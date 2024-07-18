从敌对到盟友？马斯克180亿美元支持特朗普第三次总统竞选

据《华尔街日报》报道，尽管马斯克和特朗普两人几年前有过争执，但马斯克现在似乎全力支持特朗普，并以真金白银的方式表达他的支持。据说，马斯克每月将向一个新的超级政治行动委员会（PAC）捐款约4500万美元，以资助特朗普的第三次总统竞选。

起初，马斯克在推特上称《华尔街日报》的报道是“假新闻”。但后来，他在回应“结束觉醒”账户时，似乎确认了这一承诺。这个账户指出，他从支持奥巴马到“承诺1.8亿美元”（每月4500万美元乘以四），以重新选举特朗普。

可还记得两年前，马斯克和前总统之间的唇枪舌战?当时，特朗普甚至称马斯克为“胡说八道的艺术家”。马斯克在推特上表示:“我不讨厌这个人，但该是特朗普挂上他的帽子，走向日落的时候了。”特朗普则在自己的社交网络Truth Social上回击，称这位南非出生的大亨会跪地乞求施舍。

尽管马斯克曾邀请特朗普重返推特，但直到2024年3月，他都说他不会支持特朗普重返白宫的竞选。然而，上周末针对前总统的暗杀企图似乎足以让马斯克彻底转变态度，公开支持特朗普，并提供他之前声称今年不会提供的财政支持。

### 划重点: - 💸 **巨额捐款**:马斯克每月向PAC捐款4500万美元，总计1.8亿美元支持特朗普。 - 🔄 **态度转变**:从否认到确认，马斯克对特朗普的支持态度发生了180度大转变。 - 🔥 **过去的恩怨**:回顾马斯克和特朗普之间的唇枪舌战，以及马斯克对特朗普的批评。 - 🚀 **突然的支持**:马斯克在特朗普遭遇暗杀企图后，突然转变态度，公开支持并提供财政支持。

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