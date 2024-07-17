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小米MIX Flip外观公布 将于7月19日发布

2024-07-17 09:43 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月17日 消息:今天上午，小米公司终于揭开了其首款小折叠屏手机——小米MIX Flip的神秘面纱，并宣布这款手机将在7月19日与大家见面。随着发布日期的公布，小米也展示了新机的外观设计，其中最引人注目的便是其超大尺寸的副屏，据悉这块副屏大小约为4英寸，是迄今为止小折叠手机中最大的外屏。

小米MIX Flip不仅在外观设计上带来惊喜，更在性能和功能上展现了小米对小屏旗舰手机的全新理解。据小米产品经理魏思琪透露，小米MIX Flip配备了小尺寸机身与全功能的大外屏，这一设计被视为小屏手机的终极解决方案。目前，小米已经针对这块外屏完成了200款常用应用的适配工作，确保用户能够获得流畅的使用体验。

与其他品牌的小折叠手机相比，小米MIX Flip在定位上有着明显的差异，它主打纯旗舰市场，搭载了最新的第三代骁龙8处理器，确保了在性能上无可挑剔，成为同类产品中的佼佼者。

影像方面，小米MIX Flip配备了5000万像素的AI双摄像头系统，并融入了徕卡影像技术及Summilux大光圈镜头，致力于刷新小折叠手机的影像体验，达到新的高度。

除了影像系统的升级，小米MIX Flip还内置了4780mAh的小米金沙江电池，即便是在轻薄的机身设计中，也能保证手机拥有强劲的续航能力，满足用户的日常使用需求。

小米史上首款小折叠！小米MIX Flip定档 7 月 19 日发布：第三代骁龙 8 旗舰定位

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