站长之家（ChinaZ.com）7月18日 消息:7月18日，抖音推出微短剧经营扶持计划，投入亿级资源补贴优质内容，从微短剧营销、小程序经营、内容创作等方面扶持微短剧制作方经营，促进行业精品化、高质量发展。

经营扶持计划具体分为三个方面:剧有潜力计划、启航计划和辰星计划。

剧有潜力计划，主要适用于微短剧营销场景，旨在从微短剧推广方面“反哺”优质微短剧的制作方，通过广告金返还、广告转化效果和创意策略优化等方式，持续补贴投放微短剧广告的制作方。该计划包括年度框架合作激励、节假日档期激励、优秀剧本榜单评选、重点题材内容激励等扶持措施，一方面为优质内容的推广返还广告资源，提升制作方的营销推广收益，另一方面利用多形式的激励活动，鼓励不同题材微短剧的生产，丰富行业内容生态。

启航计划，由抖音开放平台面向微短剧小程序推出。对符合条件的免费微短剧小程序开发者减免平台分成，取消过往30%的平台分成，降低小程序经营成本，帮助小程序开发者提升收益能力。

辰星计划，面向影视公司、媒体、MCN、个人创作者鼓励精品内容创作，推出联合出品、联合运营两大合作模式，联动全行业共创精品。联合出品模式下，每部剧最高获得500万现金和1亿流量扶持。

本次抖音推出经营扶持计划，预计为优质微短剧补贴10-20%的平台广告收益，后续还将通过资金、流量、推优等方式持续补贴，鼓励优质微短剧的创作和推广。

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