乘客进出。基于纯电平台打造，车内地板为纯平状态，车内还配备了冰箱和带有投影幕布的车载投影系统。

增程版搭载了1.5T发动机和前后电机组成的驱动系统，发动机最大功率112千瓦，系统最大功率365千瓦（496马力），零百加速时间为4.9秒。纯电版同样配备双电机，系统综合最大功率390千瓦(530马力)，零百加速时间为4.3秒。全系车型均标配华为乾崑高阶智驾系统，并将在8月升级至最新的ADS3.0版本。

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