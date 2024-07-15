小米王化辟谣将推出SU8：没有SU8 假的

站长之家(ChinaZ.com) 7月15日 消息:近日，有关小米汽车SU8车型效果图即将发布的市场传闻引发了广泛关注。
然而，小米公关部总经理王化已在微博上进行了辟谣，明确表示"没有SU8，假的!"，为这一传闻画上了句号。
流传的海报右下角带有汽车之家的水印，左下角则有"图片为渲染猜想图"的字样，说明该图片仅为猜想性渲染，并非官方确认的效果图。
此前有消息称，小米汽车的SUV车型内部代号为MX11，预计将在2025年正式亮相并上市。但目前关于MX11的具体信息还比较有限。
（举报）
站长之家(ChinaZ.com) 7月15日 消息:近日，有关小米汽车SU8车型效果图即将发布的市场传闻引发了广泛关注。
然而，小米公关部总经理王化已在微博上进行了辟谣，明确表示"没有SU8，假的!"，为这一传闻画上了句号。
流传的海报右下角带有汽车之家的水印，左下角则有"图片为渲染猜想图"的字样，说明该图片仅为猜想性渲染，并非官方确认的效果图。
此前有消息称，小米汽车的SUV车型内部代号为MX11，预计将在2025年正式亮相并上市。但目前关于MX11的具体信息还比较有限。
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近日一份小米SU2公路车的渲染图在网络上疯传，不少朋友信以为真，甚至找王化等高管核实。小米王化今天专门发文公开回应，称这只是网友玩梗的玩笑，不必当真。
快科技7月9日消息，小米第二款车型尚未落定，第三款车型就登上热搜了。今日，话题#小米第三款车是增程SUV#在微博上引发热议。据报道，小米汽车规划的第三款车为增程SUV车型，主打家用，将在2026年上市。某知情人士称，在第三款车上，小米正在探索一种全新的商业模式，即将不涉及功能安全的车规级部件用消规级（消费电子）的硬件去进行替换，同时不像传统车厂造车的
近期不少传言称，因为车间高温等多方面原因，小米汽车工厂将会停工，车辆的交付也会延期。小米公关负责人王化最新发文否认。小米汽车为缓解用户等车焦虑推出了锁单等待用户关怀，等待周期3个月以上的用户，会不定期收到小米汽车的惊喜礼品。
在7月第一周，小米汽车米车（具体车型为小米SU7）确实取得了令人瞩目的成绩，拿下了20万以上轿车不分能源类型的销量（交付量）第一名。这一成就不仅体现了小米汽车在产品力、市场策略以及消费者认可度方面的优势，也进一步证明了新能源汽车市场正逐步向多元化、高品质方向发展。
苹果发言人弗雷德塞恩斯最新透露，苹果公司计划下周一发布iOS/iPadOS18Beta2更新。他还确认新版本会推出iPhone镜像和增强SharePlay屏幕共享两项功能。其实也就相当于腾讯视频等APP中的开房间”功能有些类似，社交属性加强。
日前，有关小米SU7V8s在纽博格林北环测试的消息引起了广泛关注。有网友声称在现场观看了测试，并爆料称圈速约为7分10秒。目前所有的信息都是非官方的，最终的测试结果敬请期待。
快科技7月12日消息，工信部网站今天发布了第385批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，其中小米汽车在列。列表中的产品商标为小米牌”，同时公布了小米SU7的新外观图，尾部的北京小米”标识改为小米”。据了解，此前小米SU7配备北京小米”车标是因为借用了北汽的生产资质，申报企业为北京汽车集团越野车有限公司。不过，小米SU7全部量产车都是从小米亦庄的自建汽车工厂生产，只是当时没有生产资质。如今小米SU7生产企业已经变为小米汽车科技有限公司”，产品商标为小米牌。获得资质之后，预计很快新生产的小米SU7就会换装新车?
