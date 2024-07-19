首页 > 业界 > 关键词  > 正文

华为鸿蒙智行宣布问界M9上市7个月大定超11万台

2024-07-19 15:51 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月19日 消息:7月19日，鸿蒙智行宣布其问界旗舰SUV车型M9自上市以来7个月的订单量已超过11万台，这一成绩使其在50万元以上价格区间的所有车型和动力形式中销量排名第一

截至7月14日的数据显示，问界M9在今年已交付6.13万台，目前还有近5万台的订单储备。客户对M9的忠诚度非常高，他们宁愿等待也不愿意选择其他品牌的车型。

6月26日，问界宣布M9的订单量达到10万台，仅23天后，订单量又增加了1万台，平均每天有400多台的订单，增长速度非常快。

M9是华为主导开发的全新车型，与M5和M7不同，它具有许多亮点，例如采用“超强玄武车身”，配备了9000吨一体压铸技术，后车体和全车铝合金体积占比高达80%，轻量化系数低至2.02，全车12处使用了2000MPa核潜艇级热成型钢。

车内采用三排六座布局，第二排为双独立座椅，中间有过道方便第三排乘客进出。基于纯电平台打造，车内地板为纯平状态，车内还配备了冰箱和带有投影幕布的车载投影系统。

增程版搭载了1.5T发动机和前后电机组成的驱动系统，发动机最大功率112千瓦，系统最大功率365千瓦（496马力），零百加速时间为4.9秒。纯电版同样配备双电机，系统综合最大功率390千瓦(530马力)，零百加速时间为4.3秒。全系车型均标配华为乾崑高阶智驾系统，并将在8月升级至最新的ADS3.0版本。

50万以上不分车型销量第一！问界M9上市7个月大定超11万台

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 【腾讯云】11.11云上盛惠！云服务器首年1.8折起，买1年送3个月！

    11.11云上盛惠！海量产品 · 轻松上云！云服务器首年1.8折起，买1年送3个月！超值优惠，性能稳定，让您的云端之旅更加畅享。快来腾讯云选购吧！

    Docker容器镜像

    Docker容器镜像

    去看看
    Docker容器镜像 60元/15天
    爆款产品组合购

    爆款产品组合购

    去看看
    爆款产品组合购 低至1元
    腾讯云x NVIDIA加速计划

    腾讯云x NVIDIA加速计划

    去看看
    腾讯云x NVIDIA加速计划 最高获赠10万元扶持基金
    2核2G云服务器

    2核2G云服务器

    去看看
    2核2G云服务器 112元/1年
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • 个月大定十万+，问界M9重塑豪华车市场格局

    在中国豪华车市场的新纪元中，鸿蒙智行旗下的豪华科技旗舰SUV问界M9再次书写了辉煌篇章。自今年初上市以来，短短六个月内，问界M9累计大定突破十万大关，这一成绩不仅刷新了中国市场豪华品牌车型的销量纪录，更稳固了其在中国市场50万以上豪华车销量冠军的宝座。问界M9凭借出色的销量表现，成功打破了传统豪华品牌的垄断格局，为中国汽车品牌的高端化征程注入了强

    ​豪华车市场 ​新能源汽车 ​鸿蒙智行

  • 问界M9上市6个月大定破10辆无定语第一 余承东：8发布享界S9 形成双9旗舰

    华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东今日宣布，问界M9上市6个月，累计大定突破10万辆。也创造了中国市场豪华品牌车型销量新纪录。该车上市后将和问界M9组成9系双旗舰”，共同对盘踞中国多年的豪华品牌发起冲击。

    ​华为 ​新能源汽车 ​智能汽车

  • “叔圈男神”涂松岩点赞问界M9华为智驾减轻路怒症

    快科技6月29日消息，近日，曾在电视剧《三体》饰演杨卫宁的涂松岩公开表示，成为华为问界M9车主后，对智能驾驶的感受又上了一个台阶。作为问界M9的车主，涂松岩说智驾减轻路怒症。在这之前，已经有多位影视明星成为了问界车主，都对华为智能驾驶点赞。长安汽车执行副总裁张晓宇曾公开表示，华为的智驾系统更有机会超越人类的驾驶水平。在长安汽车执行副总裁看来，华为通过规则的精细化打磨，在端到端的范式下，起到了兜底的作用的；华为选择激光雷达加上不同传感器组合的方案，实现全环境感知能力，保证在各种场景下都远超人类的智驾安全?

