抖音测试“顺手价”功能 深化布局本地生活市场

站长之家(ChinaZ.com) 7月16日 消息:据新浪科技报道，抖音本地生活近期正在内测"顺手价"功能，为用户提供更多优惠选择，同时为商家带来新的流量机会。

据抖音内部人士确认，该功能目前正在测试阶段。"顺手价"功能将在用户完成团购订单支付后，在订单页面推荐 1 公里范围内的其他团购商品，价格低于常规团购价。这一功能被官方称为"顺路消费，专享优惠"。

与电商领域的"顺手买一件"不同，抖音的"顺手价"针对本地生活场景，具有独特性。推荐时机是在用户完成团购后出现，而非下单过程中；推荐范围针对 1 公里内的其他商家，而非原订单店铺；参与门槛仅限参加抖音团购的商家。这一功能为商家提供了精准曝光机会，同时也可能加剧线下商家间的竞争。对于价格实惠、用户满意度高但不善于运营的线下商家来说，"顺手价"功能提供了一个无需重点运营即可获得精准流量的渠道。

今年以来，抖音在本地生活领域动作频频。在组织架构上，将原有的到店餐饮、到店综合、酒旅三个部门重组为北、中、南三个大区，以及服务全国连锁大商户的NKA部门。同时，抖音加强了服务商治理， 2023 年共清退 211 家违规服务商。在支付领域，武汉合众易宝科技有限公司更名为"抖音支付科技有限公司"，标志着抖音在本地生活市场的支付解决方案进一步完善。此外，抖音还推出了一系列特色项目，如"心动老字号·焕新计划"、"无隐形消费"和"入住保障"等。

截至 2023 年底，抖音生活服务的经营门店数量已达 450 万家，达人规模增长33%，新开类目增长71%。

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