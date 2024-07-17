沪港旅游新体验：港人用AlipayHK可“一码通行”上海地铁

继年初港人来沪可“一码通行”乘公交、搭轮渡后，7月17日，上海地铁也全线支持香港钱包AlipayHK用户“一码坐地铁”了。通过蚂蚁集团创新的Alipay+跨境数字支付解决方案，在上海20条轨道交通线路（包括磁浮线），香港游客都能用手机上常用的AlipayHK扫码过闸，以港币付车费方便又亲切。此前，香港游客来沪已习惯用手机扫码消费，再加上两地在公共交通出行领域的全面突破，港人“一部手机游上海”更简单。

（图说:香港游客一部手机游上海，可用自己手机上常用的香港钱包AlipayHK，全程港币结算方便又亲切）

“一个App可以搞掂所有嘢，买嘢、食嘢、坐巴士、搭地铁，各种都好方便。”暑期正在上海实习的香港大学生毛贤恩，今天就尝试了用自己的AlipayHK扫码过闸，换乘多条地铁线路感受丝滑。她说没想到香港人来上海也可以不带钱包出门，来了三天都在用手机来埋单，在香港怎么用，到上海就怎么用。接下来一个月，期待靠一部手机就能解决自己在上海生活和旅行的全程。

（图说:通过Alipay+跨境数字支付解决方案，港人来沪用香港钱包AlipayHK即可一码通行坐地铁）

上海地铁和港铁都是全中国最繁忙的地铁之一。香港游客用家乡钱包来上海坐地铁，体现了上海对外开放的包容和活力。上海地铁方面表示，AlipayHK是第一个来沪可以直接扫码坐地铁的境外支付工具，也是上海地铁首次对境外电子钱包用户提供“一码通行”乘车服务。上海地铁Metro大都会乘车码用上Alipay+新技术，让更多香港朋友来沪出行和旅游都更方便，带来宾至如归的亲切感。期待将来更多其他国家和地区的移动支付方式，来上海也能扫码坐地铁，游上海更高效。

仅次于深圳和广州，上海是最受港澳游客欢迎的第三大内地城市。此前，香港用户用AlipayHK不仅在港可用于超九成的公共交通工具，还能通过Alipay+跨境服务广泛乘坐广州、中山、佛山等大湾区的公交车和深圳地铁，以及买全国火车票和高德打车。春节前，Alipay+服务助力AlipayHK走出大湾区，后者率先联合上海久事集团旗下交通卡公司，上线了“上海公共交通乘车码”服务，突破了港人来沪坐公交的难题，可乘遍申城的公交车、轮渡及松江有轨和金山铁路。此次AlipayHK又“解锁”上海地铁，让港人来沪citywalk的探索范围更大。

（图说:通过Alipay+跨境服务，12个境外电子钱包用户来了都能扫码付，中小商户可迎来更多“跨境生意”）

服务入境消费便利，在中国人民银行、外 汇局等部门的支持和指导下，蚂蚁集团联合多方伙伴推出了“外卡内绑”（下载支付宝绑境外银行卡）和“外包内用”（通过Alipay+服务让境外钱包来华直接扫码付）2套解决方案，不仅能改善入境游客体验，更可便利中小商家接更多“跨境生意”。包括AlipayHK在内9个国家和地区的12个境外移动支付App，在中国内地千万商户都能用。上海30多个商圈、地标、涉外社区，以及两大国际机场和三大火车站，也在积极响应“入境消费友好型商圈”倡议，上万商家统一标识，合力推广入境支付便利。

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