AI日报：Claude 3.5 Sonnet数据可视化超越GPT-4o；谷歌推AI视频剪辑Vids；首届AI小姐选美结果出炉

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1、争气！Claude 3.5 Sonnet在数据可视化领域超越GPT-4o

Anthropic公司推出的Claude3.5Sonnet模型在数据可视化方面表现出色，超越了OpenAI的GPT-4o，成为行业新标杆。速度翻倍，编码能力显著提升，解决了64%的编码问题。卓越数据可视化能力，适用于多个行业。注重用户隐私和安全。

【AiBase提要:】 🚀 速度翻倍：Claude3.5Sonnet的运行速度是之前版本的两倍，编码能力显著提升，解决了64%的编码问题。 📊 卓越数据可视化：在图表和图像理解能力上表现优异，适用于零售、物流和金融等多个行业。 🔒 安全与隐私保障：确保用户数据不会未经同意用于模型训练，关注用户隐私和安全。

2、谷歌推AI视频剪辑应用Vids 测试Gemini AI生成演示视频

谷歌推出的新应用Vids让视频制作变得像制作幻灯片一样简单，特别适合需要制作演示视频的用户。用户可以轻松拖放文件生成演示视频，Gemini AI能智能生成视频内容和语音配音，提供丰富资源帮助创作更佳作品。

【AiBase提要:】 🎥 简单易用: 只需拖放文件，轻松制作视频演示。 🤖 智能助手: Gemini AI能自动生成视频内容和语音配音。 📚 丰富资源: 提供多种模板和免版权素材，助你创作更佳作品。 详情链接:https://workspace.google.com/products/vids/Vids

3、开源模型新突破！H2O-Danube3：手机不联网也能用的本地模型

在当今快速发展的人工智能领域，H2O-Danube3推出了一系列小型语言模型，具有高度竞争力和多样化的应用场景。该模型在多个学术和微调基准测试中表现优异，展现出强大的性能和适应性。

【AiBase提要:】 🌟 高效的架构设计，适合现代智能手机上的高效运行和本地推理。 💡 开源许可下公开，推动大型语言模型的普及，支持多样化的应用场景。 🔑 在学术基准测试中取得最佳成绩，微调后表现出色，提供量化版本以在边缘设备上应用。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/h2o-danube3

4、Easel AI：生成式AI表情包，让沟通更生动有趣！

随着数字世界不断发展，虚拟形象变得越来越重要。Easel利用AI重新定义Bitmoji，为虚拟形象注入新生命。通过AI技术，Easel带来个性化和社交互动的体验提升，让沟通更生动有趣。AI在社交领域的新应用，为用户带来更个性化和智能化的体验。

【AiBase提要:】 🌟 Easel由前Snap员工创立，利用AI重新定义虚拟形象领域。 💡 Easel开发的应用程序让用户在iMessage对话中生成动态图片，增加聊天趣味性。 🚀 Easel的AI技术生成高质量虚拟形象，捕捉用户个性特点，让用户以更生动和个性化方式展示自己。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/easel-ai

5、YouTube音乐新招：AI电台加哼歌识曲，让音乐发现更智能

YouTube Music最近推出了两项新功能：AI对话式电台和哼歌识曲工具，进一步提升了用户体验和个性化音乐发现。这些新功能展示了AI技术在音乐领域的潜力，预示着未来音乐发现将更智能化。

【AiBase提要:】 🎵 AI对话式电台功能让用户通过描述音乐风格或类型创建定制电台，提供个性化听歌体验。 🎶 哼歌识曲工具允许用户通过声音搜索音乐，比传统识曲工具更便捷，展示了技术创新的可能性。 🔍 YouTube Music的新功能不仅提升了用户体验，还展示了AI技术在音乐领域的广泛应用，引领音乐流媒体服务的创新潮流。

6、Meta将推出Llama3405B开源语言模型

Meta即将推出史上最大的开源语言模型Llama3405B，拥有4050亿参数，能在图像和文本之间自如穿梭，颠覆了以往只能处理文本的模型。这一举动将改变AI模型的可访问性和使用方式，促进AI社区的透明度，民主化AI技术。虽然开源可能带来市场地位和收入上的影响，但也有可能吸引更多开发者和用户，提升Meta在AI领域的地位。

