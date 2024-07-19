微软蓝屏上热搜 部分网友遭遇 Windows 系统崩溃

站长之家（ChinaZ.com）7月19日 消息:今天下午，"微软蓝屏"登上微博热搜。据悉，全球多地的Windows系统用户遭遇了电脑崩溃的问题。
一些网络工程师通过测试发现，用户可以通过进入安全模式，将系统中的Crowdstrike相关驱动文件夹重命名，然后重启电脑，作为暂时的解决方案。
今日早些时候，微软官方表示，部分用户可能无法访问各种Microsoft365应用程序和服务，影响包括但不限于OneDrive、OneNote等。
随后，微软表示，一切都已启动并且正在运行。
（举报）
站长之家（ChinaZ.com）7月19日 消息:今天下午，"微软蓝屏"登上微博热搜。据悉，全球多地的Windows系统用户遭遇了电脑崩溃的问题。
一些网络工程师通过测试发现，用户可以通过进入安全模式，将系统中的Crowdstrike相关驱动文件夹重命名，然后重启电脑，作为暂时的解决方案。
今日早些时候，微软官方表示，部分用户可能无法访问各种Microsoft365应用程序和服务，影响包括但不限于OneDrive、OneNote等。
随后，微软表示，一切都已启动并且正在运行。
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周五的下半天，“微软蓝屏”词条冲上微博热搜，不少打工人惊讶地发现使用Windows的电脑无故蓝屏重启了，其中DeLL、HP的电脑设备居多，也波及ThinkPad等品牌。也有不少国外用户涌入社交平台表示，Windows机器都突然出现BSOD情况，美国、新西兰、日本、印度等国家均有用户报告蓝屏问题，这一问题似乎很普遍。在不少用户喜提微软送来的假期之际:每家公司的IT管理员要崩溃了。
今天，全球范围内的大量微软Windows设备出现蓝屏现象，此次蓝屏事件与CrowdStrike公司提供的最新安全软件更新有关。CrowdStrike的股价在美股盘前交易中大跌，跌幅超过20%微软自身股价也下跌超过2%。CrowdStrike建议用户通过安全模式或恢复环境启动电脑，并删除位于C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike目录下与错误代码C-00000291*.sys相关的文件，以恢复正常启动。
日前，因CrowdStrike一次失败的软件更新导致全球无数微软Windows设备蓝屏崩溃，成为史上最严重的IT故障之一。微软官方博客发布《帮助客户度过CrowdStrike故障期》的声明。受此次事件影响，19日收盘，CrowdStrike公司股价下跌11.1%。
7月19日，Windows系统在全球大范围内出现故障，包括美国、日本、英国、墨西哥、印度、新西兰、澳大利亚、印度等多地区均受到影响。多国的航空、铁路、银行、企业、媒体、酒店等多领域因此次Windows系统崩溃陷入瘫痪。假设将来有一天在大国博弈的时候，某家公司假装升级出错，然后导致系统出现蓝屏，那就不是电脑死机不上班的问题是机场不能工作，航班不能起飞，高铁
“微软蓝屏”风波仍然占据着科技媒体版面，最新消息显示，这场风波影响了全球约850万台Windows设备。特斯拉CEO马斯克称其为“史上最大IT失败”。微软还表示，正与其它公司合作，共同研究最有效的方法。
近日Windows电脑大规模蓝屏事件持续引发关注。微软全球首席传播官FrankXShaw通过微软中国发布官方声明表示：今天早些时候，CrowdStrike的一次更新导致多个IT系统出现故障，我们正在积极帮助客户，协助恢复服务。如果您有任何疑问或需要其他支持，请联系您的CrowdStrike代表或技术支持。
今日，微软Windows蓝屏登上热搜，不仅国内用户遇到该问题，全球多个国家和地区的Windows用户电脑也遭殃。此次大面积蓝屏一个共同点是，蓝屏设备都安装了最新的CrowdStrike安全软件。CrowdStrike成立于2011年，主要提供基于云的安全软件，其核心产品是CrowdStrikeFalcon平台。
"感谢微软提前放假"的话题迅速攀升至微博热搜榜第二名。社交平台上涌现了大量网友分享的电脑蓝屏照片，并以此幽默地表达对微软的"感谢"，因为他们的电脑故障让他们不得不提前结束工作。蓝屏死机是Windows操作系统在遇到无法恢复的系统错误时所显示的一种屏幕图像，通常包含错误代码和相关信息，是系统崩溃的常见表现。
微软近日开始向Windows11用户推送更新，为平淡无奇的记事本带来了两个非常实用的功能：拼写检查、自动纠错。其实早在今年3月份，微软就开始内测这一更新了，直到现在才完成并推送至少目前仅支持Windows11，并未提及何时下放到Windows10。
今天，微软正式发出公告，Windows11两个非常稳定的版本将很快失去官方支持。官方在公告中指出，初始版本21H2和第一个功能更新版本22H2将很快将失去支持这两个版本仅剩90天生命周期，之后Windows1121H2和22H2无法再获得安全更新。2025年，Windows10也要被微软彻底放弃了。
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Cohesive是一款集成在Google Sheets中的AI工具，它允许用户通过AI技术进行数据的批量分析、个性化生成以及网页抓取，特别适用于需要大规模数据采集和分析的商业场景。它支持在Google Sheets内直接进行操作，无需学习新平台，简化了数据导入和导出的流程。Cohesive还提供了与ZeroBounce的集成，帮助用户找到或验证电子邮件地址。
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Wasps是一个集成在VSCode中的AI代码审查插件，通过深度分析和理解代码库，能够快速识别并修复代码中的错误和漏洞。它为开发者提供即时反馈，推荐潜在问题和改进建议，帮助提高代码质量和开发效率。
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