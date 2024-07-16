iOS 18 公测版发布，教你如何安装 iOS 18公开测试版

iOS18和 iPadOS18的公测版终于发布了，喜欢尝鲜的朋友们可以免费下载试用啦!虽然公测版可能会有一些小问题，但如果你想先体验最新的iPhone功能，这绝对是个不错的机会。

你需要确认自己的设备至少更新到 iOS16.4。接着，去 Apple 的公测计划网站注册，记得使用和你要安装测试版的设备相同的 Apple ID。完成注册后，进入设备的“设置”——“通用”——“软件更新”，就能看到 iOS18公测版的更新选项，按照提示下载安装即可。

iOS18带来了许多新功能，其中最受瞩目的就是 Apple Intelligence 的人工智能功能，包括AI照片编辑和智能助手，可以根据你的日历和邮件上下文来回答问题，这些新功能虽然很吸引人，但要等到秋天才会全面上线。

当然，参与公测也有风险，可能会出现稳定性问题，甚至影响电池使用，所以在安装前别忘了备份你的数据哦!

哪些设备支持 iOS18?

除了 Apple Intelligence 功能（仅在 iPhone15Pro 和 Pro Max 以及配备 M1芯片及更高版本的 iPad 上受支持）之外，iOS18和 iPadOS18将与以下设备配合使用:

iPhone

iPhone15 iPhone15Plus iPhone15Pro iPhone15Pro Max iPhone14 iPhone14Plus iPhone14Pro iPhone14Pro Max iPhone13 iPhone13Mini iPhone13Pro iPhone13Pro Max iPhone12 iPhone12Mini iPhone12Pro iPhone12Pro Max iPhone11 iPhone11Pro iPhone11Pro Max iPhone XS iPhone XS Max iPhone XR iPhone SE （第二代或更新机型）

iPad

iPad Pro （M4） iPad Pro12.9-inch（第三代及后续机型） iPad Pro11-inch （第一代及后续机型） iPad Air （M2） iPad Air （第三代及后续机型） iPad （第七代及后续机型） iPad Mini （(第五代及后续机型）

划重点: 1. 📱 **公测版下载**:iOS18和 iPadOS18现已推出，所有人都可以试用。 2. ⚠️ **安装风险**:公测版可能有稳定性问题，建议提前备份手机数据。 3. ✨ **新功能亮点**:包括AI照片编辑和智能助手，帮助你更轻松地管理生活。

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