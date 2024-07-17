腾讯游戏发布2024暑期未成年人保护专项 推出充值意愿认证等功能

腾讯游戏在2024年暑期开展了一系列未成年人保护专项行动，以应对未成年人使用家长账号进行游戏的问题。以下是该行动的主要措施:
人脸识别策略升级:腾讯游戏实施了“暑期人脸巡航”，在游戏登录和充值环节对疑似未成年人账号加强了人脸识别检查。
防代过人脸巡查:推出了防止家长帮助未成年人绕过人脸识别的新措施，包括加强充值提醒和新增充值意愿认证功能。系统会在充值时提醒家长，并要求确认充值意愿。
家长防骗小课堂:为帮助家长理解并应对孩子可能采取的欺骗手段，腾讯成长守护推出了家长防骗小课堂，并通过分享案例提供实用的指导。
家长服务专线:针对不熟悉互联网操作的家长，腾讯提供了家长服务专线，帮助解决个性化难题。
上线“炸弹锁”:为了打击租号黑产，腾讯上线了人脸识别“炸弹锁”，要求在规定时间内在同设备上完成人脸识别，否则账号将被判定为疑似未成年人并受到限制。
打击游戏内租号信息:腾讯将治理游戏及社区内宣传绕过防沉迷系统的租号售号信息，并对发布相关信息的账号进行处罚。
丰富暑期生活:腾讯鼓励家长和孩子通过参与运动赛事和产品来放下手机，享受亲子时光。目前，正在进行的第二届“奔跑吧·少年”全国青少年家庭健康跳绳大赛以及“未来运动场”微信小程序，提供了多样化的运动玩法。
推出《鹅伴运动》应用:这是一款结合AI运动识别技术和趣味剧情玩法的应用，旨在帮助未成年人发现运动的乐趣并提高身体素质。
通过这些措施，腾讯游戏旨在在暑期期间为未成年人提供更健康、更积极的活动选择，并强化家长和孩子的互动。
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