  • 问界M9狂揽10大定，引领中国汽车品牌高端化新浪潮

    在中国汽车市场，豪华车领域的竞争历来激烈。近期一款名为问界M9的新能源汽车却以惊人的表现，刷新了人们对于国产汽车品牌的认知。这款车在发布仅6个月的时间内，累计大定已超10万台，不仅创造了销量奇迹，更在降价潮的汽车市场逆向生长，终端均价高达55万以上，无疑为中国汽车品牌高端化树立了新的标杆。科技时代，中国品牌用智能化定义新豪华问界M9的成功并非�

    ​豪华车 ​新能源汽车 ​华为技术

  • 为何不加入华为鸿蒙智行 长安董事长：做汽车一定要有自己品牌

    众所周知，华为目前和车厂合作主要采取三种模式，一种是非常简单的零部件，另一种则是华为Hi，在这种模式下，华为会提供智能座舱和智能驾驶，并不会介入车辆的设计、生产和销售。最高级别的则是鸿蒙智行，此种模式下，华为会深入到车辆的设计、生产、销售、售后等各各个阶段，除了自己不造车，几乎把车厂的活儿都干了。值得一提的是，除了阿维塔之外，华为Hi模式也将迎来新的玩家，目前已有岚图汽车、猛士科技、广汽传祺、深蓝汽车等和华为签署了合作协议，预计都是Hi模式或者类似的合作方式。

    ​华为 ​智能汽车 ​合作模式

  • 为什么50 问界M9卖得好 余承东：智能化、机械素质远超百万豪车

    快科技7月17日消息，近日，余承东曾在直播间公开表示，问界M7实现了30万以上车销量第一；M9实现50万以上高端车市场销量第一，超过传统BBA。M9为什么卖得好？余承东称华为智能化领先，而且机械素质也比别人好一截。我们有种新的技术来实现它（机械素质），不管是奔驰宝马，奥迪，还有路虎揽胜保时捷，还有库里南等，我发现我们在这些机械的素质上，都比别人还好”。�

    ​华为智能化 ​智能驾驶 ​车销量

  • 向特斯拉Model Y发起挑战！华为鸿蒙智行智界R7申报

    在工信部最新一批次的新车申报名录中，由华为和奇瑞合作打造的智界品牌第二款车型智界R7正式亮相，该车定位于纯电中大型轿跑SUV，竞争目标显然是当前销量最高的特斯拉ModelY。R7采用了和智界S7相同的家族化设计理念，车头部分依旧是全封闭式设计，贯穿式日行灯搭配饱满的LED大灯，非常有辨识度，侧面确实流畅，强化视觉柔和度，车尾部分，后风挡下部有一个小尾翼，并配有智界S7同款贯穿式尾灯。标配800V碳化硅高压平台，支持超快充，拥有单电机版本和双电机版本，单电机版最大功率215千瓦，双电机版本最大功率365千瓦，CLTC工况最大续航里程预计可达850公里，售价大概率围绕30万元展开。

    ​智能汽车 ​华为 ​新能源汽车

  • 余承东没吹牛！问界M7上市首月交付20000：创纪录了

    问界新M7Ultra又创造了新纪录：新势力车型交付最快！据鸿蒙智行官方发布的海报显示，问界新M7Ultra上市首月交付辆超2万台，此时距离其交付破万台仅过去了12天交付第一个1万台用了18天，看得出来，产能提速非常猛。新车还升级了CDC连续可变阻尼减振器，再次补足了短板，车辆悬挂软硬支持自动调节，并且实现了ADS预瞄与CDC减振器自动调节的智能协同能力，同时也将麋鹿测试成绩提升至75.5km/h，对于一款中大型SUV言，这样的表现可圈可点。

