华为三折叠手机即将发布 余承东：研发历时5年

站长之家(ChinaZ.com) 7月16日 消息:昨晚，华为消费者业务CEO余承东与董宇辉共同主持了一场直播活动，期间不仅探讨了华为手机和研发相关话题，余承东还首次对外透露了华为下一代折叠屏手机的相关信息。他自豪地表示，这款产品是业界普遍认为难以实现的，但华为经过五年的研发，终于即将推出。

据余承东介绍，这款三折叠屏手机采用了创新的内外折方案，配备双铰链设计，预计屏幕尺寸将达到约10英寸。这种全新的设计不仅将彻底改变手机的使用方式，还将拓宽手机的使用场景，甚至在完全展开后能媲美平板，满足一些基本的办公需求，如文字和表格处理。

业界最新消息指出，华为这款三折叠屏手机有望在9月正式发布，届时将与苹果的iPhone16系列形成激烈的市场竞争。尽管预计华为三折叠屏手机的售价将非常高昂，甚至起售价可能接近2万元人民币，远超iPhone的售价，但这更多地体现了华为在国产顶级创新和技术上的展示。

随着供应链的成熟和普及，预计未来几年，这款三折叠屏手机的成本和售价也将像当前的折叠屏手机一样逐渐降低。余承东的这次直播不仅为消费者带来了华为三折叠屏手机的首度曝光，也预示着华为在智能手机领域的又一次技术突破和创新引领。

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