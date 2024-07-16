像SIM卡槽一样薄的手机！小米MIX Fold 4外观公布

站长之家(ChinaZ.com) 7月16日 消息:小米公司宣布，小米MIX Fold4将于7月19日晚7点正式亮相。这款旗舰级折叠屏手机，被官方誉为小米手机历史上技术最先进、工艺最精密、设计最轻薄的杰作，其诞生标志着小米智能工厂精密智造的新里程碑。

一段官方视频提前展示了小米MIX Fold4的外观设计，其轻薄特性尤为突出。展开状态下，手机的中框设计极为纤细，预计整体厚度将达到9.Xmm，跻身行业领先水平。

小米MIX Fold4的外观设计采用了全新的语言，与前代产品截然不同，后摄模组下方的轻微弧度设计，增强了产品的独特性和辨识度。

根据之前的爆料，小米MIX Fold4的影像系统堪称折叠屏手机中的佼佼者，后置摄像头配置包括5000万像素主摄、1200万像素超广角、6000万像素2倍中焦和1000万像素5倍潜望长焦，为用户带来极致的摄影体验。

特别值得一提的是，小米MIX Fold4首次在折叠屏手机上搭载了徕卡Summilux镜头，与小米14Ultra同款，提供超大光圈，确保用户能够体验到纯正的徕卡影像效果。

除了影像系统的升级，小米MIX Fold4还具备IPX8级防水功能，电池容量超过5000mAh，并支持67W快速充电。此外，该手机搭载了高通骁龙8Gen3平台，支持双向卫星通信技术，并配备了侧边指纹识别功能，为用户提供了全方位的高端体验。

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