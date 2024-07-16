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热到变形？城市地标融化成冰淇淋！Stable Diffusion 冰淇淋建筑详细教程

2024-07-16 15:11 · 稿源：站长之家

最近，全国各地进入高温蒸烤模式，有网友给大家想了个妙招，把建筑变身冰淇淋，给大家来了个视觉上的“降温”。

博主@曲元的冰淇淋建筑系列在小红书上备受欢迎，他将利用AI工具将北京天坛、大裤衩、黄鹤楼等城市地标建筑全部变成了冰淇淋，让大家望“冰”止渴。这个系列一经发布就迅速引发了热烈讨论。有网友调侃称一定是自己起猛了，40度的天，连看建筑都是冰淇淋的样子。

1.jpg

可以看到，@曲元这系列的作品在小红书上数据都相当不错，其中，数据最好的是“38度的上海，想吃冰淇淋”这一条，这条笔记点赞量高达4.9万，收藏已超7千。南昌、杭州等地标建筑的笔记表现也非常不错。

QQ截图20240716113222.jpg

那么，这样可口的冰淇淋建筑要怎么做呢?今天，AIbase就给大家分享一下这类的创意建筑图片是如何制作的。

制作这类图片需要准备以下材料和工具:

1、地标建筑照片一张（如果手头没有照片的也可以直接用AI绘图工具生成）

2、绘图工具（SD或即梦均可）

以下是详细制作步骤:

一、抠图

由于AIbase手头没有地标建筑的照片，这里先直接用即梦，输入建筑名称生成一张

即梦点此访问:https://top.aibase.com/tool/jimengdreamina

AIbase直接在图片生成文本框输入“北京天坛，干净的背景”，模型选择1.4然后获得以下照片。

北京天坛.png

进入智能画布，上传图像，选择上方的抠图

智能画布.jpg

画布会自动选中主体，如果自动多选了，可以选择上方的橡皮擦擦除，少选了就用画布涂抹增加选中区域。区域选中没问题后，点击下方的抠图按钮即可。

image.png

抠图完成后，点击右上角的导出即可，保存格式记得选PNG。

二、绘制冰淇淋建筑

普遍的做法是使用SD绘制，当然，如果玩不明白SD的也可以直接使用即梦的智能画布制作，接下来AIbase会详细演示分别使用两款工具的制作步骤。

方式一:使用SD绘制

这里我直接使用哩布哩布AI进行演示:

冰淇淋建筑的主要特点在于，它的外形轮廓还是保留了原建筑的线条形状，而将钢筋、水泥等建筑材质替换成了色彩好看的奶油冰淇淋。

所以，制作这类图片，使用SD可以更好地控制出图的效果。

大模型:Dream_and_Daily梦与日常

Lora:2.5DGelato Style、冰淇淋质感/冰淇淋

采样方法:Euler a 步数:30

核心提示词:冰淇淋，雪糕，马卡龙色调（具体的颜色大家可以自由组合）

Lora的值大概0.5就够了

QQ截图20240716142618.jpg

为了固定建筑的形状，这里需要用到两个ControlNet。一个是Canny（硬边缘），另一个是Depth (深度图)。

控制1.jpg

Canny可以绘制出整个建筑的线条，以及一些表面的细节，而Depth则是参考这个图片的景深，以及大致的轮廓。

控制2.jpg

然后，你就可以获得几张冰淇淋做的建筑了，挑选自己满意的下载即可。

image.png

效果如下：

b149a0c6ecd8b5c613d0fd87149fd20df7bc07a56aebc349b1b887bebb3eaf05.png

如果想要更细腻一些，也可以选择使用草图加深度图

草图.jpg

效果如下：

ed85a8bc5566dbc8c43761ca8a3e612a15a4a1f84a2ac738093f807b343c18fd.png

方式二:直接用即梦绘制

将刚才用画布扣的图上传做参考，垫图参考，模型可以选择风格化或者通用XLpro

核心提示词:冰淇淋，奶油，马卡龙配色

即梦2.jpg

生成效果如下:

对比图.jpg

AIbase测试的效果图里，通用XLpro的奶油融化的感觉好像更多一点，这里我选择通用XLpro生成的效果进行下一步的加工

继续用智能画布的抠图工具将建筑主体抠出，然后和原图叠图。这么做可以保证你的冰淇淋建筑是放在真实背景下的。

叠图.jpg

以下是AIbase测试的sd和即梦的冰淇淋建筑的成品图，大家可以根据自己的情况选择。

sd，即梦效果图.jpg

以上就是今天的教程分享了，更多以往教程内容可以点此查看:https://www.aibase.com/course

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