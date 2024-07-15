小米王化辟谣将推出SU8：没有SU8 假的

站长之家(ChinaZ.com) 7月15日 消息:近日，有关小米汽车SU8车型效果图即将发布的市场传闻引发了广泛关注。

然而，小米公关部总经理王化已在微博上进行了辟谣，明确表示"没有SU8，假的!"，为这一传闻画上了句号。

流传的海报右下角带有汽车之家的水印，左下角则有"图片为渲染猜想图"的字样，说明该图片仅为猜想性渲染，并非官方确认的效果图。

此前有消息称，小米汽车的SUV车型内部代号为MX11，预计将在2025年正式亮相并上市。但目前关于MX11的具体信息还比较有限。

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