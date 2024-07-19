抖音开展“风险地点”类内容专项治理 打击危险区域探险等行为

站长之家（ChinaZ.com）7月19日 消息:抖音发布关于开展“风险地点”类内容专项治理的公告称，当前全国已进入暑期和汛期，旅游高峰期也同时到来。

为此，平台将启动为期两个月的“风险地点”专项治理行动，并在暑期结束后保持常态化治理。对发现的风险内容，平台将采取添加标注、内容下架等方式进行处理，对于高危且多次违规的账号平台也会采取账号禁言、封禁等手段治理。

此次治理行动将重点关注以下内容:

1、“野景点”游玩:用户发布涉及未开发或非专业人员进行的高危景点打卡、露营、探索、穿越等可能威胁自身及他人安全的内容。例如，在未开发的“野长城”、山林、沙漠、峡谷等地进行徒步穿越，攀爬等。

2、危险区域探险:宣传、展示进入墓地、废墟、废弃矿洞、未开放的危险生产经营场所等危险区域实施危险行为。例如，在地下坑洞中进行探险、在古墓中探索、进入火车停放区域爬上车顶拍照等。

3、危险戏水行为:展示不安全的游泳、戏水行为的内容，例如在夜间或恶劣天气条件下的戏水，或者在不安全或禁止游泳的湖泊、水域戏水等。

抖音表示，以上行为不仅会危及自身的安全，还有可能对其他用户造成潜在威胁。因此，呼吁网友和各地有关部门向我们提供相关风险信息，与平台共同维护安全的社区环境。

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