  • 华为：流量增速摩尔定律 平均每17个月翻一番

    快科技6月26日消息，在2024 MWC上海期间，华为常务董事、ICT基础设施业务管理委员会主任汪涛在大会上发表了加速5G-A发展，开启移动AI时代”的主题演讲。他表示，2024年，5G-A商用元年和AI入端元年碰撞，将开启移动AI时代”。汪涛称，图形交互变革在过去10年推动了移动流量快速增长，DOU（平均每户每月上网流量）在过去十年增长120多倍，平均每17个月翻一番，流量增速超摩尔定律。而移动AI时代将引领内容交互的再次变革，随着生成式内容将会取代检索式成为主流，交互效率百倍提升。随着AIGC将推动3D、空间视频等全模态内容生产，交互信息量

    ​华为 ​5G-A ​移动AI

  • 上市64天 理想L6交付3辆：誓要和问界M7争雌雄

    据理想汽车官方发布，全新L6上市64天交付超3万台。有意思的是，同样是在今天，问界官宣新M7Ultra上市20天大定超3万台，目前交付已逾1万台，两款车虽然价格有差异，但确实存在竞争，选择同一天发战报，看得出来颇有些针尖对麦芒、誓要争雌雄的意味。自上市以来，理想L6迅速成为了25万级最为畅销的国产新能源SUV，也成为了理想今年最为走量的品牌车型和销量支撑。

  • Animate Old Photos:用AI技术让老照片动起来

    Animate Old Photos是一个利用Kling AI技术将老照片转化为生动视频的网站。它通过AI技术使旧时记忆重新焕发活力，为用户带来更加生动和动态的体验。该产品目前处于beta测试阶段，免费提供服务，但随着高级功能的增加，未来可能会推出付费计划。

    AI 图像处理 视频制作

  • Discovery Outcomes:AI驱动的产品管理操作系统

    Discovery Outcomes是一个AI驱动的产品管理操作系统，旨在简化和增强产品管理流程。它通过集成工具、促进协作，并利用AI提高工作效率。该平台通过统一平台覆盖从设定目标到功能交付的所有内容，解决工具跳跃、数据冗余和信息孤岛等常见挑战。Discovery Outcomes通过AI驱动的效率提升，旨在提高上市时间、生产力、创新率、交付物质量、适应性、灵活性、跨功能协作和投资回报率。

    AI 产品管理 协作

  • Revent.ai:使用AI快速创建专业演示文稿

    Revent.ai 是一个专注于利用人工智能技术帮助用户快速创建专业演示文稿的平台。其核心功能包括演示文稿自动化和设计服务，旨在通过简化设计流程，让用户能够专注于内容的传达，从而提升演示文稿的质量和效率。Revent.ai 的使命是让技术更好地服务于人，强调以人为本，确保质量和价值始终贯穿于产品之中。

    演示文稿 自动化 设计服务

  • AI Memory:智能记忆助手，随时随地回忆重要信息

    Flot.ai的AI Memory是一个基于人工智能的个人知识库管理工具，通过AI Memory功能，帮助用户轻松构建和回忆个人知识库。它允许用户通过简单的点击操作，从任何应用程序或网站保存文本到AI记忆中，并随时通过与AI对话来回忆这些信息。产品强调了其无需组织、易于访问和使用的特点，以及对隐私的高度重视，符合GDPR标准。