在新能源汽车领域，小米凭借其首款力作SU7成功掀起了一场绿色风暴，不仅在市场上引发了热烈反响，实现了“一车难求”的热销盛况，更坚定了小米深耕智能电动汽车市场的决心。随着SU7产能与交付进程的不断加速，小米并未停下探索的脚步是紧锣密鼓地筹备着第二款新能源车型的问世，这一动向再次聚焦了业界与消费者的广泛关注。小米第二款新车的每一步动态，都将成为行业内外关注的热点，预示着小米在新能源汽车赛道上的新飞跃。
小米汽车今日宣布旗舰车型SU7系列的交付进程全面提速。自7月1日起，SU7系列的交付周期将迎来显著缩短。从小米汽车官方预定页面获取的最新信息显示，不同配置的SU7车型锁单后的预计交付周期已明确给出:标准版SU7约为27至30周性能更为强劲的SU7Pro和顶配SU7Max则分别缩短至21至24周和29至32周。
7月17日，小米创始人雷军在社交平台发布了一段视频，表达了他想驾驶小米SU7前往阿勒泰放松心情的愿望，这一想法迅速引发了网友的广泛关注和讨论。雷军在视频中提到，阿勒泰最近非常热门，他也被其吸引，希望能亲自前往体验。网友们也积极响应，许多人呼吁雷军真的去阿勒泰放松一下，体验当地的自然美景和文化。
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Sketch2scheme是一个在线工具，能够帮助用户将手绘的流程图和图表转换为数字方案。它通过人工智能技术自动识别节点、连接和文本，自动排列和对齐元素，从而节省用户在数字转换过程中的时间和努力。该工具支持导出多种文件类型（如PNG、SVG、PDF等），并且兼容draw.io格式。用户可以通过draw.io可视化编辑器或Mermaid代码进一步编辑转换后的结果。
Gemini Pro Chat 是一款基于 Gemini Pro API 的聊天工具，旨在为用户提供高效、便捷的在线交流体验。它通过集成先进的聊天技术，支持基本的聊天功能，并可能包含更多的高级功能，如多语言支持、消息加密等。该产品的主要优点包括易于使用、高度集成和安全性。
奇觅是一款专注于游戏行业的广告AI制作与投放平台，旨在通过先进的人工智能技术，帮助广告策划人员和广告主更高效、更精准地制作和投放游戏广告。产品通过实时捕捉全网游戏热点，激发创意，批量生成广告素材，并自动适配主流平台。同时，奇觅还提供高效的广告投放服务，包括投前分析、批量创建投放计划、一键直达主流渠道等功能，帮助广告主提升广告效益。
GraphRAG-Ollama-UI是一个基于微软GraphRAG的本地模型适配版本，支持使用Ollama进行本地模型支持。它通过Gradio UI提供了一个交互式用户界面，使得用户可以更方便地管理数据、运行查询和可视化结果。该模型的主要优点包括本地模型支持、成本效益高、交互式用户界面、实时图可视化、文件管理、设置管理、输出探索和日志记录。
Cols.ai 的 AI Phone Calling Platform 是一款旨在实现无缝人类语音通信的AI产品。它能够与电话系统连接，处理呼入电话，并以个性化的上下文进行呼出电话。该平台通过个性化对话提升销售转化率和客户满意度，适用于销售、客户支持、数据收集等多种商业场景。
AIAvatarKit是一个用于快速构建基于AI的会话头像的工具。它支持在VRChat、集群和其他元宇宙平台以及现实世界的设备上运行。该工具易于启动，具有无限的扩展能力，可以根据用户的需求进行定制。主要优点包括：1. 多平台支持：可以在多种平台上运行，包括VRChat、集群和元宇宙平台。2. 易于启动：用户可以立即开始对话，无需复杂的设置。3. 扩展性：用户可以根据需要添加无限功能。4. 技术支持：需要VOICEVOX API、Google或Azure的语音服务API密钥以及OpenAI API密钥。
SenseVoiceSmall是一款具备多种语音理解能力的语音基础模型，包括自动语音识别（ASR）、口语语言识别（LID）、语音情感识别（SER）和音频事件检测（AED）。该模型经过超过40万小时的数据训练，支持超过50种语言，识别性能超越Whisper模型。其小型模型SenseVoice-Small采用非自回归端到端框架，推理延迟极低，处理10秒音频仅需70毫秒，比Whisper-Large快15倍。此外，SenseVoice还提供便捷的微调脚本和策略，支持多并发请求的服务部署管道，客户端语言包括Python、C++、HTML、Java和C#等。
SaltAI Language Toolkit 是一个集成了检索增强生成（RAG）工具 Llama-Index、微软的 AutoGen 和 LlaVA-Next 的项目，通过 ComfyUI 的可适应节点接口，增强了平台的功能和用户体验。该项目于2024年5月9日增加了代理功能。
