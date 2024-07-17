腾讯游戏发布2024暑期未成年人保护专项 推出充值意愿认证等功能

腾讯游戏在2024年暑期开展了一系列未成年人保护专项行动，以应对未成年人使用家长账号进行游戏的问题。以下是该行动的主要措施:

通过这些措施，腾讯游戏旨在在暑期期间为未成年人提供更健康、更积极的活动选择，并强化家长和孩子的互动。

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