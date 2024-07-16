董宇辉对话余承东 余承东回应华为25亿元转让问界品牌：AI开头品牌全球注册难度

站长之家（ChinaZ.com）7月16日 消息:在最新一期的与辉同行直播节目中，华为常务董事余承东对外界关注的“问界”等商标转让问题给出了明确回应。他解释称，根据国家法规要求，品牌商和生产商必须合一，品牌必须由生产厂商拥有，因此华为将“问界”品牌以较低价格转让给了赛力斯。余承东还透露，华为对“问界”品牌的投入巨大，其价值至少上百亿元，同时AITO这个名字也已转让，这一以AI开头的品牌在全球注册难度极高，是一个非常好的品牌名称。

7月初，赛力斯宣布其控股子公司赛力斯汽车有限公司计划以25亿元收购华为及其关联方持有的“问界”等系列商标。华为方面表示，将继续支持赛力斯在“问界”品牌上的发展，坚持不造车，而是利用自身在智能网联汽车技术上的领先优势，帮助车企提升产品质量和市场表现。

销售数据显示，赛力斯新能源汽车6月销量达到44126辆，同比增长372.04%，上半年累计销量200949辆，同比增长348.55%。6月，AITO问界全系交付量突破4万辆，达到42780辆，创下历史新高。

在直播中，余承东还分享了华为智能驾驶技术的发展情况，他强调华为在智能驾驶领域的综合能力，表示华为的技术投入和方向把握都是正确的。

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