    AI 知识管理 信息检索

  • AI数学解题器:智能解决数学问题，提升学习效率

    AI数学解题器是由数学AI和数学GPT模型（如GPT-4o）驱动的在线工具，旨在提供广泛的数学问题解决方案。它利用先进的人工智能技术，为学生和教师提供详尽的分步解答，增强了对数学概念的理解和解题能力。该产品背景是数学学习中对高效解题工具的需求，定位于免费提供高质量的教育支持。

    数学 教育 人工智能

  • CohesiveAI:AI驱动的数据采集与分析工具

    Cohesive是一款集成在Google Sheets中的AI工具，它允许用户通过AI技术进行数据的批量分析、个性化生成以及网页抓取，特别适用于需要大规模数据采集和分析的商业场景。它支持在Google Sheets内直接进行操作，无需学习新平台，简化了数据导入和导出的流程。Cohesive还提供了与ZeroBounce的集成，帮助用户找到或验证电子邮件地址。

    AI 数据采集 数据分析

  • AI Renamer:智能文件重命名工具

    ai-renamer 是一个基于 Node.js 的命令行工具，利用 Ollama 和 LM Studio 模型（如 Llava, Gemma, Llama 等）智能地根据文件内容重命名文件。它支持视频、图片等多种文件类型，并且可以通过自定义参数来优化重命名过程。该工具使用户能够自动化文件管理，提高效率，尤其适合需要批量处理文件名的开发者和内容创作者。

    文件管理 机器学习 自动化

  • EasyMedia:AI驱动，快速将YouTube视频转化为社交媒体内容。

    EasyMedia是一个利用人工智能技术，帮助用户将YouTube视频内容快速转化为适合不同社交媒体平台的帖子、推文等。它支持Facebook、Instagram、Twitter、LinkedIn等多个平台，能够根据平台特点自动调整内容格式，提高内容的吸引力和传播力。产品背景在于帮助用户节省内容创作时间，同时增加其在数字世界中的影响力。

    AI 社交媒体 内容创作

  • Kuluko:将想法变成有声书

    Kuluko是一款AI驱动的有声书生成器，它允许用户通过简单的提示或个性化的设置来创作属于自己的有声书。它提供了两种模式：简易模式和高级模式，以满足不同用户的需求。简易模式下，用户只需输入一个提示，AI即可生成完整的小说。高级模式则允许用户自定义故事的各个方面，包括角色、类型、背景、故事时间、叙述者声音等。Kuluko将故事转化为长达4小时的有声书，用户可以立即开始收听。此外，Kuluko还具有个人和公共图书馆功能，用户可以选择私密享受或与他人分享。

    AI 有声书 个性化

  • fastn:无代码AI驱动的集成平台

    fastn是一个无代码、AI驱动的集成平台，旨在帮助开发者通过单一、统一的API连接和编排多个数据源。它通过AI代理创建API，支持即时API组合，无需编码即可实现数据流的连接。fastn的主要优点包括降低成本、加速开发和上市时间、提高可靠性和安全性。它通过实时数据编排、统一数据访问和监控与故障排除等功能，帮助企业构建互联生态系统。

    无代码 AI驱动 API集成

  • Wasps:AI代码审查工具，快速理解代码库并修复问题。

    Wasps是一个集成在VSCode中的AI代码审查插件，通过深度分析和理解代码库，能够快速识别并修复代码中的错误和漏洞。它为开发者提供即时反馈，推荐潜在问题和改进建议，帮助提高代码质量和开发效率。

    AI代码审查 VSCode插件 代码质量

  • LLM Optimize:专业网站审计，提升AI推荐排名

    LLM Optimize 是一套工具，旨在帮助用户优化网站，使其在AI聊天机器人和生成引擎（如ChatGPT和Google的AI Overview）中排名更高。该工具通过专业的网站审计，提供可操作的建议，帮助用户在这些生成引擎中获得更好的展示效果。其重要性在于，随着AI技术的不断发展，传统的SEO策略正在逐渐被LLM（Large Language Models，大型语言模型）优化所取代。LLM Optimize通过分析网站内容和竞争对手的策略，提供定制化的优化方案，帮助用户在AI驱动的搜索结果中获得更高的曝光率。