【AiBase提要:】 🚀 Meta即将推出史上最大的开源语言模型Llama3405B，拥有4050亿参数。 💡 开源Llama3405B可能改变AI模型的可访问性和使用方式，增强AI模型的实际应用。 🌐 开源Llama3405B有助于促进AI社区的透明度，民主化AI技术。

7、苹果发布iOS 18、macOS等公开测试版

最近苹果公司发布了iOS 18、iPadOS 18、macOS Sequoia、watchOS 11和tvOS 18的公开测试版，带来了许多令人期待的功能更新。iOS 18引入了支持RCS消息传递和自定义主屏幕功能，iPadOS 18新增原生计算器应用，macOS Sequoia允许屏幕镜像iPhone，watchOS 11推出健康监测功能，而tvOS 18的InSight功能丰富了Apple TV Plus的内容观看体验。Apple Intelligence功能尚未上线，预计秋季推出。

【AiBase提要:】 🔄 iOS 18带来了自定义主屏幕的功能，用户可以随意放置应用，享受更自由的界面体验。 📸 iPadOS 18新增原生计算器应用，让用户不再需要下载额外的计算器应用。 ⌚ watchOS 11推出健康监测功能，新增休息日和Vitals应用，助用户轻松管理夜间健康数据。

8、首届AI小姐选美结果出炉 冠军让人意外

本文报道了全球首届AI选美大赛的结果，AI生成的模特Kenza Layli获得了"Miss AI"桂冠，展现了AI技术在模特领域的潜力。选美大赛不仅是一场视觉盛宴，更是对AI技术潜力的深刻展示，展示了AI在艺术创作、社会影响和文化多样性中的巨大潜力。

【AiBase提要:】 🏆 AI模特Kenza Layli获得"Miss AI"桂冠，展现了AI技术在模特领域的潜力。 💡 选美大赛是对AI技术潜力的深刻展示，展示了AI在艺术创作、社会影响和文化多样性中的巨大潜力。 🌟 AI将在更多领域展现其独特的价值和魅力，为行业带来变革和机会。

9、微软推出新AI系统SpreadsheetLLM，助力电子表格更智能!

最近，微软推出了一款名为SpreadsheetLLM的新AI系统，它结合了大型语言模型的能力和电子表格中的结构化数据，能够更高效地处理数据，帮助企业获得更深入的见解。这项技术让数据分析变得简单易用，提升工作效率，让员工有更多时间从事创造性工作。

【AiBase提要:】 📊 AI智能分析: SpreadsheetLLM能快速分析电子表格中的数据，提供准确的结果。 🤖 简单易用: 用户可以用普通话询问数据，省去复杂的公式和编程。 💼 提升工作效率: 让员工更专注于创造性工作，而不是耗时的重复性任务。 详情链接:https://arxiv.org/html/2407.09025v1SpreadsheetLLM

10、2024年KPMG调查：美国93%企业领导参与GenAI培训

最近，KPMG发布的调查报告显示，企业领导们认识到GenAI的重要性，将其视为创造新收入和提升投资回报率的关键工具。同时，企业在招聘技术人才、建立信任和关注网络安全等方面也有所提升。

【AiBase提要:】 🚀 80%的企业领导者认为GenAI是竞争优势的关键工具，97%将AI视为工作重点。 💼 招聘技术人才的重要性显著上升，CEO主导GenAI项目的比例达到49%。 🔒 网络安全和数据隐私成为企业在采用GenAI时的主要担忧。

11、新型验证码破解工具GPT4o Captcha Bypass

近日，业内关注的新型验证码破解工具GPT4o Captcha Bypass引起热议。该工具利用Python和Selenium技术，集成先进AI技术，支持多种验证码类型，引发了对验证码系统有效性和网络安全的讨论。

【AiBase提要:】 ✨ 支持多种验证码类型: 包括拼图验证码、文本验证码、复杂文本验证码和reCAPTCHA系统。 🧠 集成先进AI技术: 内置OpenAI的GPT-4语言模型，解决复杂验证码问题。 🔧 基于Python开发且使用Selenium自动化: 方便扩展和定制，提高测试效率。 详情链接:https://github.com/aydinnyunus/gpt4-captcha-bypass

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