FasterLivePortrait是一个基于深度学习的实时肖像动画化项目。它通过使用TensorRT在RTX 3090 GPU上实现30+ FPS的实时运行速度，包括预处理和后处理，而不仅仅是模型推理速度。该项目还实现了将LivePortrait模型转换为Onnx模型，并在RTX 3090上使用onnxruntime-gpu实现约70ms/帧的推理速度，支持跨平台部署。此外，该项目还支持原生gradio app，速度提升数倍，并支持多张人脸的同时推理。代码结构经过重构，不再依赖PyTorch，所有模型使用onnx或tensorrt进行推理。
Jobright是一个利用人工智能技术帮助求职者更高效地找到工作的平台。它通过AI匹配系统，帮助用户找到与其技能和经验相匹配的工作机会，并提供个性化的简历编辑和内部推荐，从而提高面试机会。Jobright还提供24/7的职业支持，通过AI助手Orion为用户提供实时的求职指导和建议。
AutoReels 是一个利用人工智能技术生成无面视频的平台，旨在帮助用户在社交媒体上创建和分享引人入胜的视频内容。通过自动生成、定制和发布视频，AutoReels 简化了视频制作和发布的过程，使得用户无需昂贵的设备或技术专长即可制作专业级别的视频。该平台的主要优点包括：- 自动化视频创作：用户只需选择主题，AutoReels 会自动生成视频。- 社交媒体发布：支持将视频发布到多个社交媒体平台。- 定制化选项：用户可以添加自己的标志、品牌颜色和音乐，使视频更具个性化。- 易于管理：用户可以在一个界面中管理和编辑所有视频。 - 盈利潜力：通过在社交媒体上发布视频，用户可以增加观众互动，从而提高变现潜力。
Radion是一款专为视频游戏爱好者设计的应用程序，提供超过15种功能，包括游戏探索、添加、追踪、发现等。它利用人工智能技术每天推荐5款新游戏，帮助用户发现即将发布或错过的游戏。此外，还提供游戏排名、新闻、Steam游戏导入、成就浏览等功能，满足玩家对游戏信息的全面需求。
Blaze是一个利用人工智能和自动化技术帮助现代企业在潜在客户表现出兴趣时立即定位他们的营销工具。它通过扫描数百万在线信号来生成潜在客户名单，并通过自动化的直接消息和超定向广告受众在LinkedIn和Twitter上与用户接触。Blaze还部署了AI助手来确保快速、相关且智能的客户咨询响应，从而缩短销售周期。此外，Blaze还提供了丰富的工具套件，帮助用户管理和分析社区渠道、内容日历、用户参与度和转化率。
hattl是一个AI驱动的招聘软件，它通过游戏化的个人资料评估和智能筛选，为求职者和企业提供个性化的匹配服务。产品背景信息显示，hattl与Product Crawl合作，并在2024年6月发布了候选人平台。产品的主要优点包括提供真实的技能评估、全面的候选人资料和白标职业门户，以及通过AI技术进行智能人才搜索和筛选。
Cherry Studio 是一款适用于 Windows 和 macOS 的 GPT 客户端软件，支持 Intel 和 Apple Silicon 架构。它通过提供高效的 GPT 交互体验，帮助用户在多种场景下提升工作效率。
智海流光AI在线写作助手是一款集成了多种AI工具的在线平台，采用国内领先的生成型预训练变换模型（GPT），与Kimi、百度文心一言等合作伙伴共同开发。它支持AI写作、AI绘画、AI视频生成等功能，致力于提升用户的创作效率和质量。
Animate3D是一个创新的框架，用于为任何静态3D模型生成动画。它的核心理念包括两个主要部分：1) 提出一种新的多视图视频扩散模型（MV-VDM），该模型基于静态3D对象的多视图渲染，并在我们提供的大规模多视图视频数据集（MV-Video）上进行训练。2) 基于MV-VDM，引入了一个结合重建和4D得分蒸馏采样（4D-SDS）的框架，利用多视图视频扩散先验来为3D对象生成动画。Animate3D通过设计新的时空注意力模块来增强空间和时间一致性，并通过多视图渲染来保持静态3D模型的身份。此外，Animate3D还提出了一个有效的两阶段流程来为3D模型生成动画：首先从生成的多视图视频中直接重建运动，然后通过引入的4D-SDS来细化外观和运动。
有道小P是一款基于有道子曰大模型的AI全科学习助手，致力于为用户提供个性化的学习体验和高效的学习工具。它结合了先进的人工智能技术，能够针对不同学科和学习需求，提供定制化的学习方案和辅助。
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