    网站优化 AI推荐 关键词分析

  • Meme Search:通过文本搜索快速找到完美表情包

    Meme Search是一款通过视觉内容和文本索引表情包的应用程序，它能够让用户通过文本搜索快速找到所需的表情包。该应用使用自然语言处理技术，将图片中的文本描述自动生成并作为向量索引存储，从而实现快速检索。Meme Search的开源特性和创新的搜索方式，使其成为提升表情包搜索效率的有力工具。

    表情包 搜索 自然语言处理

  • PDFJourney:快速且经济的PDF创建方式

    PDFJourney 是一个旨在为用户提供快速且经济的PDF创建服务的网站。它通过简化用户界面和操作流程，使得用户能够轻松地创建PDF文件。该产品的主要优点在于其高效的渲染速度和低廉的成本，这对于需要频繁处理文档的用户来说是一个巨大的优势。PDFJourney 是 GPT4 的微调版本，它致力于通过技术手段降低文档处理的复杂性和成本，从而提升用户的工作效率。

    PDF创建 文档处理 品牌定制

  • AnyParser:准确、私密且可配置的文档检索LLM

    AnyParser Playground 是一个基于网页的解决方案，旨在帮助用户从PDF和图像文件中提取信息。它通过使用机器学习技术，能够处理文件的前10页，为用户提供数据的全面洞察。该平台不存储用户数据，保证了数据的隐私和安全性。

    数据提取 机器学习 隐私保护

  • Reimagic.ai:将照片转化为非凡肖像的革命性应用

    Reimagic.ai是一款革命性的移动应用程序，可以将您的照片转化为非凡的肖像。它具备即时背景转换、无缝融合、多样化使用场景、用户友好界面等功能，适用于人像、宠物和产品摄影，使每张快照都成为杰作。

    AI摄影 图像编辑 背景转换

  • Xspiral:新一代3D可视化设计平台，让创意触手可及。

    Xspiral是一个结合了2D和3D设计的混合平台，通过AI技术增强，提供实时渲染、无需下载、协作功能。它允许用户快速创建、设计、管理、预览、分享和发布3D作品。Xspiral支持使用智能写作功能，如一键重写、总结、扩展和快速思维导图，以及创建和管理交互式3D工作流应用，包括文档、思维导图、流程图等。它还支持在3D空间中进行UI/UX设计，为初学者和专业人士提供了轻松创建3D设计的可能。

    3D设计 AI辅助 实时协作

  • 如果相机:用AI帮你看见各种「如果」背后自己可能的样子

    如果相机是一款利用人工智能技术，帮助用户探索不同生活选择下自己可能的样子的网站。通过AI技术，用户可以体验到不同的生活方式、外貌变化等，从而发现更多的可能性。该产品的主要优点在于其创新性和趣味性，能够激发用户的想象力和探索欲。

    AI 模拟 个性化

  • Relingo:智能双语翻译，助力词汇记忆

    Relingo是一款专注于提升用户英语词汇记忆能力的教育类APP。它通过在用户阅读和观看视频时自动高亮生词并提供翻译，帮助用户在感兴趣的内容中轻松积累单词。产品支持多种语言，包括中文、英文、日文等，覆盖了全文翻译、视频双语字幕、PDF阅读等多种场景，使用户在沉浸式翻译中提升语言能力。

    双语翻译 词汇学习 沉浸式学习

  • AI Photo Filter:AI滤镜，一键转换照片风格

    AI Photo Filter是一个在线服务，使用人工智能技术将用户上传的照片转换成多种艺术风格，如动漫、粘土、3D、像素艺术等。它适用于初学者和专业人士，只需简单点击即可使用。该技术的主要优点包括操作简便、风格多样、效果生动，能够满足不同用户对照片美化和创意表达的需求。

    AI 照片编辑 艺术风格

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM